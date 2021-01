Martina Aitolehti lataa suoran mielipiteensä Stefan Thermanin uudesta suhteesta Iholla-sarjassa – tylyttää Sofia Belórfia kovin sanoin

Martina Aitolehti pui riitaista eroaan ja Sara Sieppi muutto­ahdistustaan Discovery+:n Iholla-sarjassa.

Martina Aitolehti on onnellinen siitä, ettei hänen tarvitse enää riidellä.­

– Luojan kiitos, mun ei tarvitse enää riidellä, Martina Aitolehti huokaa kameralle.

Hän on herännyt varhain huonosti nukutun yön jälkeen. Unet keskeytyivät naapurin pariskunnan tappeluun.

– Ne huutavat älyttömän rumasti toisilleen. Tuli fläsäreitä (muistikuvia) edellisestä elämästäni. Tuli sellainen olo, että miten mä olen voinut elää tuollaisessa riitelyssä.

Martina on yksi Iholla-sarjan kasvoista yhdessä Sara Siepin, Leo Stillmanin ja Tuure Boeliuksen kanssa. Luvassa on kolme jaksoa viikossa Discovery+-kanavalla.

Leo Stillman, Martina Aitolehti, Tuure Boelius ja Sara Sieppi päästävät sisälle elämäänsä.­

Sarjassa julkkikset paljastavat itsestään sen oikean puolen. Äitiys on Martinan tärkein rooli.

– Mulla on kaksi maailman ihaninta tytärtä. Olen eronnut alkukeväästä pitkästä 10 vuoden parisuhteesta ja mä haluan rakastua.

Kamera kuvaa, kun Martina yrittää järjestää eroaan Stefan Thermanista. Hän haluaa käydä läpi ex-parin Levin-asunnon tavarat, jotka kuuluvat hänelle.

– Varmaan se yksi vapaamatkustaja on päättänyt, että Levin kamat pitää tuoda just nyt sieltä. Mä käyn hakemassa. Siellä on niin arvokasta kamaa, etten sille yhdelle jätä mitään. Se ei opettele mun suksilla suksimaan, hän sanoo viitaten Thermanin uuteen puolisoon Sofia Bélorfiin.

Martina toivoo, että saisi elää elämäänsä ilman Stefaniin, Sofiaan ja häneen itseensä liitettyjä otsikoita:

– Mä haluaisin vain nuo ihmiset pois elämästäni täysin. Ihan sataprosenttisesti.

Sara Sieppi tuskailee muuttolaatikoiden keskellä uudessa kodissaan.

– Olen muuttanut vasta ensimmäiseen omaan kotiin. Täällä asuu minä ja mun puhelin.

Sara Siepillä on ongelmia muuttonsa kanssa.­

Sieppi haluaisi saada kotinsa heti mieleiseensä kuntoon. Valitettavasti jonkun toisen kamat ovat vielä kuukauden ajan hänen kellarikomerossaan. Pöytää käännettäessä lattiaan jää ikäviä jälkiä.

– Melkein tulee itku, ihan kyyneleet silmissä, kun v*tuttaa niin paljon. Olen niin väsynyt tähän muuttamiseen.

Kyyneleet silmissä – mutta silti pilke silmäkulmassa – Sara kertoo laittaneensa isälleen viestiä.

– 29 vee laittaa iskälle viestiä, että nyt kävi näin. Onneksi on iskä olemassa, joka lohduttaa. Tämä on tässä yksinasumisessa huono puoli. Ei ole tyyppiä, jonka kanssa nostaa pöytää ylös. Kyllä mulla on surullinen elämä, hän naurahtaa.

Tuure Boelius herää uuteen päivään vasta klo 13.00.

– Rakastan sitä, kun saa aloittaa päivän joskus kahdelta tai kolmelta. Aika kivaa myös herätä yksin, hän tuumaa venytellessään.

Tuure painii negatiivisten fiilisten kanssa. Hänellä on takanaan tuore ero, jossa hän itse oli aloitteentekijä.

Kauden toisessa jaksossa mukaan tulee laulaja Leo Stillman. Hän on pienen Celeste-tyttären ylpeä vanhempi yhdessä tämän äidin Maryam Razavin kanssa.

Leo on lyönyt veljensä kanssa vedon sadan päivän tipattomasta. Lapsen saaminen on tuonut elämään vastuutta ja rauhallisuutta. Hän toivoo tyttärensä joku päivä näkevän Iholla-ohjelman.

– Jos sä joskus katsot tätä, mä rakastan sua yli kaiken. Sä olet maailman paras tyyppi.

Iholla keskiviikkona 13.1. alkaen Discovery+ sekä 2 jaksoa TV5 klo 20.00