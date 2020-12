Bond-tytön rooli teki 90-luvulla ruotsalaisesta Izabella Scorupcosta tähden – paljastaa nyt, miksi hän katosi valkokankaalta

Bond-tytön rooli nosti ruotsalaisen Izabella Scorupcon 1990-luvulla isoihin Hollywood-elokuviin. Sitten hän melkein katosi valkokankailta. Nyt Scorupco kertoo, mitä James Bond -seikkailun jälkeen oikein tapahtui.

Ajoitus osui vähän yli 25 vuotta sitten täysin nappiin.

Puolalais-ruotsalainen näyttelijä Izabella Scorupco oli vasta vähän yli parikymppinen, kun hänet palkattiin suoraan ruotsalaisen romanttisen draaman Ihmeelliset kyyneleet (1995) kuvauksista James Bond -seikkailun 007 ja kultainen silmä (1995) toiseen pääosaan ensimmäistä Bond-rooliaan tekevän Pierce Brosnanin rinnalle.

Tietokoneohjelmoija Natalia Simonovan rooli nosti nuoren Scorupcon Hollywoodin lupaavien naisnäyttelijöiden joukkoon. Hän sai rooleja muun muassa Matthew McConaugheyn ja Christian Balen lohikäärmetoimintaelokuvasta Tulen valtakunta (2002) sekä Renny Harlinin ohjaamasta kauhuelokuvasta Manaaja: Alku (2004).

Matthew McConaughey, Izabella Scorupco ja Christian Bale elokuvassa Tulen valtakunta.­

Myöhempinä vuosina Scorupcoa nähtiin valkokankailla yhä harvemmin. Mitä oikein tapahtui?

– Toivon, että olisin ollut silloin vahvempi. Toivon, että minulla olisi ollut hieman erilainen mentaliteetti ja persoonallisuus, Scorupco aloittaa, kun hän muistelee Bond-menestyksen jälkeisiä vuosia.

Scorupco asuu nykyään Los Angelesissa, mutta IS tapasi hänet Tukholmassa, jossa hän on kertomassa uudesta fantasiajännityssarjastaan Hidden – Esikoinen. Haastattelu on tehty ennen koronapandemian puhkeamista.

Roolien vähenemisessä ei ollut tähden mukaan kyse siitä, etteikö kiinnostavia elokuvia olisi tarjottu.

– Aina kun kieltäydyin roolista, kävin tarkasti läpi, onko kyse laiskuudesta vai siitä, etten ollut siihen valmis. Joka kerta vastaus oli jälkimmäinen, Scorupco painottaa.

Stellan Skarsgård ja Izabella Scorupco elokuvassa Manaaja: Alku.­

Mustiin nahkahousuihin ja harmaaseen neuleeseen pukeutunut tähti puhuu vuolaasti mutta pohdiskellen.

– Jotkut näyttelijät masentuvat, jos heidän ympärillään ei tapahdu koko ajan, mutta minulla se menee toisinpäin. Jos vauhtia on liikaa, en pysy perässä ja siitä seuraa masennus.

– Jos olisin tehnyt kaikki minulle silloin tarjotut roolit, olisin päässyt työskentelemään huippuohjaajien ja -näyttelijöiden kanssa, mutta olisin itse joutunut pahaan jamaan, Scorupco analysoi.

Aloitetaan kuitenkin aivan alusta. Izabella oli 8-vuotias, kun hän muutti lääkäriäitinsä kanssa Puolasta Ruotsiin vuonna 1978.

– Vanhempani erosivat, kun olin pieni. Muutimme pois Puolasta ennen kuin kommunistit tulivat valtaan.

– Puola oli silloin hyvin surullinen paikka. Luulen, että äitini halusi, että näkisin maailman vähän erilaisin silmin.

Ruotsissa häntä odotti kuitenkin vieras kieli, jota hän ei kunnolla osannut. Koulukaverit eivät ottaneet ujoa tyttöä leikkeihinsä mukaan. Niinpä hän unelmoi näyttelemisestä.

