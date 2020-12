Joulupäivänä tulee yli 30 elokuvaa – lue hitit ja hirveät flopit

Joulupäivän elokuvatarjontaan kuuluu muun muassa Charlie Chaplinin komea Kultakuume, Speden masentava Lentävät luupäät -sekoilu ja hieno Mestari Cheng.

Joulupäivän elokuvatarjonta on varsin kaikenkirjava.­

Gamba: Sankarihiiren seikkailut (2015)

Nelonen klo 9.15

Hiirianimaatio ★★

Suomeksi puhuttu eläinseikkailu on lapsille suunnattu, mutta ei sovi aivan pienimmille. Piirrosjälki ja käsikirjoitus eivät ole samalla tasolla kuin amerikkalaisissa menestysanimaatioissa. (90) TK

Emoji-elokuva (2017)

MTV3 klo 10.00

Animaatio ★★

Emoji-elokuva (2017) tuntuu tarvitsevan muutaman hymiön lisää toimiakseen. Juonessa ei ole juuri paljastamista, ja koko animaation tenho perustuu kännykästä tuttujen ilmiöiden kohtaamiseen. (86) SV

Havukka-ahon ajattelija (2009)

TV1 klo 11.00

Komedia ★★★

Kari Väänänen on onnistunut tekemään Veikko Huovisen klassisesta huumoriromaanista hämmästyttävän onnistuneen filmatisoinnin. 1900-luvun alun korpifilosofi Konsta Pylkkänen riemastuttaa viattomuuden ja salaviisauden ironisella yhdistelmällä Kai Lehtisen pistämättömässä tulkinnassa. Timo Salmisen mainio kuvaus suorastaan hellii Kainuun luontoa. (106) TM

Isäni on turbomies (1996)

Ava klo 11.00

Komedia ★

Arnold Schwarzenegger on uransa surullisimmassa roolissa lapsensa unohtuneen joululahjan perässä ryntäilevänä liikemiehenä. Joulukomedia tarjoaa kaavamaisen kökköä kaatuilua tavarataloissa. (89) TK

Saapasjalkakissa (2011)

Nelonen klo 11.05

Animaatioseikkailu ★★ ½

Shrek-elokuvista karannut klassikkosadun kissa seikkailee taidokkaasti visualisoidussa ja hilpeästi kerrotussa digianimaatiossa. Kankeasti suomeksi puhutussa komediassa kissojen taistelu tanssiaskelin on aika hillitön. (86) TK

Kultakuume (1925)

Teema & Fem klo 12.00

Komedia ★★★★★

Charles Chaplinin käsikirjoittama ja ohjaama komedia Alaskan kullankaivajista tarjoaa huumorin ja romantiikan lisäksi jännitystä ja jopa kauhua – ja pari tähden tunnetuimmista yksittäisistä helmistä: kengänsyöntikohtauksen ja haarukkatanssin sämpylöillä. Kontrastina pienelle kulkurille kullankaivajakumppanina esiintyy jättimäinen Mark Swain. (82) TM

Lorax (2012)

TV5 klo 12.15

Animaatioseikkailu ★★

Dr. Seussin riimeihin perustuvassa tarinassa Ted-poika haluaa lahjoittaa tytölle puun. Puolet seikkailusta kuluu pitkäveteiseen takaumaan omapäisen herra Kerskasen aiheuttamasta luonnontuhosta. (83) TT

Unna ja Nuuk (2006)

TV2 klo 12.20

Lastenseikkailu ★★

Kohtaamisten (2010) ohjaajan Saara Cantellin fantasiamaisessa esikoispitkässä Unna on 11-vuotias kaupunkilaistyttö ja Nuuk samanikäinen poika kivikaudella. Sympaattinen elokuva yhdistelee aikamatkallaan kömpelösti kivikautta ”suomalaisuuden juurilta” nykyaikaan. (78) TM

Lentävät luupäät (1984)

Ava klo 12.50

Komedia ★

Masentavassa Speden sekoilussa hänen ja Simo Salmisen esittämät hitaat pohjalaishämäläiset miehet saavat tietää olevansa reippaita karjalaisia, ja saman tien toista puree ilmailukärpänen. (84) TK

