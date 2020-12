Aika on meidän -sarjan viimeinen kausi alkaa ja paljastaa, miten Nina ja Calle palasivat yhteen

Neljä erikoisjaksoa vie katsojat kesäisiin tunnelmiin Aika on meidän -sarjassa. Tapahtumat sijoittuvat 1. ja 2. kausien väliin ja sisältävät myös maalaiskomiikkaa.

Ruotsin Downton Abbeyksi kutsuttu draama Aika on meidän (Vår tid är nu, 2017–2020) palaa neljässä erikoisjoulujaksossaan tarinan alkulähteille ja kertoo, mitä suosikkisarjan ensimmäisen ja toisen kauden välillä tapahtui. Nyt selviää, kuinka elämänsä rakkauksiksi toisensa tunnustavat Nina Löwander (Hedda Stiernstedt) ja Calle Svensson (Charlie Gustafsson) löysivät toisensa uudelleen.

Yksi Ruotsin katsotuimmista ja myös kallein sarja loppuu tähän neljänteen kauteen ja tuo lämpimän tuulahduksen talven keskelle, sillä tapahtumat sijoittuvat kesään 1951.

Löwanderien Tukholman-ravintola Djurgårdskällaren on suljettu remontin takia, joten Peter Löwander (Adam Lundgren) päättää avata vuosien tauon jälkeen kesäravintolan Gällnö-saarella.

Perhe oli pyörittänyt saarella ravintolaa aiemmin parikymmentä vuotta, toiseen maailmansotaan saakka. Tarinassa päästäänkin palaamaan 1920-luvun alkupuolen kuumiin kesiin Helga Löwanderin (Suzanne Reuter) ja keittiömestari ”Stickan” Backen (Peter Dalle) muistoissa.

Vanhojen aikojen lisäksi enteillään myös tulevaa, kun tarjoilija Magganin (Josefin Neldén) Kalle Mestarietsivästä innostunut Uno-poika arvelee ryhtyvänsä aikuisena poliisiksi.

Saari on kaukana kaupungin kiihkeästä menosta, joten erikoisjaksoissa on mukana paljon myös maalaiskomiikkaa. Ravintolan vuokraisäntä Hilding Rundström (Mattias Fransson) on saamaton ketku, josta ammennetaan huumoria. Myös hovimestari ”Bellan” Roosin (Rasmus Troedsson) vastenmielisyys mökkielämää kohtaan naurattaa. Mukana ovat keskeisistä hahmoista muut paitsi Mattias Nordkvistin esittämä Gustaf Löwander, joka ei edes vastaa Helga-äitinsä soittoon. Äiti haluaisi tietää, onko poika tulossa ravintolan avajaisiin.

Mukana on myös monia tuttuja, aiemmilla kausilla traagisesti edesmenneitä hahmoja, kuten Helga Löwander (Suzanne Reuter) ja hovimestari Bellan Roos (Rasmus Troedsson).

Helga Löwander (Suzanne Reuter) on mukana jaksoissa.­

Kesällä 1951 on kulunut puoli vuotta Ninan itsemurhayrityksestä – tai onnettomuudesta, kuten Helga mieluummin asian ilmaisee.

Nina on edelleen naimisissa Erik Rehnsköldin (Hannes Fohlin) kanssa ja aikoo loppukesästä muuttaa miehensä ja Christina-tyttärensä perässä Skåneen. Päihderiippuvuudesta toipuvan Ninan on tarkoitus viettää kesä Gällnön toisella puolella sijaitsevalla huvilalla, mutta ravintolan avajaiset vaativat myös hänen työpanostaan.

Tällöin hän väistämättä tapaa entisen rakastettunsa, Stickanin ykkösmiehen Callen, joka myös on tahollaan naimisissa. Molemmat odottelevatkin puolisoitaan ja lapsiaan käymään juhannuksena saaressa.

Kohtalo kuitenkin päättää toisin.

Aika on meidän: Erikoisjaksot sunnuntaina 27.12. ja ma 28.12. alkaen Teema & Fem klo 20.00