Jouluaattona tulee yli 30 elokuvaa – katso ainakin nämä 3 klassikkoa

Jouluaatto tulvii leffoja toisensa perään. Lue jutusta, miten Tv-lehden kriitikot ovat ne arvioineet.

Jouluaattona läheisten, ruuan ja pakettien lisäksi on katsoa tv:tä. Jouluaaton tarjonta on tällä kertaa valtava. Yli 30 leffan joukosta kannattaa katsoa ainakin Joulupukki ja noitarumpu (1996), Yksin kotona (1990) ja Kaukainen maa (1992).

Tässä on kaikki aaton elokuvat:

Gingerbread Romance (2018)

TV5 klo 7.50

Romanttinen komedia ★

Taylor on menestyvä arkkitehti, joka saa poikkeuksellisen työtehtävän rakentaa jättimäinen piparkakkutalo kilpailua varten. Avuksi suunnittelu- ja leipomisurakkaan hän saa lahjakkaan leipurin Adamin ja tämän pienen tyttären. Alkukankeuden jälkeen lempi alkaakin leiskumaan piparitalkoiden lomassa. Kevyttä ja tönkköä tv-jouluelokuvaa vaivaa pääosaparin kemian puute. (90) RK

Pelastakaa joulupukki (2016)

Teema & Fem klo 8.55

Jouluanimaatio ★★ ½

Sympaattisesti toteutetussa tanskalais-ruotsalaisessa animaatioelokuvassa lastenkodissa asuva, muiden lasten kiusaama kahdeksanvuotias orpopoika lähtee etsimään joulupukkia fantasiamaailmaan. (80) TK

Joulupukkia pelastamassa (2013)

Nelonen klo 9.15

Animaatioseikkailu ★★

Joulupukin luottokeksijäksi halajava tonttu pääsee toden teossa osoittamaan kekseliäisyytensä, kun joulupukki tulee siepatuksi. Seikkailun pyörteissä tontusta kuoriutuu keksijän lisäksi myös toimintasankari ja aikamatkaaja. Mainiohko jouluanimaatio on puhuttu suomeksi. (80) RK

My Little Pony: Lahjoista parhain (2018)

Nelonen klo 10.55

Lasten animaatio ★★★

Leluyhtiö Hasbron söpössä joulutarinassa ystävykset helpottavat shoppailustressiä antamalla arvan päättää, kenelle kukin ostaa lahjan. Hyväntahtoinen idea johtaakin paineisiin täydellisen lahjan keksimisestä. Lopuksi ystävykset ymmärtävät, ettei lahjoista parhain ole ostettavissa. (42) RK

Pelkoa ja inhoa nappulaliigassa (2005)

TV5 klo 12.25

Komedia ★

Will Ferrell näyttelee pikkuskidien valmentajaksi ryhtyvää perheenisää kehnossa ja väsähtäneessä perhekomediassa. (91) TK

Joulupukki ja noitarumpu (1996)

TV2 klo 12.35

Jouluseikkailu ★★★

Mauri Kunnaksen ainoan elokuvan tietty kömpelyys on kotoisen lämpimän tunnelman luovaa vanhanaikaista käsityöläisyyttä. Pientä jännää ja hauskaa riittää, kun joulupukin kylässä aletaan aattona hakea tolkkua epäselvästä toivekirjeestä. (51) TM

Kadonnut: Joulupukki -elokuva (2014)

TV2 klo 13.25

Jouluelokuva ★

Tv-sarjasta muokattu filmiversio vie neljä lasta Joulumaahan, josta joulupukkia ei tunnu löytyvän. Sen sijaan jähmeää dialogia ja puolihuolimatonta näyttelemistä on yllin kyllin. (89) TK

Joulutarina (2007)

Nelonen klo 14.10

Joulupukkidraama ★★

Joulutarinan pääosassa ovat Hannu-Pekka Björkman ja Laura Birn.­

Koreassa kotimaisessa fantasia-aineksilla kuorrutetussa jouluelokuvassa paneudutaan joulupukin syntytarinaan. Juha Wuolijoen ohjaamassa, pohjoisen lumisia maisemia hyväilevässä kuvauksessa orpopoika Nikolaksesta kasvaa joulupukki, jota Hannu-Pekka Björkman näyttelee aikuisena. (83) TK

Ice Age 2: Jäätikkö sulaa (2006)