Beauty and the Beast – Kaunotar ja hirviö (2017)

Nelonen klo 12.55

Musikaalifantasia ★★★★

Disneyn vuoden 1991 animaatioelokuvan uusi versio pistää alkuperäistäkin paremmaksi: musikaali syventää hirviön surumielisyyttä sekä tämän ja Bellen (Emma Watson) välille kasvavaa suhdetta. Vaikka tarina kulkee tarkasti animaation askelmerkkien mukaan, Bill Condonin teknisesti häikäisevä ohjaus virittää siihen entistäkin viehättävämmän ja näyttävämmän kierteen. (123) TT

Ihmeellinen on elämä (1946)

Teema & Fem klo 13.10

Pikkukaupunkidraama ★★★★★

Frank Capran hauskassa ja humaanissa klassikossa James Stewart on hellyttävimmillään amerikkalaisen pikkukaupungin perheenisänä, joka pitää pienten ihmisten puolta sydämetöntä pankkiiria vastaan. Elokuvan synkän puolen ansiosta kyynelehtivä tunteellisuus on helppo hyväksyä. (125) TM

Suden arvoitus (2006)

TV2 klo 13.40

Lastenseikkailu ★★

Raimo O. Niemi ohjasi Pojan ja ilveksen (1998) jälkeen toisen lapsi ja luonto -elokuvan. Salla (Tiia Talvisara) lähtee pelastamaan sudenpentuja salametsästäjiltä. Kari Sohlbergin kamera tekee Koillismaan maisemista liki matkailupropagandaa. (91) TM

Big Daddy (1999)

TV5 klo 14.40

Komedia ★

Dennis Duganin alimittaisessa komediassa Adam Sandler näyttelee joutoveikkoa, jolla ei mene erityisen hyvin. Sivuosassa näyttelevä Steve Buscemi onnistuu hymyilyttämään. (83) TK

Mestari Cheng (2019)

TV1 klo 15.00

Draamakomedia ★★★★

Mika Kaurismäen elokuvassa on esillä niin suomalaista kuin kiinalaistakin harmoniaa. Kokki Cheng (Chu Pak Hong) tutustuu lappilaisen ravintolan Sirkkaan (Anna-Maija Tuokko). Keskiössä on muukalaisuuden kohtaaminen, ja se tehdään hienosti henkilöitä hitaasti syventämällä. Mukana myös Vesa-Matti Loiri ja Kari Väänänen hassuina kylänmiehinä. (114) SV

Röllin sydän (2007)

TV2 klo 15.15

Animaatioseikkailu ★★

Röllin sydän on ensimmäinen pitkänä animaationa toteutettu Rölli-seikkailu. Pekka Lehtosaaren ohjaus Röllimetsää uhkaavasta kivettymisestä hiihtää varsin tuttuja latuja. (78) TK

Kapteeni Koukku (1991)

TV5 klo 17.15

Fantasiaseikkailu ★★

James M. Barrien klassikkotarinaa mukailevassa Steven Spielbergin sovituksessa aikuista Peter Pania näyttelee Robin Williams. Visuaalisesti mahtipontinen satu kolisee onttouttaan. (136) TK

Christmas Love Story (2019)

Frii klo 17.25

Romantiikka ★ ½

Entinen Broadway-tähti Katherine johtaa jouluesitykseen valmistautuvaa nuorisokuoroa, johon liittyy uusi poika. Tulokkaalla on luonnonlahjakkaan lauluäänen lisäksi yllättävä menneisyys, joka kietoo yhteen sekä pojan, tämän leskeksi jääneen isän (Scott Wolf) että Katherinen. Kevyen draaman ja romantiikan lisäksi joululaulut ovat suuressa roolissa. (84) RK

Onneli, Anneli ja nukutuskello (2018)

