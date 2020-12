Miten käy suomalaisille elokuville ensi vuonna? Korona kurittanut koko alaa

Rajoitukset ja epävarmuus muodostavat tulppaa Suomessa ja maailmalla.

Luokkakokous 3 -elokuva on yksi niistä elokuvista, joiden ensi-ilta on siirtynyt koronakriisin vuoksi. Elokuvan oli määrä saada ensi-iltansa helmikuussa, mutta uutta ensi-iltaa ei ole vielä kerrottu. Kuvassa elokuvan tähdet Aku Hirviniemi, Sami Hedberg ja Jaajo Linnonmaa.­

Vuoden ensimmäiset viikot ovat Suomessa elokuvateattereille erinomaista aikaa. Katsotuimmat kotimaiset ovat yleensä tammi- ja helmikuun ensi-iltoja. Suomalaiset pakenevat pimeyttä valkokankaan ääreen.

Nyt ala on pandemian vuoksi epävarmuuden tilassa. Kukaan tiedä, miten vuosi alkaa.

Vuoden ensimmäinen ensi-ilta piti olla draamakomedia 70 on vain numero, jossa Hannele Lauri näyttelee pääosaa. Marraskuussa tuotantoyhtiö ja levittäjä tekivät päätöksen: Johanna Vuoksenmaan elokuva tulee ensi-iltaan vasta syksyllä 2021.

Mikko Nousiainen ja Hannele Lauri 70 on vain numero -elokuvan kuvauksissa Tampereella kesäkuussa.­

70 on vain numero on yleisöelokuva, jolle odotetaan suurta katsojamäärää. Tuotantoyhtiö ja levittäjä ovat ottaneet satojen tuhansien eurojen riskin, sanoo Dionysos Filmsin tuottaja Riina Hyytiä.

– Riski koskee yhtä elokuvaa. Sen menestys ei olisi toisinnettavissa seuraavalla viikolla, ei seuraavana vuonnakaan, Hyytiä sanoo.

– Meidänkin yhtiömme sykli on uusi elokuva noin kahden vuoden välein. Edellinen Dionysos-ensi-ilta oli Aurora tammikuussa 2019, sitä edellinen Tatu ja Patu syksyllä 2016.

Elokuvat tekevät tuloksensa ensimmäisinä viikkoinaan valkokankailla. Riskiä ei tällä elokuvalla voitu ottaa.

– 20 hengen kapasiteettirajoitus elokuvateattereissa vetäisi tämän tuotannon talouden vessanpöntöstä alas.

Muita siirtyneitä yleisöelokuvia ovat Tuffi Filmsin keijufantasia Sihja ja Luokkakokous 3. Alkuvuoteen on yhä päivätty toistakymmentä kotimaista ensi-iltaa. Tiukkojen rajoitusten jatkuminen siirtäisi niitä varmasti.

Kuosmasen uutuus valmistumassa

Elokuvayhtiö Aamu on Juho Kuosmasen ja Hamy Ramezanin koti. Se tuottaa art house -elokuvia, jotka tähtäävät maailmalle.

Aamun tuotannoista Hannaleena Haurun ohjaaman Fucking with Nobodyn ensi-iltaa on siirretty ja Ramezanin ohjaaman Ensilumen kansainvälinen lanseeraus on yhä toteutumatta.

Fucking with Nobody -elokuvan ensi-iltaa jouduttiin siirtämään koronan vuoksi.­

Pandemian levityshaasteet art housen kentällä ovat vasta edessä, uskoo Aamun Jussi Rantamäki. Elokuvia on valmistunut maailmalla pitkin vuotta 2020. Joskus ne on saatava jakeluun.

– Muodostuu tulppa. Jos Cannesin ja Venetsian festivaalit järjestetään kesällä ja syksyllä 2021, niihin on järjettömästi tarjontaa, eli ohjelmistoon pääsystä todella kilpaillaan, Rantamäki sanoo.

Kuosmasen uusi elokuva Hytti no. 6 on juuri valmistumassa, mutta on arvoitus, milloin se saa ensi-iltansa. Alun perin haaveena oli Cannes toukokuussa 2021.

– Tällaiset elokuvat lähtevät maailmalle suurien festivaalien kautta. Päällimmäinen toive on, että festivaaleja ylipäänsä olisi.

Festivaaleilta saadaan näkyvyyttä ja jakelusopimuksia. Palkinnot, kuten Kuosmasen Hymyilevän miehen voitto Cannesin kakkossarjassa 2016, ovat tärkeää nostetta.

Ramezanin Ensilumi tuotiin lokakuussa Suomessa valkokankaille, vaikka samalla meni mahdollisuus päästä kärkifestivaalin kilpasarjaan. Ne edellyttävät maailmanensi-iltaa.

– Ensilumi on onneksi menossa näissä olosuhteissa parhaalla mahdollisella tavalla festivaaleille. Pääsemme pian kertomaan lisää.

Stressi painaa luovuutta

Riina Hyytiän mukaan kotimainen vuosi 2020 oli hieno. Alkuvuodesta nähtiin isoja menestyksiä, Teräsleidit, Helene ja Se mieletön remppa. Syksyllä esimerkiksi Tove veti yleisöä.

– On loistavia omaäänisiä elokuvia. Eden, Seurapeli ja Ensilumi edustavat uudenlaista elokuvakerrontaa. Vuosi osoittaa askelmerkkejä suunnasta, johon oltaisiin menossa.

Alma Pöystin roolityötä Tove-elokuvassa kehuttiin runsaasti.­

Hyytiä varoittaa uupumuksesta. Vaikka elokuva- ja sarjatuotantoja on saatu hyvin käyntiin, pandemian aiheuttamat lisätyöt syövät luovaa ajattelua.

– Joka tilanteessa joutuu miettimään säädöksiä ja jännittämään, mitä jos? Emme voi ennakoida, Hyytiä sanoo.

– Uuden luominen jää jalkoihin.