Fox klo 14.15

Animaatiokomedia ★★

Jatko-osassa jäätikkö alkaa sulaa, ja tuttu eläinjengi lähtee pakomatkalle. Hömelö laiskiainen, ylväs sapelihammastiikeri ja juro mammutti kohtaavat matkallaan monenkarvaisia otuksia. Paikoin hauskasta tilannekomiikasta ja etenkin maanmainiosta tammenterhoa jahtaavasta oravasta huolimatta homma maistuu liikaa vanhan lämmittelyltä, eivätkä pakkopullamaiset laulut istu tarinaan. (91) TK

Muumien taikatalvi (2017)

MTV3 klo 15.00

Talviseikkailu ★★★

1970- ja 80-luvun taitteessa huopa-animaationa tehtyyn puolalaiseen Muumien maailma -tv-sarjaan perustuva seikkailu on soma, suloinen ja sydämellinen – mutta myös verkkainen ja vanhahtava. Muumitalon asukkaat erehtyvät pitämään odotettua Joulua oikeana henkilönä, ja talviunen sijaan Muumipeikko touhuaa vieraan vastaanottamiseksi. Huopapalaset hohkaavat pehmeässä tarinassa kauniisti. (80) TT

Muumien taikatalvessa tutut hahmot valmistau- tuvat heille aiemmin tuntemattomaan jouluun.­

Viiru ja Pesonen – paras joulu ikinä (2016)

Nelonen klo 15.15

Jouluseikkailu ★★★★

Toinen näytelty saksalaissovitus ruotsalaisen Sven Nordqvistin lastenkirjoista loihtii rauhalliselle ukko Pesoselle (Stefan Kurt) ja vilkkaalle Viiru-kissalle ihastuttavat olosuhteet joulun odotukselle.

Viiru-kissan ja Pesosen jouluvalmistelut ovat vielä ihan kesken.­

Avunannon ja sen vastaanottamisen tärkeää sanomaa kertaava elokuva viihdyttää lempeällä tavalla. (78) TT

Almost Christmas (2016)

TV5 klo 15.45

Komedia ★★

Eläköityneellä leskimiehellä Walterilla (Danny Glover) on haikeaa, sillä edessä on ensimmäinen joulu ilman rakasta vaimoa. Millä reseptillä täydellinen bataattipiirakka syntyikään? Perhesekoiluilta ei vältytä, kun Walter perinteiden mukaisesti kutsuu aikuiset lapsensa viettämään yhteisiä joulupäiviä. Jouluihmeestä voisi puhua, jos kaikki tulisivat toimeen. (120) RK

Yksin kotona (1990)

Sub klo 16.05

Perhekomedia ★★

Chris Columbuksen laskelmoidussa menestyskomediassa nuori Macaulay Culkin näyttelee pikkupoika Keviniä, joka unohtuu kotiin perheen lähtiessä jouluksi Pariisiin. Yksin kotona -elokuva ei ole lainkaan niin tylsää kuin aluksi voisi kuvitella – ei ainakaan sen jälkeen kun Joe Pescin ja Daniel Sternin näyttelemät maailman tuhnuimmat murtovarkaat saapuvat oven taakse. Slapstick-pieksännässä neuvokas poika tekee murtokeikasta ikimuistoisen. (103) TK

Madagascar (2005)

Nelonen klo 17.00

Animaatioseikkailu ★★★★

Koko perheen seikkailussa sekalainen sakki New Yorkin eläintarhan asukkeja haaksirikkoutuu sattumusten kautta Madagaskarin saarelle ja joutuu sopeutumaan sen villiin luontoon. Hauskat hahmot ja viittaukset muihin elokuviin viihdyttävät. (82) RK

Joyous Christmas (2017)

Frii klo 17.25

Romantiikka ★ ½

Jouluisessa tv-tusinatuotannossa nuori self help -kirjoja kirjoittava Rachel palaa joulun alla kotikaupunkiinsa markkinoidakseen uutta kirjaansa ja pitääkseen motivoivia puheita. Vähitellen uudet tuttavuudet saavat Rachelin kuitenkin näkemään millaisella sanomalla on joulun aikaan eniten merkitystä. Sivuosassa Die Hard -elokuvista tuttu Bonnie Bedelia. (83) RK

Joyous Christmas on yksi monista jouluaiheisista televisioelokuvista.­

Frozen: Huurteinen seikkailu (2013)

