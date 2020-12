Kasmir, Jarkko Ahola, Diandra, Pepe ja Irina paljastavat joulun tärkeimmän asian: ”Heti kun ensimmäinen nuukahtaa, uusi tulee tilalle”

Elämäni biisin tapaninpäivänä tulevassa jouluspesiaalissa tähtiartistit istuvat itse vieraiden paikalla.

Elämäni biisin -jouluspesiaalissa on paikat hauskasti sekaisin. Sen sijaan, että Irina, Pepe Willberg, Diandra, Kasmir ja Jarkko Ahola esittäisivät muiden lempilauluja, he istuvatkin vieraina keskustelemassa juontaja Katja Ståhlin kanssa.

Heidän lempijoululaulujaan tulkitsee yhtä kova viisikko eli Vesa-Matti Loiri, Samuli Edelmann, Waltteri Torikka, Jepa Lambert ja Laura Voutilainen.

– Teillä on tuuraajina sellaisia tähtiä, että oksat pois. Sanotaanko näin, että ette tule pettymään, Ståhl alustaa Ylen suosikkiohjelmassa.

Waltteri Torikka esiintyy jaksossa.­

Ståhl pyytää alkajaisiksi jokaista ohjelman tähtiartistia valitsemaan joulun tärkeimmän asian. Irinalla se on riisipuuro, mutta mieluiten ilman sekahedelmäkiisselin eli soossin rusinoita. Pepe ei puolestaan lainkaan pidä riisipuurosta.

– Mutta haluan sen mantelin siitä huolimatta, hän huomauttaa.

Diandra pitää kyllä riisipuurosta, mutta syö sitä mansikkakiisselin kanssa. Joulua ei tule ilman sitruunamarenkipiirakkaa.

Kasmir yllättää: hänelle tärkeintä joulussa on hyasintti.

– Heti kun ensimmäinen nuukahtaa, uusi tulee tilalle. Pitää tuoksua hyasintti kämpässä.

Jarkko Ahola sanoo olevansa tylsä ja perinteinen, mutta jouluna pitää saada kinkkua.

Kysyimme tähtiartisteilta, miten he aikovat viettää tänä vuonna joulua, mitä joulu heille merkitsee, mitä he toivovat uudelta vuodelta ja mikä on ollut mieleenpainuvin hetki Elämäni biisi -ohjelmassa.

Pepe:

1. Perhejoulu Lapissa.

2. Kiirettä ja puuhastelua, joulun virittelemistä mieleiseksi lapsille ja lapsenmielisille.

3. Että kaikki menisi jotenkin ok tai edes melkein.

4. Vexi Salmi -jakso. ”Vippaa mulle viitonen” nosti aikamoisen palan kurkkuun ja sen nieleminen ei ole koskaan ollut niin vaikeaa.

Irina

1. Ajatuksena on viettää varsin perinteinen joulu perheen kanssa. Kuusi, joulupuuro, sauna, jouluruokaa, lahjoja ja yhdessä olemista.

2. Joulu on ollut aina tärkeä perhejuhla. Sitä on vietetty isolla porukalla pitkän kaavan mukaan ja monta päivää. Kun ruoat, lahjat ja muut perinteiset osuudet on ohi alkaa lauta- ja korttipeli-iltamat lasten, veljieni, enoni ja tätini kanssa. Tai mikäli olemme mieheni vanhempien luona, hänen siskojensa kanssa. Noihin hetkiin kuuluu luonnollisesti myös valtaisa määrä jouluherkkuja. Jos olemme olleet jouluna ulkomailla, ovat lautapelit ja kortit lähteneet mukaan sinnekin.

3. En toivo oikeastaan mitään muuta niin paljon kuin, että alkava vuosi toisi normaaliuden takaisin. Kaipaan valtaisasti lavalla musiikin keskiössä olemista, energiaa, joka siinä hetkessä on läsnä. Rakastan työtäni ja omaa keikkaperhettäni, jota en ole tänä vuonna nähnyt ollenkaan riittävästi. Ensi vuosi olkoon kohtaamisia ja yhteisiä hetkiä pullollaan.

