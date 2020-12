Pitäisikö Suomi brändätä maalaiseksi? TV1:n uusi sarja tutkii maaseutua monelta kantilta

TV1:n suositut Suomi on... -dokumentti­sarjat saavat jatkoa Suomi on maalainen -sarjalla. Sarjoja vetäneen Juhani Seppäsen jäätyä eläkkeelle juontajana aloittaa radiosta tuttu Olavi Seppänen.

Onko maalaisuutta se, että puhuu murteella, käyttää lippalakkia ja juo maitoa ruuan kanssa? Juontaja Olavi Seppänen tunnustaa olevansa kaupunkilainen, mutta todellisuudessa suomalainen kaupunki on yhtä kuin maaseutu, ainakin eurooppalaisesta näkökulmasta.

Ilmasta käsin Suomi on vihreää metsää tai keltaista peltoa. Puheessamme viljelemme sanontoja ”oma lehmä ojassa”, ”maalaisjärjen käyttö”, ”halki poikki ja pinoon”. Tulevaisuudessa vientituotteista tärkein on tieto, ei maito. Mihin Suomi asettuu tässä kuvassa?

Kahdeksanosaisessa sarjassa aloitetaan vakavasti: Suomen maaseutu seisoo haudan partaalla. Silti samalla maaseutu on alkanut kiehtoa nostalgista kaupunkilaista, joka poikkeusaikoina löysi uudelleen kotimaansa kauneuden.

Tosin usealla suomalaisella on jo valmiiksi kaksoisidentiteetti: on ehkä kaupunkikoti, mutta on myös maalainen kesämökki. Mökin kautta säilyy yhteys pikkupitäjiin.

” Voi olla, että maineemme onnellisimpana kansana johtuu juuri siitä, että löydämme rauhan sienimetsässä meditoimalla.

Suomalainen kansallismaisema ammentaa aina ennemmin metsistä ja pelloista kuin asfaltista. Kollektiivisessa tajunnassa liehuvat viljanvaalean neidon letit. Mutta totuus on, että maaseutu on tyhjenemässä. Kuka sammuttaa valot viimeisenä?

Sarjan eri osissa katsotaan maalaisuutta monelta kantilta, kuten politiikan, naisten aseman ja ulkomaalaisten kautta. Pitäisikö suomalaisuus brändätä maalaiseksi?

Maalaisuus on syvällä suomalaisuuden ytimessä, kielestä kulttuuriin, käyttäytymisestä geeneihin, todetaan Olavi Seppäsen juontamassa sarjassa.­

Haastatellut lapset toteavat, että maaseutu on paikka, jossa on tosi tyhjää ja aika tylsää. Silti voi olla, että maineemme onnellisimpana kansana johtuu juuri siitä, että löydämme rauhan sienimetsässä meditoimalla.

Mukana pohtimassa maalaisuutta ovat muun muassa näyttelijä Jussi Vatanen, vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén, historiantutkija Kati Katajisto, luova johtaja Jani Halme ja Maustetytöt-duo.

Suomi on maalainen TV1:llä 28.12. alkaen ma–pe klo 18.30.