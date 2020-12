Nämä tähtinäyttelijät saivat tarpeekseen ja lopettivat uransa huipulla kuin seinään – ”Olen kyllästynyt työskentelemään idioottien kanssa”

Moni tähti on lopettanut uransa suosionsa huipulla, syystä tai toisesta.

Hollywoodin suosituimpiin näyttelijöihin lukeutuva Cameron Diaz kertoi jokin aika sitten jättäneensä elokuvanteon lopullisesti ja siirtyvänsä viettämään perhe-elämää. Hän ei ole suinkaan ensimmäinen elokuvatähti, joka sai kuuluisuudesta tarpeekseen.

IS kokosi listan valkokankaalta vapaaehtoisesti vetäytyneistä tähdistä sekä syistä, jotka saivat heidät tekemään päätöksensä.

1. Cameron Diaz

Lopettaessaan elokuvien teon kuusi vuotta sitten Diaz oli 42-vuotias ja Hollywoodin parhaiten palkattu yli nelikymppinen naisnäyttelijä. Syitä vetäytymiseensä hän avasi vasta tänä vuonna ystävänsä Gwyneth Paltrow´n tekemässä videohaastattelussa.

– Päätin, että haluan elämältä muita asioita. Olin tehnyt töitä niin pitkään ja niin täysillä, Diaz kertoi.

Hän lisäsi, että elokuvatuotannon aikana näyttelijä on käytännössä studion omaisuutta. Hänelle ei jää aikaa mihinkään muuhun.

Vain vuosi lopettamisensa jälkeen sinkkuna pitkään pysynyt Diaz meni naimisiin muusikko Benji Maddenin kanssa. Viime talvena pariskunta yllätti kaikki julkistamalla tiedon, että heille oli syntynyt tytär.

Perheen perustamisen ohella Diaz on valkokankaalta vetäytymisensä jälkeen kirjoittanut kaksi kirjaa kehon hyvinvoinnista ja terveenä ikääntymisestä. Tänä vuonna hän lanseerasi ystävänsä Katherine Powerin kanssa oman orgaanisen ja vegaaniystävällisen viinimerkkinsä.

2. Daniel Day-Lewis

Parhaan miespääosan Oscarin kolmesti voittanut Daniel Day-Lewis tunnetaan tinkimättömänä täydellisyyden tavoittelijana, joka tekee elokuvia harvakseen ja pohjustaa jokaista roolityötään kuukausien tai jopa vuoden esityöllä. Hän myös pitäytyy roolissaan ympäri vuorokauden koko kuvausjakson ajan.

Äärimmäisen intensiivinen työskentelytapa vaatii veronsa. Jo vuonna 1997 nelikymppinen Day-Lewis ilmoitti lopettavansa näyttelemisen. Viisi vuotta myöhemmin hän kuitenkin palasi valkokankaalle Martin Scorsesen elokuvassa The Gangs of New York.

Viisi elokuvaa ja kaksi Oscaria myöhemmin Day-Lewis ilmoitti jälleen lopettavansa. Työlleen pakkomielteisesti omistautuvan muotisuunnittelijan rooli elokuvassa The Phantom Thread toi hänelle jo kuudennen Oscar-ehdokkuuden, mutta tällä kertaa vetäytymispäätös näyttää pitävän.

Yksityiselämästään julkisuudessa aina vaiennut Day-Lewis ei ole päätöksensä taustoja liiemmin avannut. Variety-lehden haastattelussa 60-vuotias tähti vihjasi kuitenkin omien taiteellisten vaatimustensa käyneen ylivoimaisiksi. Jatkuva täydellisyyden tavoittelu on liikaa lahjakkaimmallekin.

3. Sean Connery

Alkuperäisenä James Bondina maailmanmaineeseen noussut ja vielä seitsemänkymppisenä maailman seksikkäimmäksi mieheksi äänestetty Sean Connery jatkoi uraansa menestyksellä 2000-luvulle saakka, mutta katosi sitten äkisti valkokankaalta. Virallisesti hän ilmoitti eläköitymisestään 2007.

Suorapuheisena tunnettu tähti ei salaillut syitä päätöksensä takana.

– Olen kyllästynyt työskentelemään kaiken maailman idioottien kanssa, hän laukoi GQ-lehden haastattelussa. Jo vuosien ajan elokuvateollisuutta on rampauttanut syvenevä kuilu niiden välillä, jotka osaavat tehdä elokuvia ja niiden, jotka päättävät leffojen rahoituksesta.

Conneryn vetäytymiseen saattoivat vaikuttaa myös hänen omat epäonnekkaat valintansa. Fantasialeffoja vierastanut tähti kieltäytyi isoista rooleista megahiteissä Jurassic Park, Matrix ja Taru sormusten herrasta. Kun hän viimein päätti kokeilla lajityyppiä, hän otti roolin totaalisesti flopanneessa Herrasmiesliigassa, joka jäikin hänen viimeiseksi elokuvakseen.

Steven Spielberg yritti houkutella Connerya eläkkeeltä tarjoamalla hänelle nimihenkilön isän roolia elokuvassa Indiana Jones ja kristallikallon valtakunta. Omanarvontuntoinen tähti piti roolia liian pienenä ja epäkiinnostavana.

Conneryn pitkäaikainen ystävä Michael Caine onkin tarjonnut yksinkertaista selitystä tämän vetäytymiselle.

