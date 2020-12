18 kohdan jättilista! Nyt löytyy jokaiselle tv-sarja, jonka ahmia – tässä ovat vuoden parhaat elämykset suoratoistopalveluista

IS kokosi jokaiselle jotakin -periaatteella parhaat suoratoistopalveluista löytyvät sarjat.

Away (Netflix)

Hilary Swank on pääosassa Netflixin Away-sarjassa.­

Monikansallinen viisikko (kärjessä Hilary Swank) lähtee ensimmäisinä ihmisinä kolmen vuoden matkalle kohti Marsia. Kun avaruuden odottamattomat ongelmat kasaantuvat, apu on satojen miljoonien kilometrien päässä.

Tieteisdraamasarja kuvaa piinaa ja tylsyyttä, jota astronautit kokevat pitkällä matkalla kaukana kaikesta tuntemastaan. Myös maahan jääneet läheiset käyvät läpi omat haasteensa, kun perheenjäsen suljetaan avaruusalukseen pelottavalle matkalle.

The Crown, kausi 4 (Netflix)

Suositusta brittihovista kertovasta draamasarjasta The Crownista on nähtävillä neljäs kausi.­

Brittihovista kertovan draamasarjan neljäs kausi on historianystävän pakollista katsottavaa. Nyt harpotaan läpi vuodet 1977–1990. Kautta leimaavat Charlesin (Josh O’Connor) ja Dianan (Emma Corrin) epäonninen avioliitto sekä pääministeri Margaret Thatcher (maneerinen Gillian Anderson).

Helmet löytyvät ihmissuhdesopan ulkopuolelta: laitokseen suljetut kuningattaren serkut ja Buckinghamin palatsiin tunkeutuva hiippari kertovat yhteiskunnasta ja aikakauden historiasta kouraisevan tarkasti.

Des (CMore)

Minisarjassa Des tavallinen virkamies Dennis Nilsen (pääosassa David Tennant) paljastuu sarjamurhaajaksi.­

Tositapahtumiin perustuvassa minisarjassa sukelletaan skotlantilaisen Dennis Nilsenin mieleen. Poliisi ja media ovat ymmällään, kun tuikitavallinen virkamies paljastuukin sarjamurhaajaksi, joka tyynen rauhallisesti laskeskelee surmanneensa 15 tai 16 nuorta miestä.

Draamasarja aiheutti Britanniassa valtavan kohun, sillä Nilseniä ei kuvata tunteettomana hirviönä, vaan älykkäänä ja laskelmoivana miehenä. Sarjan suurimpia kysymyksiä onkin, miksi Nilsenistä tuli murhaaja ja miksi häntä ei saatu kiinni aiemmin.

Emily in Paris (Netflix)

Emily in Paris -sarjassa nuori Emily (Lily Collins) saa elämänsä tilaisuuden muuttaa Pariisiin.­

Erityisesti milleniaalien keskuudessa suureen suosioon noussut Emily in Paris kertoo nimensä mukaisesti nuoresta Emilystä (Lily Collins), joka saa elämänsä tilaisuuden muuttaa Pariisiin. Uudessa kotimaassaan Emilyä odottaa työpaikka maineikkaassa mainostoimistossa, mutta yhdysvaltalaisnainen ei saa ranskalaiskollegoiltaan suinkaan lämmintä vastaanottoa. Kun sekaan heitetään vielä kolmio­draamaa ja seksikäs naapuri, on sotku valmis.

Intialaisia naimakauppoja (Netflix)

Intialaisia naimakauppoja -realitydokumenttisarjassa järjestetään avioliittoja Intiassa ja Yhdysvalloissa.­

Suorasukainen ammattinaittaja Sima Taparia järjestää realitydokumenttisarjassa avioliittoja Intiassa ja Yhdysvalloissa. Muuten modernit ja menestyvät kolmekymppiset turvautuvat hämmentäviin perinteisiin ja menetelmiin löytääkseen onnen – joskus pelkästään perheen painostamana. Ehkä Ensitreffit alttarilla -sarjassakin pitäisi hyödyntää astrologia ja kasvoista ennustajaa?

Le bureau, vakoojaverkosto (Yle Areena)

Le Bureau, vakoojaverkosto -sarjassa seurataan Ranskan salaisen palvelun työntekijöiden työtä ja ihmissuhteita.­

Ranskan salaisen palvelun työntekijöiden työtä ja ihmissuhteita seuraavassa draamasarjassa korostuu seikkailun sijaan vakoilun käytäntö, psykologiset taidot sekä ihmisten manipuloiminen.

