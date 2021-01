Mikko Leppilammen perhe tekee harvinaisen esiintymisen tv:ssä – 15-vuotiaan Lilia-tyttären ainutlaatuinen ele saa suosikkijuontajan kyyneliin

Mikko Leppilammen tytär, isä ja sisko nähdään Laulu rakkaudelle -ohjelmassa.

Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi -sarjan kolmannessa jaksossa yllätetyksi tulee muun muassa suosikkijuontaja, näyttelijä ja laulaja Mikko Leppilampi.

Leppilampi kokee elämänsä yllätyksen, kun hän saa perheeltään ikimuistoisen esityksen, jossa ovat mukana hänelle kolme äärimmäisen rakasta ihmistä.

Leppilammen isä, gospel-muusikko Jukka Leppilampi ja hänen tyttärensä Lilia ovat valmistelleet yhdessä esityksen, jossa Lilia pääsee tanssimaan isälleen ja Jukka Leppilampi laulamaan pojalleen. Mukana yllätyksessä on myös koko kansan tunteman juontajan sisko Amanda Leppilampi, joka on luonut esityksen koreografian.

Katso Leppilammen yllätys artikkelin videolta!

14-vuotias Lilja kertoo ennen esitystään, että isä on hänelle äärimmäisen rakas ihminen.

– Paras isi koko maailmassa. Tässä esityksessä mä tanssin mun Jukki-ukin biisiin. Tän kappaleen nimi on Suljetun paikan tanssi ja se on mun isille, hän kertoo.

– Tää kappale on ollut aina tosi läsnä meidän perheessä. Tämä on kappale, jonka kaikki tuntee, kaikki lähtee mukaan ja tanssii ja laulaa, Leppilammen Amanda-sisko puolestaan kertoo.

Lilia Leppilampi on innokas tanssija, joka on vilahtanut välillä myös isänsä Instagram-tilillä kaksikon yhteisillä tanssivideoilla. Lilian äiti on Leppilammen ex-puoliso Emilia Vuorisalmi.

– Tanssi on tosi iso osa mun elämää ja mä pystyn ilmaisemaan itseäni parhaiten tanssin kautta, Lilia kertoo Laulu rakkaudelle -ohjelmassa.

Leppilammen isä kertoo tv:ssä, että hänellä on poikansa kanssa hyvin syvä yhteys.

– Meissä on hyvin paljon samanlaista. Mä ymmärrän häntä. Ei tarvitse olla valmis, mutta saa lentää, saa kokeilla, saa mennä eteenpäin. Välillä tulee turpaan, mutta who cares, Jukka Leppilampi sanoo.

Suosikkijuontajan isän mukaan mukaan perhe valitsi juuri Suljetun paikan tanssi -kappaleen yllätykseen, sillä siitä on tullut perheelle yhteisöllisyyden symboli ja ylistys. Hän toivoo, että esitys tuo hyvää fiilistä ja auttaa perheen lentoon.

Mikko Leppilampi saapuu yllätettäväksi jännittyneenä ja tietämättä lainkaan, mitä häntä odottaa. Tilanne on juontajalle täysin uusi, sillä hän on tottunut olemaan ohjaksissa ja tilanteen tasalla.

– Mun on tosi vaikee vaan olla, Leppilampi parkaisee kameralle.

Leppilampi joutuu valtavan tunnekuohun valtaan perheensä yllätyksen ansiosta.­

Juontaja myöntää, että hän on hyvin tunteikas ihminen, aivan kuten hänen isänsä. Hän on saanut isältään neuvon, että kaiken tunteminen kovaa on elämässä suuri rikkaus, mutta samaan aikaan se voi myös olla rankkaa.

– Tää on ihan uskomatonta. Tuntuu tosi epätodelliselta, hän huokaisee.

Kun Leppilampi astelee Laulu rakkaudelle -lavalle juontaja Marja Hintikan luo, myöntää hän tilanteen olevan häkellyttävä.

– Mä en oo ikinä tällasessa tilanteessa, Leppilampi hämmästelee.

Ennen yllätystään Leppilampi myöntää, että hänellä on pienenpieni aavistus siitä, kuka lavalle saattaisi nousta.

– Mun iskä. Jos se ois mun faija, niin sellainen biisi kuin Älä pelkää, jonka hän on kirjoittanut mulle. Mä haluan olla spekuloimatta nyt yhtään, koska tykkään tästä, että en tiedä mitään, hän sanoo.

Vaikka Leppilampi aavisti yllättäjän oikein, saa esitys hänet välittömästi pois tolaltaan. Hän alkaa hymyillä leveästi liikuttuen samalla. Kun juontaja tajuaa lavalla liikkuvan tanssijan olevan hänen oma tyttärensä, kohoavat kyyneleet hänen silmiinsä. Leppilampi pyyhkii kyyneleitä, hautaa kasvonsa käsiinsä ja hymyilee. Tunnepurkaus saa hänet laulamaan mukana ja tuulettamaan käsillään kyynelten valuessa silmäkulmista.

Mikko Leppilampi tuulettaa villisti, kun hänen Jukka-isänsä laulaa ja Lilia-tyttärensä tanssii lavalla.­

Kun esitys on ohi, on mykistyneen Leppilammen vaikea pukea tuntemuksiaan sanoiksi.

– Ei tää oo totta. Rakas Lilia… Kyllä sä mut tunnet ja tiedät, mut mitä tämä merkkaa… Sä oot mun iskän kanssa tässä ja sä oot niin törkeen hyvä! Leppilampi takeltelee liikutuksensa lomasta.

– Ja tiedän, ettei ole ihan helppo paikka ja itsestäänselvyys sulle hypätä tähän. Sä tiedät, että se merkkaa mulle niin paljon, että haluat tehdä tän. En tuu ikinä unohtamaa, kiitos rakas, hän jatkaa kyyneltensä lomasta.

Leppilampi kiittää myös isäänsä vuolaasti.

– Tämä on ihan absurdia ja tämä tuntuu ihan unelta, mutta hyvä niin. Rakastan teitä, Leppilampi ylistää saaden isänsäkin kyyneliin.

Lopuksi vielä Leppilammen Amanda-siskokin saapuu lavalle ja paljastaa olleensa mukana yllätyksessä. Juontaja halaa sisartaan onnellisena.

– On niitä hetkiä, kun sanat ei riitä. Tämä on ihan unta, mutta sitten se ei kuitenkaan ole, Leppilampi hehkuttaa.

– Makein juttu, mitä oon telkkarissa ikinä tehnyt, hän kiteyttää kokemuksen.

Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi MTV3-kanavalla perjantaina klo 20.00.