– Hän ei halunnut esittää vanhoja miehiä sivuosissa eikä hänelle enää tarjottu nuorten miesten romanttisia pääosia.

4. Cary Grant

Hollywoodin studiokauden kenties ihailluin miestähti Cary Grant lopetti näyttelemisen 62-vuotiaana vuonna 1966. Elämänsä viimeiset 20 vuotta hän omistautui liike-elämälle työskennellen muun muassa kosmetiikkayritys Fabergén sekä elokuva-, hotelli- ja kasinoalalla vaikuttaneen MGM:n johtokunnissa.

Selkein syy Grantin vetäytymiselle valkokankaalta oli hänen esikoistyttärensä Jenniferin syntymä 1966. Omien sanojensa mukaan hän halusi turvata tyttärelleen vakaan lapsuuden, johon isän elokuvaura ei sopinut.

– Olisin toki voinut jatkaa näyttelemistä isoisien tai pummien rooleissa, mutta löysin tärkeämpiä asioita elämässä, Grant kuittasi.

Vuosien ajan elokuvantekijät Alfred Hitchcockista Warren Beattyyn yrittivät houkutella Grantia takaisin kameroiden eteen, mutta vailla tulosta.

5. Greta Garbo

Mykkäelokuvan ja varhaisen äänielokuvan legendaarisin diiva oli vasta 35-vuotias tehdessään viimeisen elokuvansa vuonna 1941. Kaksoset-komedian oli tarkoitus muokata viileän etäisestä tähdestä moderni nainen, joka ui, hiihtää ja tanssii vaikka rumbaa.

Elokuva sai kuitenkin murskakritiikit, ja Garbo kutsui sitä myöhemmin omaksi haudakseen.

Suosionsa huipullakin Garbo kaihtoi julkisuutta parhaansa mukaan. Hän ei antanut juuri haastatteluja, ei vastannut ihailijapostiin eikä näyttäytynyt Oscar-gaalassa edes ollessaan ehdokkaana. Lopetettuaan näyttelemisen hän katosi julkisuudesta täydellisesti varmistaen näin arvoituksellisen maineensa.

Tosiasiassa Garbo kaipasi takaisin valkokankaalle ja suunnitteli paluuta pitkään, vaikka samalla pelkäsi sitä. Pariin rooliin hän jopa lupautui, mutta nuo elokuvat eivät koskaan edenneet tuotantoon.

Ohjaaja Billy Wilder tarjosi Garbolle vielä vuonna 1949 suurta roolia unohdettuna ja oman menneisyytensä loistoon hautautuneena Hollywood-diivana klassikkoelokuvassa Auringonlaskun katu.

Kenties rooli tuntui liian henkilökohtaiselta, sillä Garbo kieltäytyi siitä jyrkästi. Roolin tehnyt Gloria Swanson sai siitä Oscar-ehdokkuuden ja pysyvän maineen.

6. Regina Linnanheimo

Yksityiselämäänsä liittyvän salaperäisyyden ja valkokankaalta välittyvän hehkunsa vuoksi Suomen Greta Garboksikin kutsuttu Linnanheimo oli sotavuosina maamme valovoimaisimpia elokuvatähtiä. Suurisilmäinen ja vaaleakutrinen kaunotar esitti valkokankaalla sekä puhdassydämisiä neitoja että eroottisia viettelijättäriä.

Vuonna 1948 solmittu avioliitto ruotsalaisen kreivi Mörnerin kanssa ei saanut Linnanheimoa muuttamaan Ruotsiin eikä liioin lopettamaan salassa pidettyä rakkaussuhdettaan ohjaaja Teuvo Tulioon, jonka kanssa hän työskenteli tiiviisti etenkin uransa viimeisen vuosikymmenen.

Elokuvanteosta Linnanheimo vetäytyi 40-vuotiaana. Hänen viimeiseksi roolikseen jäi rappioalkoholistiksi vajoavan naisen osa Tulion vuonna 1956 ohjaamassa melodraamassa Olet mennyt minun vereeni.

Syitä vetäytymiseensä haastatteluja karttanut tähti ei julkisesti eritellyt, mutta päätökseen lienee vaikuttanut sekä Tulion uran hiipuminen että vanhenevien naisnäyttelijöiden kokemat ulkonäköpaineet. Näyttelijän uransa jälkeen Linnanheimo työskenteli elokuva- ja televisiokääntäjänä nimellä Regina Mörner.

7. Helena Kara

Tähtisilmistään ja elegantista kauneudestaan muistettu Kara oli 1940-luvulla suomalaisen elokuvan lähin vastine Hollywoodin suurille naistähdille. Parhaat roolityönsä hän teki aviomiehensä Hannu Lemisen ohjaamissa melodraamoissa, jotka usein sijoittuivat menneeseen aikaan.

Vielä 1950-luvulle tultaessa Kara oli suosionsa huipulla, mutta jo kaksi vuotta myöhemmin, vain 36-vuotiaana, hän jätti valkokankaan lopullisesti.

Äkilliseen päätökseen vaikutti ratkaisevasti onnettomuus, jossa elokuvatuottaja Toivo Särkän koira puri häntä kasvoihin jättäen niihin pitkäaikaisen arven. Tapauksen jälkeen Kara vetäytyi julkisuudesta, ja on antanut vain harvakseltaan haastatteluja.