Vesa-Matti Loiri purskahtaa tv:ssä vuolaisiin kyyneliin – ystävien häkellyttävä yllätys saa viihdelegendan haukkomaan henkeään

Vesa-Matti Loiri liikuttuu syvästi Laulu rakkaudelle: Segret Song Suomi -ohjelmassa, kun hänelle selviää, mitä hänen ystävänsä ovat keksineet.

MTV:n uudessa Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi -ohjelmassa nähdään, miten Suomen eturivin tähdet kokevat elämänsä yllätyksiä, kun heidät istutetaan tuoliin katselemaan läheistensä valmistelemaa esitystä, josta heillä ei ole etukäteen mitään tietoa.

Perjantain jaksossa yllätetyksi tulee muun muassa viihdetaiteilija Vesa-Matti Loiri, 75. Vuosikymmenien mittaisen uran näyttelijänä ja laulajana tehnyt Loiri on vaikuttanut monien uriin ja elämiin, ja nyt muutama heistä haluaa maksaa palveluksen hänelle takaisin.

Loirin yllättävät sarjassa lauluyhtye Rajaton ja hänen hyvät ystävänsä saksofonisti Jukka Perkko ja näyttelijälegenda Esko Salminen. Muusikot ja Salminen ovat valmistelleet Loirin Lapin kesä -kappaleen ympärille esityksen, joka huipentuu Salmisen Shakespeare-monologiin.

– Sehän on myöskin kunnianosoitus minulle, että saan tehdä hyvälle ystävälleni tällaisen kunniateon. Olen iloinen, että mulla on sellainen ystävä kuin Vesku. Olen kuullut, että hän on puhunut minusta hyvää takana päin. Se on hieno piirre ihmisessä, Salminen sanoo ennen esitystä.

Loiri myöntää olevansa hyvin jännittynyt tilanteessa, jossa hänet tuodaan istumaan tuoliin vailla tietoa siitä, mitä tulee tapahtumaan.

– Elämä on täynnä yllätyksiä ja niin pitää olla. Tykkään. Hienoa ja jännittävää. En todellakaan tiedä, kuka tällaisen yllätyksen haluaa mulle järjestää, Loiri ihmettelee.

– Tämä on ihana yllätys ja suoraan sanoen aika hämmentävä tilanne. Mua jännittää aivan älyttömästi, hän huokaa istuessaan tuolissa odottamassa esityksen alkamista.

Kun Rajaton sitten aloittaa versionsa Lapin kesästä, valahtaa Loirin ilme välittömästi. Hän liikuttuu, pyyhkii silmäkulmiaan ja haukkoo henkeään. Saksofonistiystävä Perkon saapuessa lavalle Loiri nostaa käden sydämelleen, nieleskelee kyyneliä ja liikuttuu aina vain enemmän.

Esityksen huipentuessa ja Salmisen saapuessa lavalle epäuskoinen Loiri huokaa syvään.

– Ei jumalauta, hän parkaisee ja hautaa kasvot käsiinsä itkien.

Esko Salminen lausuu Shakespearen monologin ystävälleen Vesa-Matti Loirille.­

Loiri seuraa silmä kovana ystävänsä mahtipontista monologia.

– Oijoijoi. Ohhoh, nyt kolahti, hän vaikeroi esityksen päätyttyä.

– Sä olet mulle rakas ihminen, kaveri vuodesta -63. Sen jälkeen meille on tapahtunut yhdessä vaikka mitä, jota täällä ei voi kertoa, Salminen sanoo ystävälleen.

– Ei voi kaikkea. Älä missään tapauksessa kaikkea kerro, Loiri nauraa.

– Meidän ensimmäinen tapaaminen, muistatko? Olin nähnyt sua elokuvissa ja ihailin sua kovasti, hän jatkaa.

Loiri ja Salminen kertovat, että he tapasivat, kun Salminen poistui armeijasta ja Loiri saapui sinne vapaaehtoisena. He kohtasivat toisensa vain hyvin nopeasti, mutta hetki painui molempien mieliin.

– Siinä me pysähdyttiin, katseet kohtasivat. Silloin jotenkin tiesin, että toi ihminen on hyvä. Rakastan sua, Loiri ylistää ystäväänsä tv:ssä.

Esko Salminen ja Vesa-Matti Loiri ovat olleet ystäviä jo lähes 60 vuotta. Kuvassa kaksikko saapui Linnan juhliin vuonna 2017.­

Ystävykset toteavat, ettei heidän taipaleensa ole vielä lähelläkään loppua. He haaveilevat yhä yhteisestä työprojektista, jonka voisivat vielä jonain päivänä tehdä.

– Tämä matka jatkuu vielä. Jos vielä jaksettaisi tehdä joku pyörätuolirooli, niin mä ainakin suostun, Loiri nauraa.

Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi MTV3-kanavalla perjantaisin klo 20.00.