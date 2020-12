”Aika synkkiä tekstejä on tullut” – Kyösti Mäkimattilan joulutoive on keikkarajoitusten purkaminen

Mitä joulunaikaasi kuuluu, Kyösti Mäkimattila?

– Joulu menee lasten ehdoilla ihan kotosalla, ja pukkikin tulee käymään, sillä hän on perheemme vanha tuttu. Olen tehnyt joulukuussa muutamia laivakeikkoja sekä pari live-striimausta, jotta voisin tarjota ihmisille musiikin iloa. Tuorein tallenne löytyy joulun ajan myös netistä Kuusijuhla 2.0 -nimellä.

Miten poikkeukselliset ajat ovat vaikuttaneet sinuun?

– Olen tehnyt viime ajat uutta levyä, ja sitä on tehty kuin Iisakin kirkkoa. Korona-aikana se on ollut tärkeä henkireikä, että olen voinut ajella studiolle, kun keikat ovat peruuntuneet. Levyllä ja uusimmassa runokirjassani myös kuuluu ajan henki: aika tummia tekstejä on syntynyt. Ymmärrän hyvin myös niitä, jotka ovat menneet artisteina täysin jumiin, koska vuorokausirytmi ja päivät ovat koko ajan samanlaisia ja toimettomuus tekee olosta tosi raskaan. Olen itse saanut purettua tuntoja teksteihini.

Mitä toivot tulevalta vuodelta?

– Ykköstoiveeni on, että saisin toteuttaa ammattiani, ja toiveissa on, että musiikkialan ylikorostetut rajoitukset poistetaan. Ensi vuodelle olisi luvassa niin paljon keikkoja kuin vain jaksaa tehdä, jos ne toteutuvat. Yritykseni liikevaihto on laskenut pohjalukemiin, mutta en ole hakenut tukia, koska yrittäjätuet ovat mielivaltaisia.

Kyösti Mäkimattilan suosikit joulun tv-ohjelmistosta:

Samu-Sirkan joulutervehdys kuuluu Mäkimattilan perheen jouluperinteisiin.­

Samu-Sirkan joulutervehdys, to 24.12. MTV3 klo 19.10

– Joulu menee tietenkin lasten ehdoilla, ja niin menevät myös tv-ohjelmat. Tämä on jokajouluinen perinne, jonka katsomme lasten kanssa etenkin musiikin vuoksi. Lapset ovat nyt 9-, 12- ja 14-vuotiaita, ja joulu on heille tärkeä.

Yleisö ei pääse tänä vuonna seuraamaan joulurauhan julistusta paikan päällä Turussa. Kuva vuodelta 2018.­

Joulurauhan julistus 2020, to 24.12. TV1 klo 11.55

– Katsomme tämän samalla, kun syömme kotona joulupuuroa. On todella harmillista, ettei Turun Vanhalle Suurtorille pääse tänä vuonna paikan päälle, sillä se nahkahanskojen yhteenläpsytys on sydäntä lämmittävää ja siellä on niin hieno tunnelma aina. Tv:ssä ei näytetä tunnelmallisia etkoja, joissa Laulun ystävät -mieskuoro laulaa ja laivaston lippukunta soittaa ja virittää kansaa juhlatunnelmaan. Kävin siellä jo nuorena paikalla, aina siellä oli tuttuja ja lähdin siitä Turun Ukkokotiin joulupukiksi ja lukemaan keskusradion kautta evankeliumia. Toimin Ukkokodissa kesätalonmiehenä 12 vuotta.

Ekumeeninen joulu 2020, to 24.12. TV1 klo 11.05

– Tämä virittää joulutunnelmaan ennen joulurauhan julistusta.

Lauluyhtye Rajattoman musiikki soi Lapin maisemissa.­

Rajaton: Hiljainen jouluyö, to 24.12. TV1 klo 24.00

– Ehdin aattona katsoa tv:tä vasta illalla, kun lapset ovat nukkumassa. Mieluiten rauhoitun kuuntelemaan konsertteja. Tämä konsertti on mieleeni, sillä Aili Ikonen on yksi tämän hetken kovimpia laulajattaria.