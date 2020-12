Cobra Kain uusi kausi, Parasite, uusi Beck-elokuva, Kevyttä yläpilveä... Vuoden ensimmäinen päivä tuo Netflixiin, Yle Areenaan, C Moreen ja muihin nettipalveluihin ainakin 70 tv-sarjaa ja elokuvaa. IS poimi joukosta 50 kiinnostavinta.

Vuosi 2021 tuo heti perjantaina 1.1. tarjolle jättimäisen paketin uusia elokuvia ja tv-sarjoja.

Sekä ilmaiset että kuukausimaksulliset suoratoistopalvelut satsaavat isosti vuoden vaihtumiseen: uudenvuodenpäivänä ilmestyy ainakin 70 tv-sarjaa ja elokuvaa.

Kiinnostavimpien uutuuksien joukossa on muun muassa uusi kotimainen tosi-tv-sarja Sinkut paljaana (Yle Areena), uusi dokumentti elokuvaohjaaja Charles Chaplinin ja FBI:n välisistä jännitteistä (Yle Areena) sekä Beck-sarjaan kuuluva uusi rikosjännäri (C More). Myös Cobra Kai -sarjasta (Netflix) julkaistaan fanien kauan odottama uusi kolmas kausi.

Todellisiin elokuvahelmiin lukeutuu ainakin viime kevään Oscar-rohmu, eteläkorealainen mysteerijännäri Parasite (C More).

Varmoja ikisuosikkeja ovat komediasarja Frendit (HBO Nordic), toimintaelokuvien nykyklassikko Pako New Yorkista (C More) sekä Paluu tulevaisuuteen -seikkailut (Elisa Viihde Viaplay).

Ilta-Sanomien elokuva- ja tv-kriitikko Taneli Topelius valitsi uudenvuoden suoratoistouutuuksien joukosta 10 kiinnostavinta elokuvaa ja tv-sarjaa sekä 35 muuta huomioimisen arvoista ohjelmaa.

10 kiinnostavinta:

Cobra Kai.­

1. Cobra Kai (Netflix): 1980-luvun Karate Kid -elokuvien tarinaa jatkavan sarjan upouudella kolmannella kaudella aikuisiksi kasvanut Johnny Lawrence (William Zabka) etsii sovitusta aiemmille teoilleen ja Daniel LaRusso (Ralph Macchio) etsii vastauksia menneisyydestään samalla, kun he yrittävät toipua aiemmasta väkivaltaisesta yhteenotosta. Alkuperäisistä elokuvista heidän seurakseen saapuvat myös vanhat hahmot Chozen (Yuji Okumoto) ja Kumiko (Tamlyn Tomita).

Parasite.­

2. Parasite (C More): Eteläkorealainen mysteerijännäri oli helmikuussa 2020 järjestetyssä Oscar-gaalassa kaksinkertainen parhaan elokuvan voittaja ja voitti yhteensä 4 Oscaria. Bong Joon Hon ohjaama psykologinen yllätysjännäri kertoo laskelmoivasta perheestä, joka soluttautuu yksi kerrallaan rikkaan perheen palvelijoiksi. Häkellyttävistä käänteistä huolimatta päähenkilöt ovat kaikessa yritteliäisyydessään ihastuttavan rakastettavia, kun he yrittävät päästä osingoille varakkaammasta elämästä.

Everything’s Gonna Be Okay.­

3. Everything’s Gonna Be Okay (Yle Areena): Kiitoksia sydämellisyydestä ja kiinnostavista hahmoista saaneen komediasarjan takana on australialainen koomikko Josh Thomas. Tarina kertoo 25-vuotiaasta hyönteistutkijasta Nicholasista, joka joutuu vaativaan rooliin kahden teini-ikäisen tytön huoltajaksi: toinen on 14-vuotias Genevieve (Maeve Press), toinen paria vuotta vanhempi autistinen Matilda (itsekin autistinen Kayla Cromer). Sarjaan on tekeillä jo toinenkin tuotantokausi.

