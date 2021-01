Missikaunotar Kelly Kalonjia hakattiin nuorena vessassa ihonvärinsä vuoksi – uutuussarjassa hän paljastaa ensi kertaa meikittömät kasvonsa

Vuoden 2013 Miss Helsinki Kelly Kalonji avautuu uutuusohjelmassa nuoruuden karuista kokemuksistaan.

Sinkut paljaana -ohjelman toisessa jaksossa meikittömänä treffeille suuntaa vuoden 2013 Miss Helsinki Kelly Kalonji. Heti jakson alussa Kalonji, 33, kertoo kameroille, että häneltä saattaa usein vierähtää laittautumiseen jopa viisi tuntia.

– Kun mä lähden pr-keikalle, mulla saattaa mennä oikeasti viisi tuntia, kun mä valitsen kaikki alusvaatteista yläosaan ja katon meikit ja katon hiukset. Tykkään hiustenpidennyksistä, niin kyllä siinä menee aika kauan, Kalonji kertoo.

Kalonji on kertonut julkisuudessa avoimesti siitä kuinka häntä on kiusattu koulussa. Kalonji on kertonut kohdanneensa rasismia ja aihe nousee pintaan myös ohjelmassa. Kalonji kertoo menneisyyden kokemusten olevan suurin syy siihen, että hän kokee tarvetta näyttäytyä julkisuudessa ikään kuin täydellisenä.

– Kyllä mua on vaikea lähestyä. Kun mä muutin Suomeen, mä olin koulukiusattu. Se on varmaan yksi syy siihen, miksi mä haluan hakea sitä täydellisyyttä. Mä tunsin silloin, että mun ihonväri on synti ja se on kauheaa ajatella niin. Mä oon ollut niitä tyttöjä, jotka on hakattu vessassa ja... Hitto, Kalonji kertoo kameroille itkien.

– Ehkä se ajatus, mikä meillä naisilla on tuolla pääkopassa, että meikki on se maski ja ilman sitä mä en pysty olla, hän jatkaa.

Kelly Kalonji paljastaa uutuussarjassa meikittömät kasvonsa.­

Sinkut paljaana -ohjelman idea on, että julkisuudesta tutut suomalaisnaiset suuntaavat treffeille paitsi ilman meikkiä, myös ilman viimeisen päälle mietittyä asua. Ohjelman juontaja Emma Karasjoki uteleekin Kalonjilta, jännittääkö tätä lähteä treffeille ensimmäistä kertaa elämässään täysin meikittömänä.

– Jännittää aika paljon ja pelottaa. Kyllä mä oon ihan eri näkönen meikin kanssa ja ilman meikkiä. Välillä saatan näyttää catfishiltä, mutta se olen vaan minä, Kalonji selittää.

Ennen treffeille lähtemistään Kalonji joutuu kameran edessä irrottamaan irtoripsensä ja pesemään kasvoiltaan kaiken meikin. Kalonjin reaktio tallentuu videolle, kun hän tarkastelee meikittömiä kasvojaan.

– OMG, kauhee. Joo. Aika alaston olo. Tää on minä. Ei pitäis piilotella sen maskin takana. Mutta joo, ehkä vähän botoxia pitää laittaa tänne tai jotain, Kalonji naurahtaa.

– Musta tuntuu, että mun kasvot tulee enemmän esille. Tulee kyyneleet, kun mä oon niin tunteellinen, hän kertoo muille ohjelmassa nähtäville naisille, jotka yhteen ääneen hehkuttavat Kalonjin näyttävän upealta myös ilman paksua meikkikerrosta.

Kalonji avautuu jaksossa myös raskaista kokemuksistaan.­

Jokainen Sinkut paljaana -jakso keskittyy yhden sinkun ympärille muiden sinkkunaisten ja juontajan ollessa mukana tukijoukkoina sekä sohvaraatina. Esiteltyään normaalin ehostus- ja pukeutumistyylinsä jakson päätähti poistaa meikin ja kampauksen, vaihtaa tarkkaan valitun asunsa yksinkertaiseen mekkoon ja suuntaa vuorotellen sokkotreffeille neljän kumppaniehdokkaan kanssa.

Katsojien tavoin myös muut sinkut pääsevät sohvalta käsin tirkistelemään treffejä ja keskustelemaan tutustumisen etenemisestä. Meikittömien deittien jälkeen naiset valitsevat yhden ehdokkaista toisille treffeille sekä päättävät, saapuvatko he uusille treffeille meikillä vai ilman. Meikin ja kampauksen poistaminen saa tunteet pintaan, kun sinkut katsovat itseään peilistä suoraan silmiin – paljaana.

Kalonjin lisäksi ohjelmassa nähtään DJ ja realitytähti Amanda Harkimo, TikTok-kaunotar Kaisa Nieminen, kauneusalan vaikuttaja Johanna “Pinksu” Marjomaa, bloggaaja Saara Kemiläinen sekä Temptation Island -sinkku Isabell Jansson.

Sinkut paljaana Yle Areenassa 1. tammikuuta 2021 ja Yle TV2:ssa 27. tammikuuta alkaen.