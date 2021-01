Veden saartamat -dokumenttisarjan toisella kaudella tutustutaan uuden polven saaristolaisiin. Ohjaaja Petteri Saario toivoo saavansa ihmiset pysähtymään ja huomaamaan, miten ainutlaatuinen Suomen luonto on.

Bengtskärin majakka on Peppi Wilsonin mummola ja tuttu myös poikaystävälle Max Nurmelle. Paikassa pesii satoja haahkoja.­

Suosittu Veden saartamat (2013) -dokumenttisarja jatkuu tuorein jaksoin. Ensimmäisellä kaudella ohjaaja Petteri Saario keskittyi Suomen saariston elämään, luontoon ja maisemaan. Nyt näkökulma aiheeseen on hieman toisenlainen, sillä keskiössä ovat tulevaisuuden saaristolaiset. Sen vuoksi dokumenttiin haettiin aiempaa nuorempia päähenkilöitä.

– Etsimme uuden polven saaristolaisia, jotka ovat päättäneet jäädä tai vaikkapa paluumuuttaa saaristoon, ohjaaja kertoo.

Suurta roolia dokumentin syntymisessä näyttelee taustatyön tekeminen. Saarion apuna työskenteli ryhmä, jonka kanssa ohjaaja pohti, millaisia hahmoja dokumenttiin ylipäätään tarvitaan.

– Usein sopivien ihmisten löytäminen on melkoista kivien ja kantojen kääntelyä. Veden saartamiin löytyi kyllä minun mielestäni todella mahtavat tyypit, Saario kehuu.

Toisen kauden aikana vieraillaan Hiittisten saaristossa Saaristomerellä, Suuressa Jänkäsalossa Saimaalla, Kustavin saaristossa Selkämerellä ja Perämerellä Hailuodossa. Ensimmäisessä jaksossa tutustutaan Peppi Wilsoniin, 21, jonka mummola on Bengtskärin karun kaunis majakkaluoto.

Peppi Wilson ja hänen poikaystävänsä Max Nurmi viihtyvät Bengtskärin maisemissa.­

Dokumentissa annetaan aikaa sekä Wilsonin ajatuksille että upeille saaristomaisemille, mikä luo dokumenttiin lähes käsinkosketeltavan rauhallisuuden. Siihen Saario on tietoisesti pyrkinyt.

– Dokumenttien tekijänä toivon, että ihmiset pysähtyisivät hetkeksi katsomaan ja huomaamaan, mitä kaikkea Suomessa onkaan, hän sanoo.

” Ensimmäisessä jaksossa Peppi sukeltaa Bengtskärin rakkohauru­vainioissa. Nehän ovat tavallaan meidän omia korallejamme.

Maamme tarjoaa järvineen, rannikkoineen ja jokineen dokumentaristille runsaudensarven, josta hän ammentaa aiheita työhönsä. Myös pinnan alta löytyy sukeltamista harrastavalle Saariolle uusia näkökulmia. Vaikka kotimainen vedenalainen meriluonto ei ole yhtä värikästä kuin ulkomaisilla koralliriutoilla, sekin ylläpitää rikasta elämää.

– Ensimmäisessä jaksossa Peppi sukeltaa Bengtskärin rakkohauru­vainioissa. Nehän ovat tavallaan meidän omia korallejamme. Ne ovat meren avainlajeja, Saario korostaa.

Hannu Korpela on kalassa Hailuodon Marjaniemen edustalla.­

Dokumenttisarjaa tehdessään Saario vaikuttui erityisesti siitä, miten saaristolaiset löytävät tapoja selviytyä haastavissakin oloissa.

– He ovat usein sellaisia monitaitajia, jotka sopisivat malliksi kenelle tahansa. Ongelman tullessa vastaan mietitään, miten sen voisi ratkaista itse.

Toisaalta saaristoista löytyy aitoa yhteisöllisyyttä. Apua saa aina, kun sitä tarvitsee.

” Emme ymmärrä, miten arvokas ja monella tavalla uniikki meidän luontomme on.

Saariosta on ollut vaikuttavaa havaita myös saariston luonnon ja maiseman ainutlaatuisuus.

– Me suomalaiset olemme monesti hieman kotisokeita. Emme ymmärrä, miten arvokas ja monella tavalla uniikki meidän luontomme on.

Ohjaaja uskoo, että suomalaiset ovat tänä vuonna innostuneet kotimaan matkailusta uudella tavalla.

– On hyvä asia, jos ihmiset löytävät läheltään sisältöä vapaa-ajalleen sen sijaan, että tarvitsisi lähteä toiselle puolelle maapalloa.

Petteri Saarion (oik.) dokumenttiperheeseen kuuluvat puoliso Tiina, Sari Orkomies ja oma poika Antti.­

Sarjan tekijöinä ovat myös Saarion puoliso Tiina sekä heidän poikansa. Antti Saario, 25, on ehtinyt olla mukana dokumenttihommissa jo viidentoista vuoden ajan.

– Hän vastaa pääasiassa ilmakuvauksesta. On myös tärkeää, että joku hallitsee kaiken uuden tekniikan, olipa kyse sitten kuvauksesta tai jälkituotannosta. Nuorempi sukupolvi on siinä paljon osaavampi ja taipuisampi, Saario kehuu.

Ohjaaja nostaa neljänneksi dokumenttiperheensä jäseneksi taustatoimittaja ja kuvausjärjestelijä Sari Orkomiehen, jonka kanssa hän on työskennellyt jo vuosien ajan.

– Me olemme pieni tuotantoyhtiö, mutta dokumenttirintamalla yksi niistä harvoista, jolla on näin monta vakituista työntekijää. Se on tärkeä juttu, koska dokumenttimme tehdään monesti melko haasteellisissa oloissa, mikä vaatii monenlaista osaamista. Siinä hitsautuu porukka yhteen.

Tulevaisuudessa ohjaajan haaveena olisi tehdä täyspitkä dokumenttielokuva katoavasta talvesta. Saario haluaisi herätellä ihmisiä huomaamaan, etteivät puhtaanvalkoiset hanget ole enää itsestäänselvyyksiä.

– Se olisi runollisen kaunis luontodokumentti, joka samalla korostaisi sitä, että meillä on viimeiset hetket toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Veden saartamat TV1:llä klo 18.15 sunnuntaisin 3.1. alkaen.