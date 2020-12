Heather Loeffler oli Hollywoodin huipulla, kun hänen taakseen tupsahti istumaan suomalainen Eero – vaihtoi uransa elämään Herttoniemessä

15 vuotta sitten Heather Loeffler matkusti töihin Shanghaihin ja rakastui takanaan istuneeseen Eeroon. Kun Hollywoodin huippulavastaja saapui Suomeen, epäili eräs tuottaja, ettei hän tulisi koskaan löytämään töitä.

Heather Loeffler on palkittu lavastaja, joka on tehnyt töitä toinen toistaan suositumpien maailmantähtien kanssa.­

IS julkaisee tänä jouluna vuoden suosituimpia juttujaan uudelleen. Artikkeli on julkaistu alun perin 10. lokakuuta 2020.

Herttoniemen kartanon puutarha on kuin hidastempoisesta taide-elokuvasta.

Heather Loeffler nojaa talon kulmaan ja hymyilee hieman varautuneesti kameralle. Hänen neutraali, mutta kekseliäästi sävyjä ja kuoseja yhdistelevä asukokonaisuutensa sulautuu vaivattomasti englantilaistyylisen puutarhan ympäristöön.

Siinäpä maisema, jota ei tarvitse ehostaa kuvia varten.

Se ei tosin taida olla sattumaa, sillä miljöön valinnut Loeffler on yksi maailman parhaista lavastajista.

Loefflerin sukunimi on oikeasti Puurunen. Hän käyttää työelämässä tyttönimeään, sillä nimeen yhdistyy hänen koko työhistoriansa.

Se on mittava. Heather Loeffler on työskennellyt lukuisissa supertähtiä vilisevissä Hollywood-elokuvissa, kuten Unelmien pelikirja, Shame, Joy, Poikani Kevin ja Carol. Vuonna 2013 hän sai Oscar-ehdokkuuden työstään elokuvassa American Hustle.

Tuoreimpana Loefflerin cv:ssä komeilee tuotanto, jonka lopputeksteihin istuisi myös hänen suomalainen sukunimensä. Loeffler on lavastanut Risto Räppääjä ja väärä Vincent -elokuvan, joka sai ensi-iltansa lokakuussa.

Kuinka elokuva-alan huipulla työskentelevä lavastaja oikein päätyi asumaan Helsingin Herttoniemeen ja lavastamaan suomalaista lastenelokuvaa?

Loeffler ja hänen puolisonsa päättivät alun perin kokeilla Suomessa asumista lastensa vuoksi. Nyt nelihenkinen perhe on asunut Helsingissä yli kaksi vuotta.­

Loeffler hymyilee. Oikeastaan oli lähellä, että hän olisi hylännyt alan kokonaan.

Collegeaikoinaan Loeffler oli opiskellut kiinan kieltä ja saanut työtarjouksen Hongkongista. Hänen paras ystävänsä sen sijaan oli tarttunut kesätyöhön tuotantoavustajana elokuvaan, jota kuvattiin Catskillissä, reilun sadan kilometrin päässä kotoa New Yorkista. Kun Loeffler matkusti vierailemaan kuvauspaikalla, ystävällä oli uutisia.

Hän oli löytänyt Loefflerille täydellisen työpaikan tuotannon luovalta osastolta.

– En edes tiennyt, mikä se on, Loeffler heittää.

Ystävänsä suosittelemana Loeffler päätti kuitenkin hakea paikkaa tuotannon ruokarekan kuskina.

– Minut haastatellut tuottaja sanoi minun olevan ylikoulutettu. Hän ei vakuutteluistani huolimatta myöskään uskonut, että osaisin ajaa rekkaa. En saanut paikkaa.

Loeffler tunsi olonsa hölmöksi ajatellessaan, että elokuva-ala olisi hänen juttunsa.

Pian puhelin soi toisen kerran. Langan päässä oli elokuvan lavastaja, joka oli huomannut Loefflerin työhakemuksen paperinkeräyspinon päältä. Hän tarvitsi kuvauspaikalle maalareita ja kysyi, pääsisikö Loeffler paikalle.

Seuraavana aamuna hän istui 50 muun maalarin kanssa New Yorkin Lower East Sidella ja teki muistiinpanoja annetuista ohjeista.

– Olin ainut, jolla oli mukanaan muistiinpanovälineet ja viivoitin. Lavastaja oli huomannut sen ja veti minut päivän jälkeen sivuun. Hän kysyi, haluaisinko lähteä hänen kanssaan kirpputorille hankkimaan erilaisia tarvikkeita tuotantoa varten.

Loefflerin onneksi kyseinen kirpputori oli hänelle tuttu. Listalla olleet leluponit ja muut erikoisuudet löytyivät hetkessä.

Okei, sinusta tulee rekvisitööri, lavastaja sanoi Loefflerille tämän saaliin nähdessään.

– Olemme tehneet töitä yhdessä jo yli 20 vuoden ajan.

Tuona päivänä Loefflerista tosiaan tuli rekvisitööri ja myöhemmin lavastaja, sillä hän ei koskaan opiskellut alaa. Alkuun päästyään hän työskenteli erilaisissa produktioissa ja verkostoitui alan ihmisten kanssa.

Elokuva-alan töiden ohella Loeffler päätyi lukemaan arkkitehtuuria. Vuonna 2005 nuori opiskelija sai työn kiinalaisesta arkkitehtitoimistosta Shanghaissa.

Loeffler kiinnitti huomionsa heti yrityksen varsin erikoiseen avokonttoriin.

– Työpisteet olivat peräkkäin. Takanasi istuva tyyppi oli tavallaan esimiehesi, tai ainakin hieman paremmassa asemassa. Kukaan ei selittänyt sitä, mutta jotenkin niin se meni, hän muistelee.

