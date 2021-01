Tässä ovat The Voice of Finlandin uudet kilpailijat – mukana lääkäri, burleskitähti, maatalouslomittaja...

TVOF-juhlakaudella kisaa pitkä lista erilaisia laulajia, jotka havittelevat kilpailun voittoa.

The Voice of Finlandista nähdään ensi viikosta alkaen tv:ssä ohjelman 10. tuotantokausi. Laulukisan juhlavuotena mukaan hyppää uusi tähtivalmentaja Maija Vilkkumaa ja tutut Redrama, Juha Tapio ja tuplatiimi Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki.

Ohjelma kokee myös mullistuksen, kun sen lisäksi starttaa The Voice of Finland: Comeback Stage -sarja, jonka tähtivalmentajana toimii räppäri Pyhimys. Pyhimys pelastaa ohjelmasta jo pudonneita kilpailijoita omaan tiimiinsä ja valmentaa valitsemiaan kilpailijoita, joista kaksi pääsee lopulta esiintymään yleisön eteen ja kisaamaan mahdollisesti vielä koko The Voice of Finlandin voitosa.

Nelonen julkisti keskiviikkona laulukilpailun tulevan kauden laulajia.

Muun muassa he yrittävät vakuuttaa tuomariston äänellään:

Angel Martin, 34, Porvoosta on katusoittaja sekä hotellin omistaja. Hän on kotoisin Argentiinasta, mutta on asunut ympäri maailmaa. Angel asui 15 vuotta Espanjassa, jossa tapasi nykyisen suomalaisen puolisonsa. Argentiinassa Angel omistaa huoneistohotellin sekä hostellin.

Vy Pekkala, 25, Helsingistä on opiskellut matkailualaa Porvoossa, ja työskentelee nykyisin sushi-kokkina. Vyn vanhemmat myivät talonsa, jotta Vy pääsisi Suomeen opiskelemaan. Vy on naimisissa, ja puoliso tukee ja kannustaa häntä musiikkiuralla. Pariskunnan rakkaus leimahti ensisilmäyksellä Linnanmäellä.

Jutta Toivonen, 31, Jyväskylästä on opiskellut luokanopettajaksi, musiikinopettajaksi ja muusikoksi. Hän opettaa burleskia ja esiintyy artistinimellä Kiki LaFox. Jutta tekee myös erilaisia healing-hoitoja, ja on opiskellut mm. reikiä, Qi Gongia ja meditaatiota. Musiikkiharrastus alkoi viulusta, sekä perhebändistä, jossa soitettiin perulaista perinnemusiikkia. Jutta soittaa myös shamaanirumpua.

Kalle Virtanen, 33, Vantaalta työskentelee oopperalaulajana sekä freelancemuusikkona. Kalle on tehnyt myös käännöksiä ooppera- ja musikaalimusiikista. Kalle kertoo kokeneensa äänenmurroksen jo varhain, ja oli jo 12-vuotiaana ääneltään aikuinen. Lauluääni toikin hänelle yläasteella lempinimen Mr. Voice. Kallen puoliso on ammatiltaan pianisti ja säveltäjä.

Margit Hedman, 42, Joutsasta on ammatiltaan maatalouslomittaja sekä klinikkaeläinhoitaja. Hän on neljän lapsen äiti. Margit teki aikoinaan valinnan, että haluaa olla läsnä lastensa arjessa, eikä halua kiertää maailmalla laulamassa. Laulaminen on hänelle kuitenkin iso osa elämää. Margit lähti mukaan The Voice of Finlandiin, koska haluaa näyttää lapsilleen, että äiti voi olla muuallakin kuin navetassa, ja että äiti voi tehdä jotakin näin upeaa. Margit on vuoden 2001 karaoken SM-kisojen voittaja. Vuonna 2005 hän sijoittui Tangomarkkinoiden top 10:iin.

Mika Tuukkanen, 28, Imatralta työskentelee jäteautonkuljettajana. Musiikki kuuluu vahvasti Mikan työpäiviin sekä vapaa-aikaan. Mika aloitti musiikin harrastamisen rumpujen soitolla ja vaihtoi armeijan jälkeen lauluun. Mika fanittaa Turmion kätilöitä, ja päätti osallistua The Voice of Finlandiin, koska kokee formaatin tarvitsevan enemmän valtavirrasta poikkeavaa örinää.