Kevyttä yläpilveä.­

4. Kevyttä yläpilveä (Ruutu+): Kepeä kotimainen draamasarja seuraa Nurmijärvellä asuvaa Lindaa (Vuokko Hovatta), jonka kotiin tupsahtaa ulkomailta Vivian-sisko (Elsa Saisio) suurine suunnitelmineen: Nurmijärvelle on saatava pystyyn uusi luksushotelli. Ongelmana on, että suuret suunnitelmat peittäisivät myös heidän vanhan kotitalonsa veden alle – ja samalla häviäisivät Lindan viljelykset, joiden joukossa on kasvaa myös todellinen toimeentulon lähde, marijuana. Perjantaina on katsottavissa kaksi jaksoa, uusi jakso ilmestyy joka perjantai. Sarja on katsottavissa myös Elisa Viihde Viaplayssa.

Sinkut paljaana.­

5. Sinkut paljaana (Yle Areena): Uudessa tosi-tv-sarjassa meikkeihin tottuneet suomalaistähdet lähetetään sokketreffeille ilman tavanomaista ehostusta ja omantyylisiä asuja. Päähenkilöinä on kuusi sinkkua naista, jotka ovat tunnettu näyttävästä ulkonäöstään: dj ja realitytähti Amanda Harkimo, Miss Helsinki Kelly Kalonji, TikTok-kaunotar Kaisa Nieminen, kauneusalan vaikuttaja Johanna ”Pinksu” Marjomaa, bloggaaja Saara Kemiläinen sekä Temptation Island -sinkku Isabell Jansson. Ohjelman juontajana on Emma Karasjoki.

6. Hope (C More): Stellan Skarsgård ja Andrea Bræin Hovig näyttelevät pariskuntaa, jonka elämä mullistuu ja suhde joutuu koville, kun vaimolla todetaan aivosyöpä. Maria Sødahlin ohjaama norjalainen draama vuodelta 2019 oli Norjan tarjokas viime vuoden Oscar-kilpailuun, mutta elokuva ei päässyt varsinaisten Oscar-ehdokkaiden joukkoon.

Eläintohtori Dolittle.­

7. Eläintohtori Dolittle (Elisa Viihde Viaplay): Kun näyttelijä Robert Downey Jr. luopui Iron Manin haarniskasta, hän valitsi seuraavaksi elokuvakseen perhekomedian. Tutun tarinan uudessa filmatisoinnissa Downey näyttelee eläintohtori John Dolittlea, joka pystyy puhumaan eläimille. Se onkin tarpeen, sillä hänen on löydettävä kaukaiselta saarelta parannuskeino kuningattarelle. Elokuvan muina tähtinä ovat Antonio Banderas, Michael Sheen ja Jim Broadbent sekä ääninäyttelijöinä Rami Malek, Emma Thompson, Tom Holland ja Selena Gomez.

8. Jeff Dunham’s Completely Unrehearsed Last-Minute Pandemic Holiday Special (Paramount+): Vuosi 2020 toi eteen kaikenlaista. Vatsasta puhuva stand up -koomikko Jeff Dunham veistelee joulukuussa kuvatussa show’ssaan muun muassa pandemiasta. Asiaan tietenkin kuuluu, että show on kuvattu etäyleisön kanssa Kalifornian Malibussa.

9. Chaplin vastaan FBI (Yle Areena): Uusi ranskalainen dokumentti tutkii, miten Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI seurasi ohjaajalegenda ja koomikko Charlie Chaplinin vaiheita yli 30 vuoden ajan. Syynä olivat tiedustelupalvelun epäilyt Chaplinin kytköksistä Moskovaan: FBI halusi suojella Yhdysvaltoja kommunismilta.

Beck: Kuolema Samarrassa.­

10. Beck: Kuolema Samarrassa (C More): Upouudessa Beck-jännärissä Nobelin rauhanpalkinnon ehdokas murhataan veitsellä Tukholmassa. Onko kyseessä poliittinen murha? Ongelmia tuo Alexandran suhde yhteen todistajista. Martin Beckiä näyttelee jälleen Peter Haber. Tutkijoina jatkavat Alexandra Beijer (Jennie Silfverhjelm), Steinar Hovland (Kristofer Hivju), Oskar Bergman (Måns Nathanaelson), Ayda Cetin (Elmira Arikan) ja Jenny Bodén (Anna Asp).

