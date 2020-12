Porvoolainen varastomies Tero, 35, arvostelee tv:ssä alastomia naisvartaloita – yksi ruumiinosa saa miehen pasmat aivan sekaisin

Naked Attraction Suomi -kauden viimeisessä jaksossa itselleen treffikumppanin alastomien naisten joukosta valitsee 35-vuotias Tero.

Kohutun Naked Attraction Suomi -ohjelman tämän syksyn viimeisessä jaksossa tavataan viisi sinkkunaista, jotka ovat jo kertaalleen vierailleet ohjelmassa. Heistä treffiseuralaisen itselleen valitsee porvoolainen varastomies Tero.

Tero, 35, kertoo mieltäneensä alastomuuden aina hyvin luonnolliseksi asiaksi. Naked Attraction Suomi -ohjelmaan hän kertoo lähteneensä paitsi rakkauden, myös uusien kokemusten toivossa.

Kauden viimeisessä jaksossa Tero pääsee yhdessä seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmin kanssa tarkastelemaan alastomia naisvartaloita, jotka paljastuvat pikkuhiljaa värikkäistä lasikopeista. Kopeissa seisovat naiset Tero joutuu lähettämään kotiin yksi kerrallaan vain sen perusteella, mitä hän milläkin hetkellä näkee.

– Onhan tää aika.. Ei oo ennen tupsahtaunut yks kaks keteen viittä alastonta alaruumista, Tero toteaa, kun lasikoppien sermit nousevat ensi kertaa vyötärön korkeudelle.

– Sääret on kauniit. Liikuttu on, ei ole ihan pelkästään sohvalla maattu. Sujut selvästi itsensä ja vartalonsa kanssa. Saattaa olla aika pitkä. Itselleni ei ole niin pituudella väliä, mutta monille naisille lyhyt mies ei ole se ihanne, Tero arvioi edessään olevia naisvartaloita.

Tero pääsee valitsemaan itselleen treffikumppanin viiden naisen joukosta.­

Seuraavaksi naiset kääntyvät ympäri ja Tero saa nähdä myös naisten takapuolet.

– Vetää vähän sanattomaksi. Kaunis on näky, mies toteaa.

Kun Tero on lähettänyt ensimmäisen naisista kotiin, on aika nostaa koppien seiniä korkeammalle. Nyt Tero pääsee tarkastelemaan neljän jäljellä olevan naisen vartaloita lähes kokonaisuudessaan, kun seinät nousevat kaulan korkeudelle. Näin ollen Tero näkee myös naisten paljaat rinnat.

– Voidaan katella vielä vähän. Tämä onkin vähän vaikeeta. Tämä on vähän kuin olisi irtokarkkeja valitsemassa, mutta ei oikein tiedä mitä karkkeja ottaisi, Tero päivittelee Marja Kihlströmille ennen kuin hän lähettää seuraavankin naisen kotimatkalle.

Ohjelman juontajana nähdään Marja Kihlström.­

Seuraavaksi kolme jäljellä olevaa naista paljastavat Terolle myös kasvonsa. Lopulta Tero valitsee heistä yhden, kenen kanssa hän haluaisi lähteä treffeille. Ohjelman luonteeseen kuuluvasti myös Tero joutuu lopussa riisumaan vaatteet pois päältään.

Jokaisen Naked Attraction -jakson päätteeksi nähdään treffit, joilla jakson päähenkilö ja hänen valitsemansa sinkku kohtaavat ensimmäistä kertaa vaatteet päällä ja saavat tutustua toisiinsa. Jakson lopuksi paljastetaan, miten treffit sujuivat ja syntyikö parin välille kipinää.

Brittiläiseen menestysformaattiin perustuva Naked Attraction Suomi on ollut yksi vuoden kohutuimmista televisio-ohjelmista. Sarja on ollut Isossa-Britanniassa valtava menestys, ja siitä on parhaillaan käynnissä jo seitsemäs tuotantokausi.