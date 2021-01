CNN: Korona kaatoi toimittajalegenda Larry Kingin, 87, sairaalaan

Maailman tunnetuimpiin tv-persooniin kuuluva veteraanitoimittaja on ollut sairaalassa jo viikon.

Maailman tunnetuimpiin uutisankkureihin ja televisiotoimittajiin kuuluva amerikkalainen Larry King, 87, on sairaalassa koronavirustartunnan vuoksi, kertoo amerikkalaismedia. King on ollut sairaalahoidossa jo viikon Los Angelesissa, kertoi uutiskanava CNN viitaten Kingin lähipiiriltä saatuihin tietoihin.

Kingin terveys on ollut heikoissa kantimissa aikaisemminkin. Hän on muun muassa saanut useita sydänkohtauksia ja kärsinyt keuhkosyövästä, minkä lisäksi hänellä on kakkostyypin diabetes.

King veti neljännesvuosisadan ajan omaa Larry King Live -ohjelmaansa CNN:llä, kunnes jäi eläkkeelle vuonna 2010. Tämän jälkeen hän jatkoi haastattelujen tekemistä omilla verkkosivuillaan. Vuodesta 2012 hän on isännöinyt omia ohjelmiaan kaapelikanavalla, jonka perustajiin hän kuuluu.