Nelonen klo 18.50

Prinsessa-animaatio ★★★

Pohjoismaisiin talvimaisemiin sijoittuva Disneyn tietokoneanimaatio lainailee kerronnassaan Hans Christian Andersenin Lumikuningatarta. Tomera ja omatoiminen Anna joutuu kylmääviin seikkailuihin etsiessään huurteisia taikavoimia omaavaa siskoaan Elsaa. Hassujen olentojen, puhuvan lumiukon ja jäämonsterin matkassa sekä toimintakohtausten ja lukemattomien laulujen ristitulessa tarinan ydin sisarrakkaudesta uhkaa välillä kadottaa punaisen lankansa. (98) TK

Mariah Carey’s All I Want For Christmas Is You (2017)

TV5 klo 19.15

Jouluanimaatio ★ ½

Mariah Careyn hittibiisiin ja lastenkirjaan perustuva tietokoneanimaatio kertoo Mariah-nimisestä pikkutytöstä, joka unelmoi saavansa koiranpennun joululahjaksi. Testatakseen onko Mariah valmis ottamaan vastuun omasta koirasta vanhemmat antavat tytölle väliaikaiseen hoitoon söpön Jack-koiran, jolla vauhtia riittää toisin kuin puuduttavan pitkäksi venyvällä elokuvalla. (86) RK

Kansalainen Kane (1941)

Teema & Fem klo 21.00

Lehtikuningaspotretti ★★★★★

Kansalainen Kane (Citizen Kane) kantaa harteillaan arvonimeä maailman paras elokuva. Orson Wellesin neronleimaus kannattaa katsoa siitä huolimatta. Kansalainen Kane on vetävää, amerikkalaisesta populaarielokuvasta kumpuavaa helppoa katsottavaa. Toki lehtikuninkaan tarina on monikerroksinen, kuudesta eri näkökulmasta kerrottu. Welles näyttää ne kaikessa ristiriitaisuudessaan. Katsojan on tehtävä oma tulkintansa Rosebudin arvoituksesta. (115) TM

Orson Welles ohjasi ja näytteli pääroolin Kansalainen Kane -elokuvassa.­

Yksin kotona 2 – Eksynyt New Yorkissa (1992)

Sub klo 21.00

Perhekomedia ★ ½

Jatko-osassa meno on kuin yksi yhteen alkuperäisen kanssa. Kerrontaan nähden aivan liian pitkän elokuvan rasavillinä Kevininä jatkaa Macaulay Culkin, ja mainioiden konnien rooleissa nähdään tutut ukot Joe Pesci ja Daniel Stern. (121) TK

A Merry Christmas Miracle (2014)

TV5 klo 21.00

Joulukomedia ★ ½

Hieman räväkämmässä joulufilmissä väsyneen näköinen Robin Williams näyttelee yhdessä uransa viimeisimmistä rooleista alkoholisoitunutta ja rääväsuista isää, joka joutuu kohtaamaan heitteille jättämänsä aikuisen poikansa. Tie-elokuvaksi muuttuvassa tarinassa isä ja poika ahtautuvat vastentahtoisesti samaan autoon ja alkavat käydä öisellä matkalla läpi ongelmallista suhdettaan. Väsähtänyt lopputulos ei juuri vakuuta. (78) TK

Kaukainen maa (1992)

Frii klo 21.00

Draama ★★★★★

Ron Howardin ohjaamassa romanttisessa draamassa rikas maanomistajan tytär (Nicole Kidman) ja köyhä maanviljelijä (Tom Cruise) karkaavat 1800-luvun lopun Irlannista Amerikkaan omasta maatilkusta unelmoiden. Komeasti kuvattu seikkailu on eeppistä elokuvaa täynnä upeita maisemia ja ihanaa romanssia. Sydämellisen tarinan tunteita säestää John Williamsin lumoava musiikki. (120) RK

The Grey – Suden hetki (2011)

Hero klo 21.00

Äijätoiminta ★★★

Joe Carnahanin ohjaama äijäleffa on karhea, karu ja testosteronin tuoksuinen kuvaus köriläistä, jotka joutuvat karmivalla tavalla luonnon armoille. Alaskan öljynporausaseman työntekijät ovat palaamassa kotiin, kun heitä kuljettava lentokone tekee epäonnistuneen pakkolaskun keskelle erämaata. (112) TK

