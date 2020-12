Eddie Murphyn esittämä prinssi Akeem matkustaa Amerikkaan jälleen aisaparinsa Semmin kanssa. Sekä Murphy että Arsenio Hall nähdään jatko-osassa ja sen tuoreessa trailerissa moninkertaisissa rooleissa.

Näyttelijä Eddie Murphyn vuoden 1988 suosikkielokuva Prinssille morsian (englanniksi Coming to America) saa jatko-osan maaliskuussa 2021.

Alun perin elokuvan piti tulla ensi-iltaan elokuvateattereissa jo tänä syksynä. Koronapandemian takia jatko-osaa ei kuitenkaan nähdä valkokankailla, sillä elokuvastudio Paramount myi elokuvan esitysoikeudet suoratoistopalvelu Amazon Prime Videolle.

Uudessa Coming 2 America -elokuvassa nähdään monia alkuperäisestä elokuvasta tuttuja kasvoja vanhoissa tutuissa rooleissaan. Craig Brewerin ohjaaman komedian tiistaina julkaistu tuore traileri vahvistaa, että Eddie Murphyn lisäksi rooliinsa palaa myös näyttelijä Arsenio Hall.

Alkuperäisen elokuvan tapaan kumpikin heistä nähdään myös jatko-osassa useammassa kuin yhdessä roolissa.

Katso Coming 2 America -elokuvan traileri yllä olevalta videolta.

Levittäjä Amazon Studios on jakanut Twitter-tilillään lukuisia kuvia Prinssille morsian 2:n roolihahmoista.

Eddie Murphyn näyttelee myös jatko-osassa Zamundan kruununprinssiä Akeem Jofferia ja Arsenio Hall tämän luottopalvelijaa Semmiä. Matalasta äänestään tunnettu 89-vuotias James Earl Jones palaa osaansa kuningas Jaffe Jofferiksi.

Vanhoihin rooleihinsa palaavat myös Vanessa Bell Calloway, Shari Headley, Paul Bates ja John Amos. Uusina niminä elokuvassa nähdään muun muassa Wesley Snipes, Leslie Jones, Teyana Taylor, Tracy Morgan, Jermaine Fowler ja KiKi Layne.

Prinssi Akeem (Eddie Murphy) matkusti alkuperäisessä elokuvassa luottopalvelijansa Semmin (Arsenio Hall) kanssa Amerikkaan.­

Sama kaava toistuu jatko-osassa 32 vuotta myöhemmin, kun Arsenio Hall ja Eddie Murphy palaavat rooleihinsa.­

Kuninkaan roolin palaava pitkän linjan näyttelijä James Earl Jones kertoo Peoplelle, että Jaffe Joffer on edelleen yksi hänen suosikkirooleistaan.

– Kaikista lukemattomista hahmoista, joita olen saanut näytellä, kuningas Jaffe Joffer on yhä yksi nautinnollisimmista ja ikonisimmista, Jones sanoo Peoplelle.

Kuningas Jaffe Jofferia näytteli alkuperäisessä elokuvassa James Earl Jones.­

Myös 89-vuotias James Earl Jones palaa tuttuun rooliinsa vanhaksi kuninkaaksi.­

Jonesin mukaan juuri nyt, yli 30 vuotta myöhemmin, on täydellinen hetki palata Zamundan kuningaskuntaan ja yhdistää sekä vanhojen näyttelijöiden ja uusien tulokkaiden voimat.

– Yhteistyö Eddie Murphyn kanssa on ollut unohtumaton kokemus. Hänen omistautuminen ja intohimonsa tätä projektia kohtaan on ollut todella inspiroivaa seurattavaa. On upeaa olla mukana, Jones hehkuttaa.

John Landisin ohjaamassa alkuperäisessä Prinssille morsian -komediassa kuningas on naittamassa kuninkaalliseen elämään kyllästynyttä prinssi Akeemia naiselle, jota hän ei ole koskaan aiemmin tavannut. Akeem keskeyttää häät ilmoittamalla, että aikoo matkustaa Amerikkaan etsimään vaimoa, jota hän oikeasti rakastaisi.

Vuoden 1988 elokuvassa Zamundan prinssi Akeem saapui lumiseen Amerikkaan. – Zamunda on erittäin hauska paikka, ja sitä me juuri nyt tarvitsemme, pääroolia näyttelevä Eddie Murphy, 59, kommentoi nyt.­

Jatko-osassa tapahtumapaikkojen ohella tuttuja ovat myös sivuhahmot: yksi Eddie Murphyn monista sivurooleista on osa suulaana parturina.­

Myös jatko-osassa Akeem matkustaa Amerikkaan aisaparinsa Semmin kanssa – tällä kertaa Zamundan kuninkaana. Akeem saa juuri ennen kruunaustaan tietää, että hänellä on Amerikassa poika, perillinen, josta hän tahtoo tehdä kruununprinssin isänsä kuolinvuoteella esittämän toiveen mukaisesti.

– Tämä on täydellinen hetki palata Zamundaan, sillä emme ole hetkeen nähneet komediaa, josta kaikki voisivat nauttia.

– Zamunda on erittäin hauska paikka, ja sitä me juuri nyt tarvitsemme, pääroolia näyttelevä Eddie Murphy, 59, kommentoi.

Alkuperäisessä elokuvassa prinssi Akeem etsii Amerikasta rakkautta ja löytää Lisan (Shari Headley). Jatko-osassa hän etsii kadonnutta perillistään.­

Murphy hehkuttaa erityisesti elokuvan roolitusta.

– Se on yksinkertaisesti loistava elokuva, Murphy ilakoi markkinahenkisesti.

Coming 2 America -komedian maailmanlaajuinen ensi-ilta myös Suomessa on 5. maaliskuuta 2021 Amazonin suoratoistopalvelussa.