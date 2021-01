Vaikea sairaus ei ole lannistanut Paluu tulevaisuuteen -elokuvien tähteä, vaikka oireet pahenevat

Michael J. Foxin Parkinsonin tauti pahenee, mutta perhe-elämä on korvannut muut menetykset ja elämäniloa riittää.

Paluu tulevaisuuteen -elokuvan kitarakohtauksessa Martyn käsi lakkaa toimimasta ja muuttuu läpinäkyväksi – kunnes hänen tulevat vanhempansa suutelevat. Heidän poikansa ja koko tulevaisuutensa palaavat jälleen eloon.

Kohtaus on aidon tulevaisuuden kannalta raadollinen. Martyn näyttelijä, legendaarinen ja ikinuori Michael J. Fox, 59, sairastui alle 30-vuotiaana Parkinsonin tautiin.

Fox syntyi kesäkuussa 1961 Kanadassa. Hän oli itseoppinut teinitähti ja näytteli jo 15-vuotiaana sarjassa Leo and Me. 18-vuotiaana hän muutti Los Angelesiin tullakseen näyttelijäksi. Yhdysvalloissa ensimmäinen elokuva oli Letters from Frank 1979.

Pari vuotta myöhemmin Michael iski kultasuoneen. Hän liittyi mukaan Perhe on paras -sarjaan (1982–1989), jota esitettiin 7 tuotantokautta. Fox palkittiin roolistaan Alex P. Keatonina kolmesti niin Emmyllä kuin Golden Globellakin.

Michael J. Foxin Paluu tulevaisuuteen -trilogia on historian tunnetuimpia aikateemaelokuvia.­

Toinen kultasuoni Michaelille oli Paluu tulevaisuuteen -trilogia. Elokuvasarja on ajaton, ja sukupolvi toisensa perään on hurmaantunut huimapäisen Marty McFlyn aikamatkoista. Filmit ovat myös historian tunnetuimpia aikateemaelokuvia.

Ensimmäinen Paluu tulevaisuuteen sai ensi-iltansa vuonna 1985. Suurmenestys poiki osat II ja III 1989 ja 1990. Viihde-elokuvat eivät yritä esittää tieteellisiä aikamatkateorioita, vaan keskittyvät ratkomaan perhesuhteita niin 1950-luvulla, 2015-luvulla kuin villissä lännessäkin.

Eric Stoltz oli ensin kiinnitetty Marty McFlyn rooliin, mutta ohjaaja Robert Zemeckis huomasi, että tietynlaista kahjoa huumoria uupui. Fox oli rooliin kuin tehty.

Elokuvissa yli 20-vuotias Fox näyttelee teiniä, kuten Perhe on paras -sarjassakin. Aikuisempi Michael J. Fox nähtiin Tulevaisuus-saagan jälkeen varapormestarina sitcomissa Spin City 1996. Mike Flahertyn roolia Fox teki nelisen vuotta, kunnes näytteleminen oli jo hankalaa.

Fox näytteli 1990-luvulla myös monissa elokuvissa, esimerkiksi Rankka keikka (1991), Doc Hollywood (1991), Concierge – rakkaudesta vai rahasta (1993), Tenavatähdet (1993) ja Vihreän kullan maa (1994).

Vuonna 2000 eli jo 20 vuotta sitten Michael jätti pääosin näyttelemisen ja keskittyi perheeseensä ja Parkinson-tutkimuksen tukemiseen. Hän on kuitenkin vieraillut sarjoissa ja esitti vuonna 2013 pääosaroolin nimeään kantavassa tilannekomediasarjassa The Michael J. Fox Show. Siinä hän näyttelee Parkinsonin tautia sairastavaa uutisankkuria. Moni muistaa Michaelin myös Stuart Little -elokuvista Stuart-hiiren äänenä.

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita ovat lepovapina, liikkeiden hitaus ja tasapainovaikeudet. Taudin syytä ei tiedetä, eikä sitä osata parantaa.

Michael J. Foxilla todettiin Parkinsonin tauti jo 1991, mutta hän kertoi sairaudestaan julkisesti vasta vuonna 1998. Michael oli diagnoosin saadessaan 29-vuotias.

– Tuntui mahdottomalta uskoa lääkäreiden sanat siitä, että muutaman vuoden kuluttua en kykenisi näyttelemään. Minullahan oli vain hieman nykivä pikkusormi!

Fox on ollut naimisissa näyttelijä Tracy Pollanin kanssa vuodesta 1988.­

Sairauden julkistamisen aikoihin Fox oli ollut kymmenen vuotta naimisissa näyttelijä Tracy Pollanin kanssa. Tracy esitti Perhe on paras -sarjassa Michaelin hahmon tyttöystävää. Pollan on pysynyt Foxin rinnalla kannustavana kumppanina, ja pariskunnalla on neljä lasta.

” Optimismini on vuosien saatossa hieman himmentynyt. Tylsistyn kuitenkin, jos pitkään lojun sohvalla synkissä ajatuksissa.

Michael joi rankasti diagnoosin jälkeen, mutta sittemmin hänet on tunnettu positiivisesta ja valoisasta elämänasenteesta. Vuonna 2000 hän perusti säätiön The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research. Säätiö on lahjoittanut suomalaistutkimukseenkin rahaa.

Michael J. Fox vuonna 2019.­

Säätiönsä ja perheen ohella miehen ovat pitäneet kiireisenä omaelämäkerrat, joita on julkaistu jo kolme.

Vuoden 2020 haastattelut ovat olleet aiempaa synkempiä. 59-vuotias Fox ei voi enää soittaa kitaraa tai kirjoittaa – onneksi sanellen kirjat onnistuvat. Ajoittain hän tarvitsee pyörätuolia. Häneltä on leikattu kivulias selkärankakasvain.

– Se, että kaiken lisäksi vielä mursin käteni pahasti, sai minut epätoivon alhoon. Optimismini on vuosien saatossa hieman himmentynyt. Tylsistyn kuitenkin, jos pitkään lojun sohvalla synkissä ajatuksissa, Fox on todennut.

” Teemme palapelejä, kokkailemme ja juttelemme, enkä aina voi uskoa, että minulla on tämä elämä. Siis näin ihana elämä.

Pandemia-sulkuaikaa on vietetty perheen jo isojen lasten kanssa Long Islandilla.

– Olemme koko porukka muutenkin oikeita kotihiiriä. Teemme palapelejä, kokkailemme ja juttelemme, enkä aina voi uskoa, että minulla on tämä elämä. Siis näin ihana elämä, ikuinen optimisti kiteyttää.

Näistä hänet muistetaan:

1. Perhe on paras (1982–1989)

Hippivanhempien piti loistaa pääosassa, mutta perheen konservatiivisesta pojasta Alex P. Keatonista (Fox) tuli yleisön suosikkihahmo.

2. Paluu tulevaisuuteen -trilogia (1985–1990)

Fox on nuori Marty, joka keksijäystävänsä Docin (Christopher Lloyd) avustuksella matkustaa ajassa tapaamaan perhettään – ja itseään.

3. Good Wife (2010–2016)

Fox esitti lipevää lakimiestä Louis Canningia ja sai roolistaan useita Emmy-ehdokkuuksia. Canning-hahmo käyttää sairauttaan tehokkaasti hyväkseen sarjassa.

Paluu tulevaisuuteen trilogia esitetään Subilla perättäisinä keskiviikkoina 13.–27.1. klo 21.00.