Yksin kotona -leffan koti olikin jumppasalissa ja taivaalta satoi perunoita – näin tehtiin jouluklassikot

Ihmeellinen on elämä -elokuva kuvattiin talven ihmemaan sijasta Kalifornian paahteessa. Puuttuva lumi aiheutti ongelmia myös Yksin kotona -tekijöille, jotka turvautuivat perunoihin.

Kaikki näytti niin uskottavalta. Macaulay Culkinin näyttelemä pikkupoika Kevin herää lumisateiseen aamuun, pinkoo alas portaita, avaa kartanomaisen kotinsa ulko-oven, palaa sisälle ja näkee äitinsä kasvot.

Vaikka koti oli kuin amerikkalaisesta unelmasta, todellisuudessa Yksin kotona -elokuvan (1990) klassikkokohtaus kuvattiin käytöstä poistetun chicagolaisen high schoolin eli koulun jumppasalissa.

Talo oli kyllä oikea. Se sijaitsee yhä Winnetkassa Illinoisissa. Koska tuotanto ei pystynyt kuvaamaan ahtaissa sisätiloissa, koti rakennettiin lavasteisiin jumppasaliin. Chicagoon siksi, että käsikirjoittaja John Hughes halusi tehdä elokuvansa kaukana Hollywood-studioiden vaikutusvallasta. Samoissa tiloissa hän kuvasi 80-luvun hittielokuvansa Vaihdetaan vapaalle, Ferris (1986) ja Uncle Buck (1989).

Uncle Buckissa hän tutustui 9-vuotiaaseen Macaulay Culkiniin ja piti pojan kanssa työskentelystä niin paljon, että kirjoitti Yksin kotona -elokuvan yhden viikonlopun aikana poikaa ajatellen.

Elokuvaa alettiin kuvata helmikuussa Chicagossa. Sää oli lämmin ja lumitilanne sen mukainen. Ohjaaja Chris Columbus ja muu tuotantoryhmä hermoilivat puuttuvan lumen kanssa. Ilman sitä jouluelokuva ei tuntuisi uskottavalta. Ihme tapahtui jo toisena kuvauspäivänä, kun lunta alkoi leijailla. Lumen piti kuitenkin tuiskuta. Rahat olivat tiukassa, joten tuotantoryhmä turvautui tekolumen sijasta perunoihin.

Pikkupoika Kevin könitti rosvoja menestyksekkäästi.­

– Käytimme perunahiutaleita. Pari päivää sen jälkeen, kun lumi alkoi sulaa, perunahiutaleet alkoivat mädäntyä, ja siitä tuli kamala haju, lavastaja John Muto parahtaa Netflixin Meille rakkaimmat elokuvat -sarjassa.

Elokuvassa Kevin nähdään pinkomassa luistinradalla, mutta jään sijasta hän taiteili glykolista tehdyllä radalla.

Yksin kotona -elokuvan budjetti oli alkujaan vain 8 miljoonaa euroa. Kun kulut alkoivat kasvaa, Warner Bros -studio hautasi koko projektin. Tekijät saivat kilpailevan 20th Century Foxin innostumaan ja elokuva saatiin tehtyä 15 miljoonalla. Guinnessin ennätysten kirjaan kassamenestyksellään päätynyt Yksin kotona tuotti lopulta 393 miljoonaa euroa sekä useita jatko-osia, jotka nähdään joulun pyhinä.

Ihmeellinen on elämä

Ei joulua ilman iki-ihanaa Ihmeellinen on elämä (1946) -elokuvaa, jossa itsetuhoinen George Bailey (James Stewart) saa elämälleen uuden mahdollisuuden enkeli Clarencen (Henry Travers) ansiosta. Frank Capran mestariteos sijoittui kuvitteelliseen Bedford Fallsin pikkukaupunkiin New Yorkin osavaltioon.

Todellisuudessa elokuvaa kuvattiin Kalifornian auringon alla Encinon ranchilla. Tanssisalikohtaus avautuvine lattioineen kuvattiin Beverly Hillsin high schoolissa Los Angelesissa.

Ihmeellinen on elämä -klassikon päärooleissa loistivat Donna Reed ja James Stewart.­

Kuvauspäivinä lämpömittari paukutti yli 30 asteen lukemia, mikä aiheutti haasteita talviselle elokuvalle. Se selittää, miksi näyttelijät hikoilivat lumen keskellä. Tosin kerran se toimikin. Kun George Bailey yrittää riistää henkensä sillalla, hänen kasvonsa näyttävät tuskanhikisiltä. Juuri sinä päivänä lämpötila lähenteli 38 astetta, eikä Stewartin paksu takki tehnyt asiasta helpompaa.

Tuohon aikaan Hollywoodissa oli tapana korvat lumi maissihiutaleilla. Koska ei haluttu maissihiutaleita himoitsevien peurojen ryntäävän lavasteisiin, Russell Shearman keksi Oscars-sivuston mukaan sekoittaa vaahtomuovia, saippuaa ja suolaa keskenään. Sitten hän etsi valtavia tuulettimia, vei tekolumensa niiden eteen ja antoi lumen pöllytä.