Indra Ramirez, 34, on kotoisin Helsingistä, ja hän on työskennellyt kotiäitinä viimeiset 10 vuotta. Indra halusi jo nuorena laulajaksi, mutta epävarmuus on estänyt häntä toteuttamasta unelmaansa. Indra joutui lapsena elämään pelon ilmapiirissä, ja oma tausta onkin motivoinut Indraa olemaan läsnä oleva ja turvallinen vanhempi omille lapsilleen. Indran lapset ovat nyt jo kouluikäisiä, ja Indran on tullut viimein aika jahdata omia musiikillisia unelmiaan.

Mika Kitka, 38, tulee Hyvinkäältä, ja työskentelee ehkäisevän päihdetyön asiantuntijana. Mika rakastui lapsena Tiernapojat-esitykseen, ja opetteli kaikki laulut ulkoa. Lukiossa hän tutustui kuorotoimintaan, ja alkoi itse säveltää biisejä. Sittemmin Mika on kiinnostunut hevistä, opetellut örinälaulamaan ja liittynyt hevibändiin.

Ida Koskinen, 22, Helsingistä opiskelee yliopistossa kemian, fysiikan ja matematiikan opettajaksi. Ida toimii aktiivisesti oppilasjärjestössään ja soittaa baritonitorvea, trumpettia ja tuubaa. W.I.T.C.H - sarjakuva on lähellä Idan sydäntä, ja hän ihailee renessanssin yleisneroutta.

Äänekoskelainen Janica Pylväinen, 17, käy lukiota, ja tähtää lukion jälkeen sairaanhoito-, urheilu- tai terveysalalle. Janica on erittäin läheinen perheensä kanssa, erityisesti äidin. Ystävät sanovatkin heidän muistuttavan enemmän ystäviä kuin äitiä ja tytärtä. Janica harrastaa valokuvaamista, ja hän rentoutuu värityskirjojen parissa.

Veli-Matti Lappi, 33, tulee Jyväskylästä. Hän on ammatiltaan lääkäri, ravitsemustieteen maisteri sekä "elintapalääkäri". Veli-Matti aloitti yläasteella kitaran soiton, ja vaihtoi myöhemmin bassoon. Nyt musiikki on jäänyt elämässä taka-alalle, ja akateemisen uran jalkoihin, mutta hän uskoo voivansa vielä kehittyä musiikkipuolella huimasti.

Järvenpääläinen Suvi Raivio, 35, on työskennellyt asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä yli 10 vuotta. Alkuperäiseltä koulutukseltaan hän on parturi-kampaaja. Suvin perheeseen kuuluu 3 lasta ja miesystävä. TVOF on Suville sydämen asia, ja halu edetä musiikin parissa on suuri. Suvi on pyrkinyt mukaan ohjelmaan kaksi kertaa aiemminkin, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun hän pääsee mukaan Ääni ratkaisee -vaiheeseen.

Helsinkiläinen Rami Thawi, 23, opiskelee suomen kieltä ja on työskennellyt Suomessa myös kokkina. Ramin vanhemmat ovat syyrialaisia, mutta Rami on syntynyt Venezuelassa. Rami tuli perheensä kanssa turvapaikanhakijoina Suomeen kolme vuotta sitten. Ramin tausta on opettanut häntä arvostamaan perusasioita, kuten kattoa pään päällä, läheisiä, ruokaa sekä musiikkia. Ramilla on oma latinalaisarabialainen rokkibändi.

Tarja Hillas, 30, on kotoisin Kouvolasta. Ammatiltaan hän on sosionomi ja varhaiskasvatuksen opettaja. Tarja kertoo olevansa aito "Lievestuoreen Liisa", sillä alun perin hän on kotoisin Lievestuoreelta. Tarja harrastaa mustaa huumoria, huonoja juttuja, nauramista ja ruoanlaittoa. Itsessään hän haluaisi vahvistaa rockinpaa puoltaan laulamisessa. The Voice of Finlandin ensimmäisellä kaudella vuonna 2011 Tarja pääsi Ääni ratkaisee -vaiheeseen, mutta jätti tuolloin leikin kesken. Tarja on harmitellut tapahtunutta joka vuosi katsoessaan sarjaa kotisohvaltaan.

Vantaalainen Elise-Juliette, 16, on sosiaali- ja terveysalan opiskelija. Musiikin harrastaminen alkoi kiinnostuksesta musiikkivideoihin, joista Elise-Juliette otti mallia tanssimiseen. Pikkuhiljaa kasvoi myös kiinnostus laulamiseen. Elise-Juliette käy joka sunnuntai kirkossa, ja laulaa kirkon kuorossa. Hänen isänsä on muuttanut Suomeen opiskelemaan Kamerunista ja äiti Namibiasta. Elise-Juliette on itse syntynyt Suomessa.

The Voice of Finland Nelosella perjantaisin ja sunnuntaisin alkaen 22.1. kello 20.