Muita sarjoja:

Frendit.­

11. Frendit (HBO Nordic): Nyt se tapahtuu: ikisuosikiksi muodostunut komediasarja Frendit poistuu pysyvästi Netflixistä ja siirtyy HBO Nordicille, jossa on katsottavissa kaikki 10 tuotantokautta. Pääosissa 236 jaksossa nähdään tietenkin Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ja David Schwimmer. Ovatko Rachelin hiukset hyvin?

12. Gossip Girl (Elisa Viihde Viaplay): Vuonna 2007 alkanut ja kuusi kautta kestänyt menestyssarja seuraa nuorten ystävien elämää New Yorkin varakkaalla alueella Upper East Sidessa. Pääosassa nähdään Blake Lively.

13. Kova laki: Rikollinen mieli (C More): New Yorkin poliisipiirin erikoisyksikön tutkimuksista kertovasta menestyneestä rikosdraamasarjasta ilmestyvät kaudet 8–10.

14. Olipa kerran (Disney+): Fantasiadraamasarjassa Emma Swan (Jennifer Morrison) arvelee, että Storybrooken pikkukaupungin asukkaat ovatkin oikeasti hahmoja tunnetuista saduista. Seitsemän kauden pituisen sarjan myöhemmillä kausilla nähdään hahmoja myös Disneyn animaatioelokuvista.

15. The Walking Dead (HBO Nordic): Zombisarjan 10. kauden tunnin pituisessa erikoisjaksossa sota Kuiskaajia vastaan saa päätöksensä.

Muita elokuvia:

Pako New Yorkista.­

16. Pako New Yorkista (C More): John Carpenterin ohjaamassa vuoden 1981 tieteistoimintaklassikossa entinen sotilas Snake Plissken (Kurt Russell) saa tehtäväksi pelastaa vankilaksi muunnetulle Manhattanille lentokoneellaan rysähtänyt Yhdysvaltain presidentti.

17. The Age of Adaline (Elisa Viihde Viaplay): Romanttisessa vuoden 2015 fantasiadraamassa Blake Lively näyttelee nuorta naista, joka lopettaa ikääntymisen täytettyään 29 vuotta. Sivurooleissa nähdään Harrison Ford ja Ellen Burstyn.

18. Air Strike (C More): Kiinalaisessa vuoden 2018 toimintaelokuvassa Bruce Willisin esittämä eversti kouluttaa kiinalaisia lentäjiä, jotka toisessa maailmansodassa lähtevät kuljettamaan tärkeää laitteistoa.

19. Backtrace (C More): Psykiatriselle osastolle suljettu muistinsa menettänyt pankkiryöstäjä (Matthew Modine) kaapataan 2018 ilmestyneessä toimintaelokuvassa vankeudesta, mutta nyt vastassa on paikallinen poliisi (Sylvester Stallone).

Charter.­

20. Charter (C More): Amanda Kernellin ohjaama uutuusdraama on Ruotsin tarjokas tämän kevään Oscar-kisassa: huoltajuuspäätöstä odottava eronnut Alice (Ane Dahl Torp) kaappaa lapsensa ja lentää näiden kanssa salaa Kanariansaarille.

21. The Equalizer 2 (Elisa Viihde Viaplay): 1980-luvun tv-sarjaan Kutsukaa McCall perustuvan toimintaelokuvan jatko-osassa Robert McCall (Denzel Washington) haluaa kostaa ystävänsä murhan. Ohjaajana on jälleen Antoine Fuqua.

22. First Kill (C More): Wall Streetin osakevälittäjä (Hayden Christensen) yrittää löytää varastetut rahat ja vältellä pankkiryöstöä tutkivaa poliisipäällikköä (Bruce Willis) vuonna 2017 ilmestyneessä toimintajännärissä.

23. Fisherman’s Friends (Paramount+): Romanttisessa vuoden 2019 brittikomediassa levy-yhtiön kyyninen pomo (Daniel Mays) pestaa pikkukylän kalastajamiehet äänittämään levyn.