Keneen enää voi luottaa, jos oma peitehenkilöllisyys tuntuu alkuperäistä minuutta paremmalta? Ranskalaistähti Mathieu Kassovitzin vetämän realistisen sarjan faneiksi tunnustautui Suomen Suojelupoliisikin.

Lovecraft Country (HBO Nordic)

Lovecraft Country käsittelee fantasiakauhun lisäksi arkielämän rotusyrjinnän kauhuja 50-luvun Yhdysvalloissa.­

Fantasiadraamasarja käsittelee mustan nuoren miehen (Jonathan Majors) kokemuksia 1950-luvun Yhdysvaltain rasistisilla takamailla.

Viittaus kirjailija H. P. Lovecraftiin sarjan nimessä ei ole sattumaa: Matt Ruffin romaaniin perustuvat, surrelistisiksi yltyvät käänteet marssittavat esiin limanuljaskaisia hirviöitä – mutta arkielämän rotusyrjinnän kauhut saattavat olla niitäkin hirvittävämpiä.

Massadatan mahdollisuudet (Netflix)

Miten Saharan fossiilit liittyvät Amazonin sademetsiin ja hurrikaaneihin Karibialla? Miten yksi matemaattinen laki voi selittää kaikkea ympärillämme? Tiedetoimittaja Latif Nasserin dokumenttisarja selvittää ällistyttäviä yhteyksiä lähes kaiken tuntemamme välillä. Sarjaa katsoessa kokee aitoja hämmästyksen hetkiä, kun tutulta tuntuneesta maailmasta selviää jotain täysin uutta ja odottamatonta.

Musta kuningatar (Netflix)

Musta kuningatar sukeltaa shakin kiehtovaan maailmaan tavalla, joka vetää mukaansa.­

Ehdottoman vangitseva draamasarja on lähes pakko katsoa siltä istumalta. Orpokotiin joutuva Elizabeth-tyttö sukeltaa shakin kiehtovaan maailmaan tavalla, joka vetää mukaansa, vaikka shakkia ei olisikaan koskaan harrastanut. Anya Taylor-Joy on huipulle tähtäävänä Elizabethina kaunis, älykäs, raadollinen ja sopivan mystinen.

Scott Frank on ohjannut Walter Tevisin kirjasta riehakkuudesta surumielisyyteen vaihtelevan kokonaisuuden, jonka tunnelmaa korostavat upea visualisointi ja hieno musiikkimaailma.

Normaaleja ihmisiä (Yle Areena)

Sally Rooneyn menestyskirjaan perustuvassa kevään hittidraamassa seurataan keskenään hyvin erilaisten irlantilaisten Mariannen (Daisy Edgar-Jones) ja Connellin (Paul Mescal) ystävyys- ja rakkaussuhteen aallokkoa ja aikuistumista. Ihanan realistinen sarja näyttää, miten kasvaminen ei aina ole helppoa, moni kumppani on väärä, kyyneliäkin tulee ja seksiä joutuu usein harrastamaan 80 senttiä leveässä sängyssä.

Onko rakkaus sokea? (Netflix)

Poikkeuksellinen rakkausreality pitää ahmia loppuun saadakseen tietää, miten sarjan pareille käy. Voiko ihminen rakastua näkemättä toista? Osallistujat puhuvat tuntikausia toistensa kanssa ja tekevät sitten päätöksen, joka kenties johtaa yhteen loppuelämäksi. Ne parit, jotka päätyvät kosintaan, pääsevät Meksikon lemmenloman kautta asumaan saman katon alle. Alttarilla kummankin osapuolen on tehtävä lopullinen päätös. Luvassa on jännitystä ja kyyneleitä, jotka tuntuvat kotikatsomossa asti.

Paras vuosi ikinä (C More)

Paras vuosi ikinä­

Karla (Lotta Kaihua) ja Miina (Ella Lahdenmäki) päättävät tehdä vuoden aikana kaikkea sitä, mikä toistaiseksi on jäänyt pelkäksi aikomukseksi tai toiveeksi: satsata hyvinvointiin, henkisyyteen, huumekokeiluihin ja ryhmäseksiin, mitä näitä nyt on.

Häpeän kokemukset ja nolot tilanteet ovat tietenkin taattuja, mutta Jenni Toivoniemen ja Kirsikka Saaren käsikirjoittama sarja käsittelee niitäkin lempeällä, päähenkilöitään ymmärtävällä huumorilla.

