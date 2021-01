Netflixin uutuussarjan tähti sai naiset ympäri maailmaa tippumaan polvilleen – tällainen mies on yhdessä yössä supertähteyteen noussut Regé-Jean Page

Reilu viikko on kulunut siitä, kun Netflixin Bridgerton nousi yhdessä yössä suoratoistopalvelun katsotuimmaksi, tehden samalla päätähdistään maailmanlaajuisesti tunnettuja nimiä. 1800-luvun Englantiin sijoittuva pukudraama julkaistiin 25. joulukuuta ja siitä lähtien Bridgerton on ollut palvelun katsotuimpia sarjoja niin Suomessa kuin maailmallakin.

Erityisesti toinen Bridgertonin päätähdistä, Hastingsin herttua Simon Bassettia esittävä Regé-Jean Page on onnistunut sekoittamaan katsojien päät ympäri maailman. Vielä muutama viikko sitten Page, 30, oli suurelle yleisölle verrattain tuntematon hahmo, mutta nyt brittimiehen nimi on lähes jokaisen huulilla. Mutta kuka oikein on Regé-Jean Page?

Page on kotoisin Englannista, mutta hänen juurensa ovat Zimbabwessa. Hänen äitinsä on englantilainen ja Pagen isä puolestaan on kotoisin Zimbabwesta, jossa Page vietti myös suurimman osan lapsuudestaan. Näyttelijän urasta Page alkoi haaveilla jo varhain ja hän valmistui draamakoulusta Lontoosta vuonna 2013.

Page on tehnyt urallaan useita rooleja, mutta vasta Bridgerton teki hänestä kaikkien tunteman tähden.­

Ennen menestystään Page tähditti useampia sarjoja televisiokanava BBC:llä, mutta jäi vaille merkittäviä rooleja. Ensimmäisen isomman televisioesiintymisensä Ison-Britannian ulkopuolella Page teki vuonna 2017, kun hän nappasi roolin Shonda Rimesin tuottamasta For The People -televisiosarjasta.

For The People kuitenkin lopetettiin vain kahden tuotantokauden jälkeen vuonna 2019. Se ei kuitenkaan Pagea hidastanut, sillä seuraavana vuonna hän nappasi roolin elokuvasta Sylvie’s Love sekä niin ikään Rimesin tuottamasta Bridgertonista. Page on kuvaillut näyttelemistä unelma-ammatikseen.

– Yhtenä päivänä saatat olla astronautti, seuraavana presidentti ja kolmantena päivänä saatat matkustaa 200 vuotta ajassa taaksepäin. Tämä on hyvin vapauttava ammatti, Page kuvaili taannoin Queue & A -lehden haastattelussa.

Page on ottanut julkisuudessa usein kantaa myös rasismiin ja vähemmistöjen oikeuksiin. Useita historiallisia draamoja urallaan tähdittänyt Page totesi hiljattain InStyle-lehdelle antamassaan haastattelussa olevansa iloinen siitä, että myös historiallisissa sarjoissa nähdään tänä päivänä enemmän tummaihoisia näyttelijöitä.

– Usein näkee, että mennään ajassa taaksepäin ja vain valkoiset ihmiset ovat onnellisia. Mutta tiedätkö mitä? Me kaikki olemme aina osanneet hymyillä. Me kaikki olemme aina menneet naimisiin, kokeneet romansseja, glamouria ja tuhlarielämää. Tämän näyttäminen katsojille on erittäin tärkeää, sillä historialliset draamat eivät saisi olla traumaattisia ihmisille, jotka eivät ole valkoisia, Page selitti lehdelle.

Regé-Jean Pagen nimi on nyt kaikkien huulilla, kiitos Netflixin Bridgertonin.­

Kun Bridgerton julkaistiin Netflixissä joulupäivänä, tuli Pagesta monen naisen päiväunien kohde. Siitä, onko Page kuitenkaan todellisuudessa vapailla markkinoilla, ei kuitenkaan ole tietoa. Page on nimittäin pysytellyt hyvin vaitonaisena yksityiselämästään, vaikka hän tunnustautuukin romantikoksi.

– Rakastan romantiikkaa konseptina. Romantiikka on ihana asia ja tarvitsemme sitä lisää maailmaan. Useimman tarinan ydin on aina romantiikassa, tajusimme sitä tai emme, Page pohti EW:lle.

Julia Quinnin menestysromaaneihin perustuva kahdeksanosainen Bridgerton nousi välittömästi palvelun katsotuimmaksi ja teki päärooleissa nähtävistä Pagesta ja Phoebe Dyenvorista maailmanlaajuisia tähtiä.

Page ja Phoebe Dynevor näyttelevät sarjassa rakastavaisia.­

Bridgertonin ensimmäinen kausi kertoo Dynevorin esittämästä yläluokkaisesta britistä, Daphne Bridgertonista, joka sarjan ensimmäisessä jaksossa esitellään seurapiireille. Daphne haluaa epätoivoisesti löytää itselleen sopivan aviomiehen, mutta nuori nainen haaveilee samaan aikaan rakkaudesta ja suuresta perheestä. Pian hän törmää Pagen esittämään Simoniin – hieman hurjamaineiseen herttuaan, joka ei halua avioitua saati saada lapsia.

Pariskunnan välillä kipinöi kuitenkin välittömästi jo ensimmäisestä kohtauksesta lähtien ja lopulta intohimo voittaa järjen. Bridgerton pitääkin sisällään lukuisia rohkeita, jopa roiseja seksikohtauksia.

Dynevorin ja Pagen ohella sarjaa tähdittävät muun muassa Julie Andrews, Nicola Coughlan sekä Jonathan Bailey. Sarjan on tuottanut Shonda Rimes, joka tunnetaan muun muassa menestyssarjoista Greyn anatomia, Scandal sekä How To Get Away With Murder.

Sarjan ensimmäinen tuotantokausi tiivistää Quinnin ensimmäisen Bridgerton-romaanin, The Duke And I, tarinan. Yhteensä Quinn on kirjoittanut romaaneja kahdeksan ja niistä jokainen käsittelee yhtä kahdeksasta Bridgertonin sisaruksesta.