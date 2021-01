David Hasselhoff täräytti mielipiteensä tekeillä olevasta Ritari Ässä -elokuvasta – toivoo tekijöiden kiinnittävän huomiota yhteen tiettyyn asiaan

Näyttelijä David Hasselhoff kertoo ettei tiedä, onko hänelle suunniteltu roolia uudessa Ritari Ässä -elokuvassa.

Näyttelijä David Hasselhoff on kommentoinut tekeillä olevaa uutta Ritari Ässä -elokuvaa. Hän kertoi mielipiteensä Heavy Consequences -verkkolehden haastattelussa.

Hasselhoff sanoo suhtautuvansa Ritari Ässään intohimoisesti ja suurella tunteella. Hän toivoo, että tuotantotiimi pitää elokuvan uskollisena alkuperäisen televisiosarjan hengelle.

– Siinä ei ole kyse puhuvasta autosta, vaan Michaelin ja KITT:n välisestä suhteesta. Lisäksi siinä on kyse toiminnasta ja ”yksi mies voi parantaa maailmaa” -periaatteesta. Jos he noudattavat näitä, annan tälle todennäköisesti hyväksyntäni. Jos eivät – sitten he ovat ”häslänneet Hoffia”, Hasselhoff sanoo viitaten Hassle the Hoff -sananlaskuun, jolla viitataan näyttelijätähden suututtamiseen.

Hasselhoff kertoo olevansa uuden elokuvan suhteen toiveikas kuultuaan lisätietoja sen tekijätiimistä. Hänen mukaansa elokuvan käsikirjoittaja T.J. Fixman on suuri Ritari Ässä -fani, ja on esimerkiksi lähettänyt Hasselhoffille kuvan itsestään KITT-auton kyydissä.

Hasselhoff ei kertomansa mukaan tiedä lainkaan, millainen elokuvasta on tulossa ja ollaanko häntä aikeissa pyytää siihen mukaan. Hän kertoo, että käsikirjoitukselle kuitenkin toivotaan hänen hyväksyntäänsä.

– Olenko mukana vai en, hyväksynkö elokuvan vai en? Vastaus on: en tiedä.

Alkuperäistä Ritari Ässä -sarjaa tehtiin vuosina 1982–1986 neljän tuotantokauden ja 90 jakson verran. Hasselhoff näytteli alkuperäissarjassa pääroolia Michael Knightina.

Vuonna 2008 sarja sai jatkoa 17 jakson verran. Jatkosarja sijoittui 25 vuotta alkuperäissarjan tapahtumia myöhempään aikaan ja pääroolissa nähtiin Michaelin poikaa Mikea näytellyt Justin Bruening.

Ritari Ässästä on tehty myös useita televisioelokuvia ja spin-off-sarjoja, jotka ovat joko jatkoa alkuperäiselle sarjalle tai perustuvat siihen. Ritari Ässä on innoittanut myös useita videopelien tekijöitä.

Teatterimittaluokan Ritari Ässä -elokuvasta on puhuttu jo ainakin vuodesta 2002 alkaen. Päärooliin on kaavailtu vuosien varrella muun muassa näyttelijä Orlando Bloomia ja showpainija John Cenaa. Aikaisemmat ideat on kuitenkin päätetty kuopata vähin äänin.