Paratiisihotelli Ruotsi, kausi 12 (Ruutu+)

Länsinaapurit ovat ehtineet Paratiisihotelleissaan jo 15. kauteen asti, mutta kehityksensä huipun tämä ihmissuhde- ja juonittelureality koki jo paria kautta aiemmin (ruotsalaisen kirjanpidon mukaan kyseessä on joko kausi 11 tai 13, Ruudussa järjestysnumero on selvyyden vuoksi 12).

Siinä huippuunsa viritetyt tosi-tv-konkarit kampittavat toisiaan ulos luksusresortista ja kipuilevat keskenkasvuisuuttaan postimerkkiä pienemmissä uima-asuissa. Vauhtia ja mutkia on kuin Ouninpohjassa, ja ote pitää kaikkien 36 jakson ajan.

Rakasta mua (Yle Areena & Elisa Viihde Viaplay)

Elämänmakuisessa draamasarjassa seurataan kolmen eri-ikäisen pariskunnan tunteikasta ja vaihderikasta tarinaa. Koukuttava hittisarja kertoo rakkaudesta, intohimosta ja menetyksestä kolmen eri sukupolven silmin. Sarjan erityisyys piilee siinä, että rakkausdraamalle tyypillinen siirappisuus on karistettu ja sen tilalla katsojien silmien eteen läväytetään ihmisen epävarmuudet kaunistelematta. Takuuvarmasti kyyneleitä sekä naurunpurskahduksia.

Rakkautta autismin kirjolla (Netflix)

Rakkauden löytäminen voi olla vaikeaa kenelle tahansa, mutta vielä haastavampaa se on, jos sosiaaliset tilanteet eivät oikein luonnistu. Sympaattinen tosi-tv-sarja seuraa autistisia nuoria aikuisia, jotka yrittävät selviytyä monimutkaisessa deittailukulttuurissa ja onnistua parisuhteissaan. Osa opettelee, miten treffikumppania voisi tervehtiä kauniisti, ja toiset ovat jo löytäneet rakkauden. Treffeillä hiljaiset hetket venyvät ja pettymys on käsin kosketeltavaa, kun kipinät eivät sinkoilekaan.

The Sopranos (HBO Nordic)

The Sopranos on valittu monissa yhteyksissä maailman parhaaksi tv-sarjaksi.­

Monissa yhteyksissä maailman parhaaksi valittu tv-sarja The Sopranos kestää katsomista vielä 20 vuotta ilmestymisensä jälkeen. The Sopranos mullisti tv:n draamasarjat: se miltä ne näyttävät, miten jatkuvajuonisuus on kudottu ja millaisia henkilöhahmoja niissä on.

Se teki kaapelioperaattori HBO:sta maailman johtavan tv-ilmaisun kehittäjän ja tamppasi latua nykyisenkaltaiselle suoratoistomaailmalle enemmän kuin mikään muu tv-sarja. Ja pelkistetyimmillään The Sopranos on vain hienosti kirjoitettu tv-sarja mafiapomosta, joka käy psykiatrilla vaikean äiti-suhteensa takia.

Tiger King – Villi ja vaarallinen tiikeribisnes (Netflix)

Tiger King – Villi ja vaarallinen tiikeribisnes -dokumenttisarja seuraa Joe Exoticin elämää ja eläintarhaa.­

Keväällä kaikki puhuivat dokumenttisarjasta, jonka käänteet olivat outoja, ettei niitä olisi edes osannut käsikirjoittaa. Oklahomalaisen asefanaatikon Joe Exoticin eläintarhaan kuuluu satoja tiikereitä, leijonia ja muita villieläimiä. Mies sekaantuu muun muassa pahimman kiistakumppaninsa, eläinaktivisti Carole Baskin murhayritykseen. Valtavan kohun aiheuttaman sarjan jälkipyykki kestää yhä. Joe Exotic on anellut presidentti Donald Trumpilta vapautusta, mutta istuu näillä näkyvin vielä 22 vuotta linnassa.

Yksittäistapaus (Yle Areena)

Yhdestätoista intensiivisestä lyhytelokuvasta koostuva palkittu sarja näyttää käytännössä, mitä tarkoittaa, kun nainen joutuu seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. Yökerhoon, firman juhliin, teatteriin, ravintolaan, tyttöbileisiin tai raiskausoikeudenkäyntiin sijoittuvat oivallukset muuttavat päähenkilöidensä elämää – välillä perinpohjaisestikin. Tuotantoyhtiö Tuffi Films sai sarjasta sekä siitä leikatusta pitkästä elokuvasta elokuvataiteen valtionpalkinnon.