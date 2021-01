Julkisuudesta tutut suomalaiset tekevät DNA-testit tv:ssä ja selvittävät omat taustansa – menneisyydestä paljastuu henkirikos, aatelisia ja muita salaisuuksia

Sukuni salat -uutuusohjelmassa julkisuudesta tutut suomalaiset ottavat selvää sukujuuristaan juontaja Marja Hintikan johdolla.

Sukuni salat uutuussarjassa kymmenen julkisuudesta tuttua suomalaista tähteä matkalle sukunsa tarinoiden äärelle. Sarjassa kuljetaan sukulinjaa taaksepäin ja tutustutaan historian tapahtumiin ja siihen, kuinka erilaiset mullistukset ovat vaikuttaneet ihmisten elämän kulkuun ja ratkaisuihin.

Sukuni salat pohjautuu brittiläiseen menestysformaattiin Who Do You Think You Are? Jokaisessa jaksossa matkustetaan juontaja Marja Hintikan johdolla niille tapahtumapaikoille, joilla jakson päähenkilön esi-isät perheineen elivät ja vaikuttivat.

– Meillä kaikilla on suvuissa salaisuuksia. Ne voivat olla riemastuttavia ja kauniita, tai sitten hyvinkin riipaisevia ja synkkiä. Tässä ohjelmassa on näitä molempia. Sukuni salat menikin kaikista tekemistäni tv-ohjelmista eniten ihon alle. Ohjelman tarinat ovat valtavan isoja ja ne koskettavat päähenkilöitä sydänjuuria myöten, Hintikka toteaa ohjelman tiedotteessa.

– Koin kunnia-asiana, että sain kulkea näiden ihmisten vierellä ja olla läsnä, kun heille paljastui todella suuria omaan identiteettiin vaikuttavia tosiasioita. Se oli järisyttävä, ihan uniikki kokemus. Aistin ja tunsin joka solullani, miten heidän kuva omasta itsestään muuttui niissä hetkissä, Hintikka kertoo.

Ohjelman juontajana nähdään Marja Hintikka.­

Hintikka muistuttaa, että jokainen jakso on vaatinut valtavan määrän salapoliisityötä, jotta pienen pienistäkin tiedonmurusista ollaan päästy suurten ja merkittävien tarinoiden juurille. Kaikille päähenkilöille on tehty DNA-testit, jotka osaltaan ovat auttaneet avaamaan suvun tarinoiden taustoja. Yhdessä jaksossa löydetään jopa ennestään tuntematon sukulainen.

– Sukuni salat tuo historian eläväksi päähenkilöiden tarinoiden kautta. Tämä oli myös itselleni Suomen historian kertauskurssi - ja maailmanhistoriankin! Joukko sukututkijoita, toimittajia, paikallishistorian tuntijoita ja tutkijoita on tehnyt taustatyötä löytääkseen sukujen tarinat historian tapahtumien pyörteistä, Hintikka selittää ohjelman ideaa tiedotteessa.

– Jokaiselta kohdehenkilöltä vaati rohkeutta lähteä mukaan ohjelmaan, koska kyse on heidän henkilökohtaisesta historiastaan ja heidän sukunsa historiasta, eivätkä he tienneet, mitä ohjelmassa tulee tapahtumaan.

Sukujen salat -ohjelmassa nähdään muun muassa Suvi Teräsniska, Krista Kosonen ja Pete Parkkonen.­

Matkalle sukunsa menneisyyteen Sukuni salat -ohjelmassa lähtevät Krista Kosonen, Jukka Jalonen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska, Aku Hirviniemi, Jukka Hildén, Maria Veitola, Anne Kukkohovi, Hjallis Harkimo ja Maria Guzenina. Sarjan edetessä Kososen suvun menneisyydestä paljastuu muun muassa henkirikos ja Jalonen puolestaan saa kuulla ylhäisistä sukujuuristaan.

Sukuni salat MTV3-kanavalla maanantaisin 15.2. klo 20 alkaen.