Yle TV2 18.00

Lastenkomedia ★★

Kolmen ensimmäisen Onneli ja Anneli -elokuvan Aava Merikanto ja Lilja Lehto kasvoivat rooleistaan ulos ja uusiksi näyttelijöiksi valikoituivat Celina Fallström ja Olga Ritvanen. Ohjaajana jatkaa Saara Cantell. Näyttelijöiden vaihduttua aiempien elokuvien taika on nyt jotenkin kateissa ja meno maistuu väsähtäneeltä eikä tarinakaan vedä entiseen malliin. (72) TK

Ice Age: Dinosaurusten aika (2009)

Fox klo 18.15

Animaatioseikkailu ★★ ½

Sympaattiset ja onnistuneesti personoidut eläinhahmot alkavat mainion sarjan kolmannessa elokuvassa perustaa perheitä ja saada poikasia. (90) TK

Lumoava kirous (2013)

Hero klo 19.00

Romanttinen fantasia ★★★

Lumoava kirous -kirjasarjan avausosaan perustuva goottihenkinen fantasiaelokuva kertoo Yhdysvaltojen syvän etelän pikkukaupungissa asuvasta Ethanista (Alden Ehrenreich), joka rakastuu yliluonnollisia voimia hallitsevaan tyttöön (Alice Englert). Elokuvassa on viehättävä tunnelma. (118) RK

Hölmö nuori sydän (2018)

TV2 klo 21.00

Draama ★★★★

Selma Vilhusen ohjaamassa Itä-Helsinkiin sijoittuvassa lähiökuvauksessa 15-vuotias Kiira (Rosa Honkonen) huomaa odottavansa samanikäisen Lennin (Jere Ristseppä) lasta. Ovatko nuoret valmiita vanhemmuuden vastuuseen? Teiniraskaudesta ja rasismista kertova sympaattinen ja puhutteleva laatudraama voitti Jussi-palkinnon parhaasta käsikirjoituksesta, jonka Kirsikka Saari kirjoitti oman romaaninsa pohjalta. (102) RK

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Nelonen klo 21.00

Avaruusseikkailu ★★★

Ensimmäisen Star Wars -elokuvan (1977) käänteille alkusoittona toimiva itsenäinen seikkailu kuvailee, miten pahaa Imperiumia uhmaavat hyvät kapinallistaistelijat saivatkaan käsiinsä tuhoisan aseen, Kuolemantähden, piirustukset. Gareth Edwardsin komea ohjaustyö käynnistyy hitaasti, mutta voiman sille antaa nuorta kapinallista näyttelevä Felicity Jones. (128) TT

Tanssii susien kanssa (1990)

Teema & Fem klo 21.00

Western ★★★ ½

Supertähdenlento Kevin Costnerin debyyttiohjaus nähdään ylipitkänä spesiaaliversiona, jonka lisäykset eivät oleellisesti muuta vaikuttavan eeppistä intiaaniwesterniä. Peräti seitsemän Oscar-palkintoa saaneen filmin ansioina ovat komea musiikki (John Barry) ja luonnonkuvaus (Dean Semier). (225) TM

Yksin kotona 3 (1997)

Sub klo 21.00

Komedia ★

Kahden ensimmäisen Yksin kotona -elokuvan jälkeen mainiosti näytellyt Macaulay Culkin ehti kasvaa ulos lapsen roolistaan. Niinpä sarjan kolmannessa osassa Kevinin roolin on perinyt Alex D. Linz. Raja Gosnellin ohjaaman komedian meno on vanhan väsynyttä lämmittelyä, kun Kevin alkaa mätkiä naapuriin ilmaantuneita vakoojia. (102) TK

Jumanji (1995)

TV5 klo 21.00

Perheseikkailu ★★

Digiefektejä tarinan puutteessa tulviva keitos kertoo lasten löytämästä mystisestä lautapelistä ja sen vangiksi jääneestä miehestä (Robin Williams). (95) TK

Kristuksen viimeinen kiusaus (1988)