– Siten saatoin teeskennellä olevani joku muu. Kun kolme vuotta myöhemmin aloin puhua ruotsia sujuvasti, suunnittelin kouluun näytelmiä ja pakotin kavereitani mukaan.

– Minua ahdisti silloin puhua yleisölle, mutta lavalla tunsin pystyväni hengittämään.

Izabella Scorupco ja Mikael Persbrandt jännityselokuvassa Aurinkomyrsky vuonna 2007.­

Kun koululla vieraili sitten ruotsalainen elokuvaohjaaja, teini-ikäinen Izabella käytännössä puhui itselleen roolin tämän seuraavasta elokuvasta.

– Elokuvasta tuli aivan hirveä, mutta ilman sitä en istuisi tässä, eikä minulla olisi uraani!

Scorupco oli vasta 17-vuotias, kun hän päätti tienata rahaa tekemällä töitä mallina.

– Matkustin yksin Milanoon, tein töitä ihan hulluna ja palasin kotiin setelien kanssa. Hulluinta oli, että kahden viikon jälkeen pääsin Italian Vogue-lehden kanteen, Scorupco ihmettelee vieläkin.

Bond-rooli merkitsi välitöntä läpimurtoa. Scorupco ei osannut odottaa, mitä sen tuoma huomio tarkoitti käytännössä.

– Luulin haluavani silloin kaiken. Kun sitten sain kaiken, en tiennyt, mitä olisin sillä tehnyt.

– Tarvitsen vapaa-aikaa ja aikaa myös itselleni. Muuten palan loppuun. Aivoni työskentelevät niin, että välillä on pakko eristäytyä kaikesta.

Scorupco on halunnut laittaa oman uransa edelle alusta lähtien myös lapsensa. Koska vain harva elokuva kuvataan oikeasti Los Angelesissa, hänen täytyy olla pois kotoa niiden takia kerrallaan 4–6 kuukauden ajan.

Synkkäsävyisessä fantasiajännityssarjassa Hidden – esikoinen Izabella Scorupco näyttelee poliisi Viveca Eldhiä.­

Tänään Teema & Fem -kanavalla alkava Hidden-sarja on hänen ensimmäinen tv-sarjansa. Suoratoistopalvelu Viaplayn alkuperäistuotanto kuvattiin 90-prosenttisesti Unkarin Budapestissä, vaikka tapahtumapaikkana onkin Tukholma.

Scorupcon näyttelemä poliisi Viveca Eldh tutkii Filip Alexandersonin fantasiaromaaniin perustuvassa tarinassa vauvan rituaalimurhaa ja kodittomien katoamista.

– Eldhin näytteleminen tuntui itsellenikin terapeuttiselta. Hän nauttii heikossa asemassa olevien ihmisten, kuten kodittomien, auttamisesta. Se tuntuu todella toiveikkaalta.

– Ihmiset suhtautuvat kodittomiin todella tuomitsevasti, vaikka puolella heistä on taustalla jokin traumaattinen tapahtuma. Se voi olla liikaa painetta, läheisen kuolema, hyväksikäytetyksi joutuminen, eikä heillä ole ollut voimia enää sen jälkeen selvitä, Scorupco muistuttaa.

Izabella Scorupco asuu Los Angelesissa. – Kun tulen töistä kotiin, minusta tulee kotiäiti. En mielelläni ole erossa lapsistani.­

Omana kotinaan Scorupco pitää nykyään Los Angelesia. Hän sanoo nauttivansa kotikaupunkinsa rentoudesta.

– Tukholma on trendsetterkaupunki, jossa tuntuu, että pitää aina pukeutua viimeisen päälle. Los Angelesissa voin mennä ostamaan ruokaa risaisissa vaatteissa, eikä kukaan ihmettele.

– LA on kaupunki, jossa muun muassa The Doors levytti musiikkinsa. Niiden vibojen takia minäkin olen jäänyt tänne.

Hidden – Esikoinen, Elisa Viihde Viaplay sekä maanantaisin 28.12. alkaen Teema & Fem.