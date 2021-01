Nyt se on varmaa: Sinkkuelämää-sarja palaa tv-ruutuihin, mutta ilman yhtä suurinta tähteään – näyttelijät ilmiriidoissa

Sinkkuelämää-sarja palaa HBO:lle uusin jaksoin, mutta ilman räväkkää Samantha Jonesia.

Legendaarinen Sinkkuelämää-tv-sarja palaa tv-ruutuihin, HBO vahvistaa. Sarjan jatkumisesta on liikkunut huhuja jo pidemmän aikaa, mutta nyt huhuille saatiin viimein vahvistus.

Hollywood Reporterin mukaan uudessa Sinkkuelämää-sarjassa seurataan viisikymppisten Carrien, Mirandan ja Charlotten elämää New Yorkissa. Yksi on joukosta poissa, sillä Kim Cattrallin esittämää Samanthaa ei nähdä And Just Like That -nimeä kantavalla uudella kaudella.

Cattrall on kertonut julkisuudessa hänen ja muiden sarjan tähtien vaikeista väleistä. Näyttelijän mukaan ohjelmassa ystävyksiä esittäneiden naisten välit olivat kuvauksissa ”myrkylliset”.

– Emme ole parhaita ystäviä. Olemme ammattinäyttelijöitä, Cattrall on todennut julkisuudessa.

Sinkkuelämää-tv-sarja sai aikoinaan jatkoa peräti kahden elokuvan verran ja kolmaskin elokuva oli suunnitteilla, kunnes Kim Cattrall löi liinat kiinni.

Selvisi, että käsikirjoituksessa oleva erikoinen juonenkäänne sai Cattrallin perääntymään. Sinkkuelämää 3 -elokuvan juoneen nimittäin kuului huhujn mukaan mukaan Cattralin ilottelevasta seksielämästään tunnetun roolihahmon yllättävä rakastuminen.

Kim Cattrall esitti suorapuheista Samantha Jonesia Sinkkuelämää-sarjassa vuosina 1998–2004. Hän uusi roolinsa vuosina 2008 ja 2010 julkaistuissa elokuvissa.­

Elokuvan käsikirjoituksesta selvisi, että Samantha olisi rakastunut sarjan toisen päähenkilön Mirandan 14-vuotiaaseen Brady-poikaan.

– Kim ei halunnut tehdä elokuvaa, koska siinä oli erittäin ikävä juoni Samanthan osalta, tähden lähipiiristä on kerrottu julkisuuteen.

Toistaiseksi HBO ei ole kertonut julkisuuteen, miten Kim Cattrallin esittämän Samantha Jonesin puuttuminen uudesta tv-sarjasta selitetään ohjelmassa. HBO ei ole vielä kommentoinut sitä, onko nähdäänkö hahmoa ollenkaan sarjassa.

Fanit ovat järkyttyneet siitä, ettei Cattrall ole mukana ohjelmassa.

– Ihanaa, että Sinkkuelämää jatkuu, mutta olen surullinen, ettei Kim ole mukana, Instagramissa surraan.

– Samantha oli paras asia koko ohjelmassa.

Kuvauksista muodostui Cattrallille oikea painajainen

Amerikkalaismediat ovat kuvailleet Cattrallin ja erityisesti sarjan päätähden Sarah Jessica Parkerin olevan ilmiriidoissa. Huhujen mukaan kaksikon välit tulehtuivat jo vuosia sitten, kun Cattrall pyysi Sinkkuelämää-tuottajilta palkankorotusta.

Cattrall on sanonut haastatteluissa Sarah Jessica Parkerin kohdelleen häntä Sinkkuelämää-sarjan ja sarjaa seuranneiden elokuvien kuvauksissa tympeästi.

– Hän olisi voinut olla mukavampi. En tiedä, mikä hänen ongelmansa on, Cattrall sivalsi vuonna 2017 antamassaan haastattelussa.

Sinkkuelämää-tähdet Cynthia Nixon (vas.), Kristin Davies, Sarah Jessica Parker ja Kim Cattrall.­

New York Post on kertonut, että Parker, Mirandaa esittänyt Cynthia Nixon ja Charlottea sarjassa esittänyt Kristin Davies olivat sarjan kuvauksissa ylimpiä ystäviä, mutta jostakin syystä naiset jättivät Cattrallin ryhmän ulkopuolelle.

Lehden mukaan naiset asuivat kuvauksissa saman katon alla ja viettivät aikaa yhdessä myös kuvausten jälkeen, mutta Cattrallia ei kutsuttu näyttelijöiden yhteisiin illanviettoihin.

Sarah Jessica Parker on kiistänyt väitteet siitä, että hän olisi ollut ilkeä Cattrallille sarjan tai elokuvien kuvauksissa.

Cattrall totesi syksyllä 2019 The Guardianille antamassaan haastattelussa, ettei hän aio olla enää millään tavalla mukana sarjassa tai mahdollisissa elokuvissa.

– Samanthan rooli oli monin tavoin siunaus, mutta toisen elokuvan jälkeen sain tarpeekseni. En ymmärrä, miksi minua kiusattiin, eikä minua ei vain korvattu toisella näyttelijällä, Cattrall sanoi.

– En halua enää koskaan olla tuntiakaan siinä tilanteessa, etten nauti olostani.