Frii klo 21.00

Draama ★★★ ½

Perinteisistä Raamattu-spektaakkeleista erottautuva moderni tulkinta Niko Kazanzákisin jo 1946 ilmestyneestä romaanista on vastustamattoman rehellinen. Martin Scorsesen elokuva haluttiin kuitenkin monissa maissa kieltää. Willem Dafoe esittää ”inhimillistettyä” Jeesusta, Harvey Keitel Juudasta. (157)TM

Warcraft: The Beginning (2016)

Kutonen klo 21.00

Fantasiaseikkailu ★★

Warcraftin maailma on kuin yhdistelmä seikkailullista Taru sormusten herraa ja väkevää Game of Thronesia Harry Potterin taioilla rikastettuna. Jättibudjetin ansiosta näyttelijät sujahtavat hämmästyttävän hyvin digitaalisesti luotuihin erikoistehostemaailmoihin, ja hurjat örkitkin näyttävät luontevilta. (120) TK

Millerit (2013)

Hero klo 21.25

Huumekomedia ★★ ½

Huumediileri (Jason Sudeikis), strippari (Jennifer Aniston), nörtti (Will Poulter) ja pikkurikollistyttö (Emma Roberts) ovat erikoinen joukko uusioperheeksi hilpeässä ja mainiota tilannekomiikkaa tarjoavassa komediassa. Perusperhekuviota tarvitaan peitetarinaksi, sillä nelikko matkaa Meksikoon hakemaan jättimäistä huumelastia. (105) TK

Joulumaa (2017)

TV1 klo 21.45

Draamakomedia ★★★★

Inari Niemen ohjaamassa viihdyttävässä ja elämänmakuisessa draamakomediassa Milka Ahlroth esittää Helenaa, joka on menettänyt miehensä nuoremmalle naiselle. Paetakseen yksinäisyyttä Helena lähtee ystävättärensä kanssa joulunviettoon maatilalle, jonka isäntäperheellä on omat ongelmansa. Pian ex-miestään haikailevan Helenan ajatuksia sekoittaa seurueeseen liittynyt Oiva (Martti Suosalo). (90) RK

Spesialisti (1994)

Sub klo 23.00

Toimintajännitys ★

Kostopuuhia suunnitteleva Sharon Stone palkkaa räjähdysainespesialistia näyttelevän Sylvester Stallonen tappohommiin, mutta kohtaa tämän myös lakanoiden välissä. Luis Llosan ohjaama mitätön toimintaleffa on laiskaa liukuhihnatavaraa. (105) TK

Maailmojen sota (2005)

Fox klo 23.55

Tieteisseikkailu ★★★

Steven Spielberg istuttaa H. G. Wellsin tieteisromaanin katastrofitapahtumat sovituksessaan uskottavasti nykypäivään. Isän (Tom Cruise) suhde vastahakoisten lasten kanssa on elokuvan kiintoisin puoli. (111) TM

We Are Your Friends (2015)

Frii klo 0.10

Musiikkidraama ★★★

Los Angelesin köyhällä alueella asuva nuori DJ Cole (Zac Efron) bilettää ystäviensä kanssa klubeilla ja haaveilee elektronisen hittibiisin luomisesta. Oppaaksi ilmaantuu DJ James (Wes Bentley), jonka tyttöystävään Cole ihastuu. Kliseisistä juonikuvioista huolimatta Max Josephin debyyttielokuva tarjoaa menevää musiikkia ja sykettä. (89) RK

Gangsterisota (2013)

Hero klo 1.00

1940-luvun Los Angelesiin sijoittuvassa tositapahtumiin perustuvassa toimintaelokuvassa poliisien muodostama erikoisryhmä yrittää panna kampoihin häikäilemättömälle gangsterille Mickey Cohenille (Sean Penn), joka johtaa kaupungin alamaailmaa rautaisella otteella.

Annabelle (2014)

Nelonen klo 1.20

Nukkekauhu ★★

Kauhuelokuvien ilmeisimmillä kliseillä ihan mukavasti säikyttelevä Annabelle toimii hyvin rajoittuneissa puitteissaan. (99) TK

Leffoja arvioivat: Reija Karkkonen, Timo Kuismin, Timo Malmi, Taneli Topelius ja Siru Valleala.