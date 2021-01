Elina Knihtilän tähdittämä uutuussarja pureutuu TE-toimiston arkeen: ”Keski-ikäisten naisten paineet ovat mainiolla tavalla esillä”

Tiina Lymin uusi minisarja Sisäilmaa on vastustamattoman hauska kuvaus virkatädeistä ja hieman -sedistäkin. ”Jos aiemmin trendi on ollut setämies, on seuraava trendi tätinainen”, sanoo pääosaa esittävä Elina Knihtilä.

Virkamiehiä, lantturaastetta rusinoilla ja kielletty homevessa. Sekä työtoveri, joka tekee paineen alla itsemurhan ja ryhtyy kummittelemaan. Tiina Lymin ohjaama ja Lymin ja Juha Lehtolan käsikirjoittama kolmiosainen sarja Sisäilmaa on täynnä liioiteltuja mutta myös koskettavia käänteitä.

Pääosassa työvoimatoimiston palveluesimies Anneli Tiaisena esiintyy Elina Knihtilä. Kollegojen rooleissa nähdään muun muassa Hannu-Pekka Björkman, Jarkko Niemi, Sari Siikander, Satu Silvo ja Milka Ahlroth.

Elina Knihtilä, mikä viehätti käsikirjoituksessa eniten?

– Se, että uskalletaan oikeasti tarkastella vakavia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Dialogi on luontevaa, ja oma hahmoni on tosi tunnistettava. Annelin taustoista ei kerrota mitään – paitsi että hän käy Alepassa – mutta keskijohdon keski-ikäisten naisten paineet ovat mainiolla tavalla esillä.

Annelin hahmossa näkyvät keski-ikäisten naisten kohtaamat paineet.­

Punatulkku lentää ikkunaan ja paperisilppuri jumiutuu – vaatiiko menehtynyt kollega hyvitystä palveluesimieheltä? Auttaisiko karitsanveri?

– Huumori syntyy viritetyn absurdeista hahmoista, jotka päätyvät ojasta allikkoon. Kuvauksissa oli tosi hauskaa. Kuvasimme tiiviisti Hakaniemessä sijaitsevassa toimistossa. On ihan ikävä niitä kuvauksia.

” Kun yritetään kaikin voimin selvitä kohtuuttomassa tilanteessa, saatetaan päätyä ylilyönteihin.

Sarjan hahmot ovat mahdottoman edessä: työvoimatoimiston työntekijät ovat ylikuormittuneita, samoin asiakkaat. Knihtilä kävi itsekin tutustumassa Pasilan TE-toimistoon. Fiktion keinoin noustaan aidolta pohjalta ällistyttäviin sfääreihin.

– Kun yritetään kaikin voimin selvitä kohtuuttomassa tilanteessa, saatetaan päätyä ylilyönteihin.

Tommi Korpela vierailee toimistolla Lacto-Nallen roolissa.­

Sarja tuo mieleen Tiina Lymin kirjoittaman Kohtuuttomuuksia-sarjan sekä Juha Lehtolan Ihmisen osa -elokuvan. Knihtilän mielestä teemoista keskeiseksi nousee hyvinvointiyhteiskunnan tila. Kuinka suojella sivistyksen jakautumista tasaisesti?

– Sekä tietenkin se, että tässä on tätejä. On hienoa, kuinka nykyään on huomattu, että keski-ikäisiä naisia ihan oikeasti on olemassa. Rooleja on tullut ilahduttavasti. Annelilla on kylläkin aivan kauheat tätihiukset!

” On hienoa, kuinka nykyään on huomattu, että keski-ikäisiä naisia ihan oikeasti on olemassa. Rooleja on tullut ilahduttavasti.

Anneli ja tanhuava Seppo (Björkman) kannattelevat kaikin voimin perinteistä virkamiehen kunniaa. Annelin hahmo on muiden hahmojen rinnalla moniulotteisempi, yhtä aikaa haavoittuvainen ja seuraavassa hetkessä tilanteen rouva: ”Minä hoidan! Suunnitelmat on!”

– Anneli kuvastaa hyvin sitä stressiä, joka syntyy, kun pyrkimyksenä on olla hyvä johtaja. Sanahelinäksihän se Annelilla usein menee.

Sarjan hahmoja ovat Pasi (Jarkko Niemi, vas.), Kaija (Sari Siikander), Anneli (Elina Knihtilä), Sanna (Milka Ahlroth) ja Seppo (Hannu-Pekka Björkman).­

Sarja on kuvattu juuri ennen koronaa alkuvuodesta.

– Viimeisiä kuvauksia seuraavana päivänä alkoivat rajoitukset. Korona-aika on tuonut tämän sarjan työttömyys- ja jaksamisteemat odottamattoman ajankohtaisiksi.

Minkä uskot katsojia eniten kiinnostavan tai hauskuuttavan, Elina Knihtilä?

– Tunnistettavat henkilöt ja isot aiheet, joita ei käsitellä pilkaten tai ivaten. Vaikka tätä kannattaa katsoa tätien takia, on mukana tietenkin myös komistuksia. Eli setiä!

Sisäilmaa Ma–ke 4.–6. tammikuuta TV1 klo 21.00/20.55. Sarja on myös Yle Areenassa.