Gilbert Grape.­

24. Gilbert Grape (Paramount+): Ruotsalaisen Lasse Hallströmin Hollywoodissa 1993 ohjaamassa draamassa Johnny Depp näyttelee Gilbertiä, jonka koko perhe tuntuu olevan riippuvainen hänen huolenpidostaan. Elokuvasta tuli autistista Arnie-veljeä näyttelevän nuoren Leonardo DiCaprion läpimurto.

25. Ihan yössä (C More): Koomikko Amy Schumer näyttelee 2015 ilmestyneessä ja Judd Apatow’n ohjaamassa komediassa sitoutumiskammoista ja rankasti juhlivaa toimittajaa.

Klovn the Final.­

26. Klovn The Final (C More): Myötähäpeällä ja noloilla tilanteilla täytetyn tanskalaisen komediasarjan 2020 valmistuneessa kolmannessa elokuvassa 50 vuotta täyttävä Frank Hvam ja Casper Christensen suuntaavat Islantiin poikien reissulle.

27. Käsi joka kehtoa keinuttaa (Elisa Viihde Viaplay): Curtis Hansonin ohjaamassa vuoden 1992 menestysjännärissä lastenvahdiksi tekeytyvä nainen (Rebecca De Mornay) hautoo kostoa kokemilleen vääryyksille.

28. Lahjakas herra Ripley (Elisa Viihde Viaplay): Matt Damon näyttelee vuoden 1999 rikosdraamassa Patricia Highsmithin romaanien nuorta sankaria Tom Ripleytä, joka soluttautuu miljonäärin (Jude Law) ja tämän tyttöystävän (Gwyneth Paltrow) elämään.

29. Medusan verkko (Ruutu+): Bourne-elokuvasarjan ensimmäisessä osassa Matt Damon näyttelee merestä löydettyä miestä, joka ei muista menneisyydestään mitään – mutta Doug Limanin ohjaamassa toimintaelokuvassa hänen epäillään olleen vakooja tai palkkamurhaaja.

30. Mr Bean lomailee (Ruutu+): Rowan Atkinsonin kuuluisa nolojen tilanteiden mies voittaa Steve Bendelackin ohjaamassa vuoden 2007 komediassa matkan Ranskan Rivieralle.

31. Once Upon a Time in Phuket (Elisa Viihde Viaplay): Sven (Peter Magnusson) matkaa Thaimaahan ja oppii uusia asioita itsestään vuonna 2012 valmistuneessa ruotsalaisessa komediassa.

Paluu tulevaisuuteen.­

32. Paluu tulevaisuuteen -trilogia (Elisa Viihde Viaplay): 1980-luvun menestyselokuvassa Michael J. Fox näyttelee teiniä, joka päätyy keksijäystävänsä aikakoneella 1950-luvulle ja yrittää saattaa vanhempansa yhteen. Vuoden 1985 ensimmäinen seikkailu sai kaksi melkein yhtä lennokasta jatko-osaa.

33. Pearl Harbor (Elisa Viihde Viaplay): Michael Bayn ohjaamassa romanttisessa sotadraamassa vuodelta 2001 kaikki on suurta mutta myös jähmeää. Tähtiäkin riittää: mukana ovat Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh Hartnett, Cuba Gooding Jr., Tom Sizemore, Jon Voight, Colm Feore ja Alec Baldwin.

34. Robocop-trilogia (Elisa Viihde Viaplay): Paul Verhoevenin vuoden 1987 tieteistoimintaelokuvassa henkihieveriin ammuttu poliisi (Peter Weller) saa uuden elämän robottina. Ensimmäisestä elokuvasta tuli menestys ja klassikko, joten jatkoksi luotiin kaksi (alkuperäistä heikompaa) jatko-osaa (1990 ja 1993)

35. Starsky & Hutch (Elisa Viihde Viaplay): 1970-luvun menestyneeseen tv-sarjaan perustuvassa vuoden 2004 komediassa pääosissa epäonnisina poliisitoheloina säntäilevät Ben Stiller ja Owen Wilson. Ohjaajana on Todd Phillips.

