Pete Parkkonen ihmetteli vuosikausia, mistä hänen ulkonäkönsä on peräisin – ainoa vihje oli epäselvä paperilappu: lopulta mysteeri ratkesi

Kevään uutuussarjassa perehdytään julkisuudesta tuttujen henkilöiden sukujuuriin. Pete Parkkonen sai vastauksen pitkään vaivanneeseen kysymykseen isoisästään.

MTV3-kanavan uutuussarjassa Sukuni salat kymmenen koko kansan tuntemaa suomalaistähteä selvittää sukujuuriensa saloja.

Jokaisessa jaksossa myös matkustetaan niille tapahtumapaikoille, joilla jakson päähenkilön esi-isät perheineen elivät ja vaikuttivat.

Monille ohjelmaan osallistuneille kuvaukset olivat järisyttävä kokemus. Näin kävi muusikko Pete Parkkoselle, joka sai ohjelman avulla viimein vastauksia perhettään vuosikymmeniä askarruttaneisiin kysymyksiin.

Parkkonen, 30, ei ole koskaan tiennyt, kuka on hänen isoisänsä, ja mistä hänen ja hänen isänsä Kari Parkkosen tummat piirteet periytyvät.

– Isäni Kari ei tunne isäänsä. Meillä on ollut vain huhupohjaisia tiedonjyväsiä. Isäni äiti oli tavannut nuorena miehen, ja meillä oli vain paperilappu, johon miehen nimi oli kirjoitettu. Nimi oli kuitenkin kirjoitettu niin epäselvällä käsialalla, ettei siitä saanut selvää kuin papan etunimen, Parkkonen kertoo.

Parkkonen sanoo, että hänen perheensä on toisinaan yrittänyt selvittää isoisän henkilöllisyyttä, mutta lähdemateriaali on ollut niin vähäistä, että se on osoittautunut mahdottomaksi. Perhe ei ole tiennyt isoisästä kuin hänen etunimensä ja syntymävuotensa. Hänen kotimaansakin on ollut amysteeri.

– Olemme arvailleet, että mistä maasta hän on voinut olla kotoisin.

Muusikko huomauttaa, että perheessä on aina puhuttu avoimesti siitä, ettei isän isästä tiedetä juuri mitään. Kun häntä pyydettiin mukaan Sukuni salat -ohjelmaan, kysyi hän silti vanhemmiltaan mitä mieltä he ovat siitä, että suvun historiaa ruvetaan selvittämään.

– Isä totesi vain, että jos haluat, niin käy sitten kaivelemaan asiaa, Parkkonen naurahtaa.

Odotukset kuvauksiin olivat varovaisen toiveikkaat.

– Ajattelin, että olisi hienoa saada tietää minkämaalainen pappa on. Tietäisin sitten, mistä ihonvärini on peräisin ja mistä isän afrotukka tulee.

– Saimme tietää kaiken ja vähän enemmänkin, Parkkonen sanoo arvoituksellisesti.

Pete Parkkoselle selviää uutuusohjelmassa hänen isoisänsä mysteeri ja samalla myös se, mistä hänen tummat piirteensä ovat peräisin.­

Laulaja toteaa, ettei vielä ennen ohjelman esittämistä halua kertoa tarkemmin siitä, mitä kaikkea hänen isoisästään selvisi. Hän sanoo kuitenkin, että ohjelmaan osallistuminen ylitti kaikki hänen ja hänen Kari-isän odotukset.

– Olemme onnellisia, että tiedämme nyt kaiken. Tärkeintä on, että isä sai viimein vastauksia. Hän on koko ikänsä elänyt ilman isää.

Matkalle sukunsa menneisyyteen ohjelmassa lähtevät juontaja Maja Hintikan johdolla Krista Kosonen, Jukka Jalonen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska, Aku Hirviniemi, Jukka Hildén, Maria Veitola, Anne Kukkohovi, Hjallis Harkimo ja Maria Guzenina.

Sukuni salat MTV3-kanavalla maanantaisin 15.2. klo 20 alkaen.