Loefflerin takana istuva mies sattui olemaan Eero Puurunen, arkkitehtiopiskelija Suomesta.

– Josta tulikin sitten aviomieheni.

Vielä samana vuonna Loeffler saapui Shanghaista Suomeen tapaamaan Puurusta, joka oli palannut kotimaahansa suorittamaan siviilipalvelustaan.

He viettivät aikaa niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa, jonne yhteinen koti pojan ja tyttären syntymän jälkeen vakiintui. Maan sisällä Puuruset muuttivat edelleen tiuhaan tahtiin, usein Loefflerin työn luonteen vuoksi.

– Vuosien aikana olemme mieheni kanssa onnistuneet sovittamaan kiireiset työaikataulumme osaksi perheemme arkea.

– Hän on lahjakas suunnittelija, joten on myös hauskaa pallotella ideoita hänen kanssaan. Olen todella onnekas, että minulla on hänen kaltaisensa kumppani.

Ajatus muutosta Suomeen heräsi, kun lapset lähestyivät kouluikää. Elokuussa 2018 esikoinen aloitti koulutiensä Helsingissä, mutta Loeffler vietti edelleen pitkiä aikoja Yhdysvalloissa töidensä vuoksi.

Suomessa ollessaan hän yritti verkostoitua. Yksi ensimmäisistä työkontakteista oli suomalaistuottaja, johon Loeffler tutustui perheen vuokra-asunnon omistajan kautta.

Tuottaja kertoi Loefflerille sähköpostitse, ettei uskoisi hänen löytävän töitä Suomesta.

– Uskon, että hän oli vain realistinen. En missään vaiheessa ajatellut, että saisin automaattisesti töitä. Onneksi minulla oli edelleen asuntoni New Yorkissa.

Loeffler on lavastanut Risto Räppääjä ja väärä Vincent -elokuvan.­

Loefflerin puhuessa huomio kiinnittyy väistämättä tapaan, jolla hän näkee kaikessa ongelman sijaan mahdollisuuden. Onnistumisiaan hän vaikuttaa sen sijaan pitävän suomalaisille tyypilliseen tyyliin lähinnä onnekkaina sattumina.

Kuten silloin, kun hän tutustui lastensa kanssa pihalla leikkiessään kirjailijaan, joka puolestaan esitteli Loefflerin Risto Räppääjä -elokuvan tuottajalle.

– Tuottaja soitti minulle elokuvasta, kun olin lähdössä New Yorkiin. Poikani on lukenut kirjoja paljon, joten pyysin häntä kertomaan minulle sen juonen.

Loeffler innostuu kertoessaan, kuinka haki taiteen maailmassa liikkuvaan elokuvaan värimaailmaa van Goghin teoksista. Hän haki inspiraatiota niin kuuluisista taiteilijoista kuin ensimmäisestä Suomen-vierailustaan ja ripotteli niistä elokuvaan liki huomaamattomia viittauksia.

Vielä enemmän hän kuitenkin innostuu puhuessaan työryhmästään.

– Tuotannot ovat pienempiä, mutta tekijät ovat sitäkin ammattitaitoisempia, hän kehuu ja jatkaa:

– Valintoja joutuu tekemään aina, oli budjetti 100 000 euroa tai 50 miljoonaa euroa. Parhaassa tapauksessa rajat ruokkivat luovuutta ja rohkaisevat kokeilemaan asioita, joita ei tavallisesti kokeilisi.

Siksi Loefflerilla on vain yksi asia, josta hän ei työympäristössään tingi.

– Kaikista tärkeintä on tehdä töitä ihmisten kanssa, joiden kanssa on sama energia. Tämä on tiimityötä, hän summaa.

– Muutto tänne oli alun perin kokeilu, jonka teimme lastemme takia. Sen vuoksi tuntuu uskomattomalta, että voin asua täällä perheeni kanssa ja tehdä rakastamaani työtä huikeiden ihmisten kanssa.

Loeffler pitää pienen tauon ja vaikuttaa itsekin hämmentyneeltä siitä, kuinka hyvin on lopulta sujahtanut suomalaiseen työympäristöön.

– Vaikka minulla ei ollut Suomessa työverkostoani, minulla on perheeni ja ystäväni. Heistä löytyy osaajia ja kontakteja joka lähtöön. Koronalla on ollut se hopeareunus, että olen viimein malttanut sopeutua elämääni täällä.

Työtarjouksia tulee edelleen myös Yhdysvaltain suuntanumerolla, mistä Loeffler on erittäin kiitollinen. Suomessa lavastajan töitä tehneellä Loefflerilla on työn alla jo seuraava suomalaisprojekti Elisa Viihteen tv-sarjassa Jälkeläiset (Next of Kin).

Valmista ei silti ole. Suomen kielestä ja kulttuurista Loeffler haluaisi oppia lisää vielä 15 vuoden kielikylvyn jälkeenkin.

– Kulttuurierot ovat kiinni kielessä. Siksi haluaisin osata suomea peruskursseja paremmin, Loeffler tuumaa ja alkaa kuvailla töidensä yhteydessä mainittua suomen kielen sanaa, joka edellisen kerran herätti keskustelun kielten ainutlaatuisia hienouksista.

– Vitsailin ystävälleni tämän olevan se sana, jonka tatuoin käsivarteeni.

Sana löytyy lyhyen mutta sitäkin huvittavamman arvausleikin jälkeen.

Se on rappioromantiikka.

Loeffler nauraa. Varautunut lavastaja on kadonnut kulisseihin jo kauan sitten.