Robin Williamsin piti mennä testeihin vain viikko ennen kuolemaansa – vasta ruumiinavaus paljasti kamalien oireiden todellisen syyn

Näyttelijä Robin Williamsin (1951–2014) kuolema kosketti ihmisiä laajasti ympäri maailmaa. Vasta kuoleman jälkeen on selvinnyt, että hän sairasti vakavaa Lewyn kappale -tautia.

Robin Williams teki 63-vuotiaana itsemurhan elokuussa 2014. Muutamaa kuukautta tätä ennen näyttelijälegendalla oli todettu Parkinsonin tauti. Kuoleman jälkeen levisi runsaasti huhuja kuolemaan johtaneista syistä.

Williamsin leski Susan Schneider on tehnyt dokumentin Robin’s Wish. Siinä kerrotaan, että Williamsin ruumiinavaus antoi vastauksia kysymyksiin, jotka olivat heränneet näyttelijän elämän loppuvaiheessa. Hän sairasti Lewyn kappale -tautia, joka on toiseksi yleisin aivoja rappeuttava sairaus Alzheimerin taudin jälkeen.

Susan Schneider ja Robin Williams kuvattuna vuonna 2009.­

Robin Williams ja Susan Schneider menivät naimisiin vuonna 2011. Brittilehti Guardianin tuoreessa, laajassa haastattelussa Schneider kertoo, että Williamsin oireet alkoivat vajaa vuosi ennen kuolemaa. Ne alkoivat mahakipuina, käden tärinänä sekä pahana unettomuutena. Williamsista tuli erittäin ahdistunut.

Toukokuussa 2014 Williamsilla todettiin Parkinsonin tauti, mutta Schneiderin mukaan se ei selittänyt kaikkia oireita, jotka kävivät entistä pahemmiksi. Williamsin piti mennä neurokognitiivisiin testeihin, mutta viikko ennen niitä hän surmasi itsensä.

– Luulen, että hän ei halunnut mennä niihin. Luulen hänen ajatelleen, että hänet lukitaan sisään, eikä päästetä enää pois, Schneider sanoo Guardianille.

Williamsin kuoleman jälkeen alkoi kiertää huhuja, että itsemurhan taustalla oli masennus, alkoholismi tai molemmat. Schneiderin mukaan masennus ja aivojen rappeutuminen olivat kuitenkin seurausta Lewyn kappale -taudista.

Terveyskirjaston artikkelin mukaan Lewyn kappale -tauti alkaa hitaasti ja sen ensioireena voivat olla älyllisen toimintakyvyn heikentyminen sekä tarkkaavuuden ja vireystilan vaihtelut. Tyypillinen piirre on myös toistuvat näköharhat. Taudinkuvaan kuuluu myös Parkinsonin taudin piirteitä.

Suomessa taudin esiintyvyydeksi on arvioitu 20 prosenttia muistisairaista. Tauti alkaa useimmiten yli 65-vuotiaana ja se on miehillä hieman yleisempi kuin naisilla.