Muita lifestyle- ja viihdeohjelmia:

Headspace: Meditoijan opas.­

36. Headspace: Meditoijan opas (Netflix): Kahdeksan animaation tukemaa 20-minuuttista jaksoa esittelevät erilaisia meditaatiotekniikoita, jotka auttavat stressiin, uneen ja mieltä vaivaavista asioista irti päästämiseen.

37. Alaskan eläinpelastuspartio (Disney+): Kolmen luonnonsuojelukeskuksen työntekijät suojelevat dokumenttisarjassa Alaskan villieläimiä – ja tarvittaessa myös pelastavat ja kuntouttavat niitä.

38. Maa kutsuu Nediä (Disney+): Muppet-hahmoista tunnetun Hensonin yhtiön luomassa komediallisessa talk show -sarjassa avaruudesta saapunut nukkehahmo Ned (Paul Rugg) jututtaa Maan julkkiksia. Ensimmäisen jakson vieraina ovat Andy Richter ja Gillian Jacobs.

39. Naked Attraction UK (Discovery+): Tosi-tv-sarjan uusi kausi 4 johdattelee Anna Richardsonin vetämänä brittejä ensitreffeille täysin alasti.

40. The Real Housewives of Dallas (C More): Tosi-tv-sarjan upouudella viidennellä kaudella entisten tuttujen joukkoon liittyy lääkärintöitä tekevä ja kotiaan hoitava Tiffany Moon. Miten Dallasin rouvat ovat selvinneet korona-ajan keskellä luksuskartanoissaan?

Muita dokumentteja:

41. Minimalismi: Vähempi riittää (Netflix): Dokumentti kaveruksista Joshua Fields Millburnista ja Ryan Nicodemuksesta, joiden mielestä elämä on parempaa, jos tavaraa on vähemmän.

42. Albert Camus, ikuinen kapinoitsija (Yle Areena): Dokumentti muistuttaa, että Ranskan tunnetuimpiin kirjailijoihin kuuluva Albert Camus toimi myös vastarintaliikkeessä, työskenteli toimittajana ja oli tunnettu naistenmies.

43. Alphonse Mucha, taiteilija tyylin takana (Yle Areena): Tsekkiläissyntyinen Alphonse Mucha oli yksi merkittävimmistä art nouveau -taiteilijoista, joka tunnetaan vuonna 1900 näyttelijätär Sarah Bernhardtista Pariisissa tekemästään julisteesta.

44. The Cavern Club – brittipopin kehto (Yle Areena): Brittiläinen uusi dokumentti legendaksi kohonneesta liverpoolilaisesta yökerhosta ja sen 1960-luvun suosionvuosista, jolloin lavalla soittivat muun muassa The Beatles, Rolling Stones ja Elton John.

45. Keith Haring – katutaiteen ihmelapsi (Yle Areena): Yhdysvaltalainen Keith Haring teki graffiteja New Yorkin metroasemien seinille 1980-luvun alkuvuosina ja kohosi tähdeksi.

46. Lady Chatterleyn tapaus (Yle Areena): Dokumentti oikeudenkäynnistä, johon D.H. Lawrencen romaanin Lady Chatterleyn rakastaja kustantanut Penguin Books haastettiin vuonna 1960, kun romaanin katsottiin olevan siveetön ja sukupuolimoraalia loukkaava.

47. Lähikuvassa Lee Miller (Yle Areena): Voguen mallina aloittaneesta Lee Milleristä tuli toisen maailmansodan tärkeimpiä kuvaajia, joka oli paikalla, kun Buchenwaldin ja Dachaun keskitysleirit vapautettiin.

48. Matisse ja valon lumo (Yle Areena): Dokumentti etelän valosta inspiroituneesta taiteilijasta Henri Matissesta ja tämän matkasta Polynesiaan vuonna 1930.

49. Mona Lisan salaisuus (Yle Areena): Dokumentissa kurkistetaan digitaaliteknologian avulla Leonardo da Vincin kuuluisan maalauksen kerroksiin ja näytetään, miltä alkuperäinen Mona Lisa näytti.

50. 700 haita (Disney+): National Geographicin dokumentissa tutkijat sukeltavat Polynesiassa 700 piikkihain sekaan.