4. Jakso, jossa lauloin Sielun Veljien Säkenöivän voiman. Kappale tuli melko lyhyellä varoitusajalla ja jännitin ajatusta kappaleeseen tarttumisesta. Lähdin pari tuntia ennen suoraa lähetystä jännityspäissäni vielä kävelemään ja kuuntelin kappaleen vielä kerran. Huomasin pienen sanarytmisen eron netistä nappaamiini sanoihin ja soitin Ismon tuotantoon perehtyneelle kaverilleni, josko hänellä olisi kappaleen lyriikat tarkistettavaksi. Osoittautui, että netissä olleissa sanoissa oli valtaisasti virheitä. En ole aikoihin jännittänyt mitään niin paljon kuin sitä, että Katja sanoo olkaa hyvä, rumpupatteri alkaa soittaa kappaletta ja tajuan, että nyt mennään oli uudet sanat sisäistetty tai ei.

Kasmir

1. Vanhempien patojen ääreen. Viime jouluna me järjestimme joulun, joten ainakin stressiä on vähemmän.

2. Kaikkein eniten se merkitsee ajanviettoa perheen kanssa. Joulupöydän antimia valmistellaan useampi päivä ennen h-hetkeä, ja pöydän tarjonta on todella kattava.

3. Terveyttä ja hyviä juttuja kaikille.

4. Kyllä jokainen live ja niistä kunnialla selviäminen ovat olleet mieleenpainuvimpia hetkiä. Se, että ohjelmaa seurasi niin moni ihminen, oli myös todella koskettavaa.

Jarkko Ahola

1. Yleensä joulunalusaika on ollut työntäyteistä ja olen odottanut omaan rauhaan pääsyä kiertueen jälkeen. Nyt kun tätä omaa rauhaa on riittänyt enemmän kuin tarpeeksi, kiitos koronan, voisi tällä kertaa joulua oikein juhlistaakin. Joulunviettoni on tavannut olla vailla isompia traditioita tai tonttuiluja.

2. Hiljentymistä, rauhaa, nautiskelua ja läheisten näkemistä. Nykytilanteessa jälkimmäinen on tietenkin rajoitettua, kiitos koronan.

3. Että se olisi paljon, paljon parempi kuin vuosi 2020, joka oli monelta osin aikamoista tyhjäkäyntiä. Sanoinko jo ”kiitos koronan”?

4. Suoran lähetyksen tekeminen on aika stressaavaa, varsinkin jos esitettävä kappale on vaativaa lajia. Aika ennen omaa vuoroa menee keskittymiseen ja oman suorituksen läpi käymiseen. Sitten kun hommasta on suoriutunut kunnialla, jää käteen hieno voittajafiilis. Niitä ei voi keskenään vertailla per ohjelma. Mutta sanotaan nyt vaikka viime kauden ensimmäinen suora lähetys, koska silloin oltiin pitkästä aikaa sorvin ääressä ja jännitys oli käsinkosketeltavaa.

Diandra

1. Vietän rauhallisen joulun perheen kesken. Isovanhemmat eivät tänä vuonna voi tilanteen takia osallistua, mutta menemme ulos heitä moikkaamaan ja viemme lahjoja ja isot herkkukorit.

Diandra pitää riisipuurosta mansikkakiisselin kanssa.­

2. Joulu on rauhoittumisen aika. Pääsee viettämään perheen kesken kiireetöntä aikaa, katsoa ihania jouluohjelmia ja laiskotella ilman huonoa omatuntoa. Joulu on myös ehdottomasti herkuttelun aikaa.

3. Toivon parempaa vuotta koko maailmalle. Ja myös meidän musiikki- ja tapahtuma-alallemme. Olisipa unelma päästä taas esiintymään liveyleisölle, ilman yleisörajoituksia. Ja vaikka ensi vuonna tekemään jonkun lomareissun!

4. Kun lauloin Evakon laulun. Se on niin koskettava kappale ja olen saanut siitä niin ihanaa palautetta. Muun muassa paljon katsojien sykähdyttäviä tarinoita heidän perheidensä tarinoista ja fiiliksiä, joita esitys heissä herätti.

Katja Ståhl

1. Ihan samanlaisen kuin viimeiset 13 vuotta: äitipuoleni kanssa kaksin. Tai no, yksi koira ja yksi kissa mukana!

2. Joulu merkitsee minulle lähinnä ruokaa ja yhteisoloa Hämeenlinnassa asuvan äitipuoleni kanssa.

3. Toivon uudelta vuodelta koronarokotetta ja paljon töitä ja rahaa!

4. Varmaankin Marzi Nymanin esittämä Konevitsan kirkonkellot vie voiton. Tai ensimmäisellä tuotantokaudella Päivi Räsäsen valitsema kappale: Pelimies.

Elämäni biisi: jouluspesiaali lauantaina 26.12. TV1 klo 19.10