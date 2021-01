Kovien nyrkkien ja kuumien grillien mies ällistytti 90-luvulla – 45-vuotiaana maailmanmestariksi!

George Foreman yllätti nyrkkeilymaailman voittamalla raskaansarjan maailmanmestaruuden 45-vuotiaana. Illan tv-dokumentti kertoo Foremanin värikkään tarinan.

Nyrkkeilylegenda George Foremanin ura oli kaksijakoinen. Nuori Foreman oli raskaasti iskevä härkä, jonka ura eteni vuoden 1968 olympiavoiton kautta raskaansarjan maailmanmestaruuteen ja sammui Muhammad Alia vastaan tarunhohtoisessa Rumble in the Jungle -ottelussa Zairessa syksyllä 1974, todennäköisesti urheiluhistorian kuuluisimmassa nyrkkeilyottelussa.

Myöhemmin Foreman ällistytti nyrkkeilymaailmaa palaamalla kehään kymmenen vuoden ottelutauon jälkeen ja voittamalla maailmanmestaruuden 45-vuotiaana.

” Leppoisan puolensa löytäneestä miehestä tuli pidetty tv-kasvo, jonka nimeä kantavia grillejä myydään yhä Suomessakin.

Dokumentti Foreman – Mestarin paluu (Foreman – Boxer’s Comeback, 2017) pikakelaa Foremanin tarinan alkupuolen houstonilaisesta katutappelijasta uskoon tulleeksi ex-mestariksi. Painotus on vuonna 1987 alkaneessa paluussa, josta tuli menestys, vaikka alussa huonokuntoista ja ylipainoista Foremania motivoi lähinnä raha. Leppoisan puolensa löytäneestä miehestä tuli pidetty tv-kasvo, jonka nimeä kantavia grillejä myydään yhä Suomessakin.

Foreman on säkenöivään ja myyttiseen Aliin verrattuna kansanomainen hahmo, jossa on onneksi tarpeeksi sekä tarinaniskijää että tarinan ainesta, jotta muutkin kuin lajispesialistit voivat aiheesta kiinnostua.

Ylen vuodenvaihteessa tarjoamien Ali- ja Foreman-dokumenttien jatkoksi toivoisi Rumble in the Jungle -ottelusta tehtyä loistavaa dokumenttielokuvaa Kehäkuninkaat (When We Were Kings, 1996). Sitä ei ole Suomen tv-kanavilla esitetty sitten vuoden 1999.