Your Highness (2011)

Kutonen klo 21.00

Ritarikomedia ★ ½

Keskiajalle sijoittuva, fantasia-aineksilla kuorrutettu komedia kertoo kahdesta veljeksestä, jotka lähtevät pelastamaan prinsessaa (Zooey Deschanel). Kaupallisesti epäonnistuneessa, latteaa huumoria tarjoavassa tarinassa ritari (James Franco) ja luuseriveli (Danny McBride) saavat mukaansa kommelluksia vilisevälle matkalle Natalie Portmanin näyttelemän sotilaan. (93) TK

Agatha Christie: Koston jumalattarena (2007)

MTV3 klo 22.00

Dekkari ★★

Nicolas Winding Refn ohjasi rahapulassaan Agatha Christie -filmatisoinnin ja yritti turhaan saada Neiti Marple -sarjaan ytyä lievällä goottikauhulla. Murhamysteeriä selvitellään vaarallisella bussiretkellä. (93) TM

King Kong (2005)

TV5 klo 22.30

Toimintaseikkailu ★

Tuotteliaan, mutta harmillisen epätasaisen Peter Jacksonin Taru sormusten herrasta -trilogian jälkeen valmistunut toimintaseikkailu on uusintaversio klassikkotarinasta. Pääosassa ovat digitaaliset lavasteet ja erikoistehosteet, jotka hallitsevat kiusallisesti jokaista kuvaa. (187) TK

Overboard (2018)

TV2 klo 23.30

Komedia ★★

Goldie Hawn -hittikomedian Tyttö yli laidan (1987) uusintaversiossa moukkamaista sovinistisikaa nöyryytetään urakalla. Rob Greenbergin hetkittäin hupaisassa komediassa Anna Faris esittää köyhää yksinhuoltajaäitiä, joka tekeytyy muistinsa menettäneen ökyrikkaan miehen (Eugenio Derbez) vaimoksi. Räväkän alun jälkeen kerronta hyytyy sentimentaaliseksi perhedraamaksi. (107) TK

Takaa-ajajat (1998)

Sub klo 23.20

Toimintajännitys ★★

Takaa-ajetun (1993) turhassa jatko-osassa Harrison Fordin on korvannut Wesley Snipes, joka näyttelee kahden poliisin surmasta epäiltyä miestä. Tommy Lee Jones esittää jälleen sheriffiä. (126) TK

Good Luck Chuck (2007)

Frii klo 23.45

Romanttinen draama ★★

Keskenkasvuisen seksistinen sekoilu yrittää saada säkenöintiä Jessica Alban ja Dane Cookin välille. Cook näyttelee miestä, jota kaikki naiset haluavat, Alba eläintarhan höpsöä pingviinikasvattajaa. (95) TK

Kwaidan – kauhun kasvot (1965)

Teema & Fem klo 0.15

Kauhuelokuva ★★★★ ½

Harakirin (1962) ohjaajan Masaki Kobayashin neljän elokuvanovellin tyylikäs kokoelma ei tekijän mielestä edusta kauhua, vaan kummitustarinoita. Arvoitukselliset, unenomaiset kertomukset ovat saaneet huikean visualisoinnin. (183) TM

The Magnificent Seven (2016)

Hero klo 1.00

Häikäilemätön liikemies Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard) valtaa maita villissä lännessä palkka-armeijansa avulla. Kun hän yrittää saada haltuunsa pienen Rose Creekin, miehensä menettänyt Emma Cullen (Haley Bennett) lähtee etsimään miehiä, jotka voisivat vastustaa Boguen armeijaa. Apuun löytyykin Denzel Washingtonin esittämä lainvalvoja Sam Chisolm.

Christmas at the Plaza (2019)

TV5 klo 1.50

Romantiikka ★ ½

Nuori historioitsija Jessica ryhtyy pestiin Plaza Hotelin joulunäyttelyn suunnittelijana, mutta huomaa nopeasti, ettei työ olekaan ihan sitä mitä hän kuvitteli. Hotellin jouluhistoria, komistus Nick ja salamyhkäinen Reginald saavat Jessican kuitenkin innostumaan urakasta. Tv-elokuva tarjoaa jouluisia tunnelmia kuuluisasta hotellista ja kevyttä romantiikkaa. (84) RK