Marja Hintikka paljastaa syyn, miksei hän tee töitä yhdessä Ile-puolisonsa kanssa

Marja Hintikka viettää joulun omassa uudessa kodissaan pienessä perhepiirissä. Joulupäivänä alkaa Marjan vetämä musiikkiohjelma, joka nostaa tunteet pintaan.

Joulu on perheelle rauhoittumisen aikaa.­

Juontajapariskunta Marja Hintikka ja Ile Uusivuori on ollut viime aikoina näkyvästi esillä tv:n suurissa viihdeohjelmissa, ja nytkin viikonlopun prime time -lähetysten juontovuoro vaihtuu lennosta.

Ilen juontama Masked Singer Suomi päättyi viime lauantaina, ja jatkossa MTV3-kanavan perjantai-illat valtaa Marjan juontama Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi.

Pariskuntaa yritetään kysyä myös yhteisille juontokeikoille, mutta se ei onnistu mitenkään. Marja kertoo, miksi:

– Jommalla kummalla on aina vetovastuu perheestä. Perhe on kuitenkin ykkönen.

” Aplodit loppuvat aina kotiovelle, kun lapset sekoilevat ja kirkuvat, että äiti ja isä ovat tyhmiä. Se on se oikea elämä, joka pitää minut maan pinnalla.

Joulupäivänä starttaava Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi -ohjelma kuvattiin syksyllä, jolloin Marjan elämä oli kiireistä.

Hän valmistautui samaan aikaan – salaa mieheltään – myös Masked Singer Suomi -ohjelman kuvauksiin sekä reissasi maailmalla kuvaamassa alkuvuodesta MTV3-kanavalla nähtävää Sukuni salat -ohjelmaa. Kolme lasta tuo oman lisänsä hektiseen elämään.

– Elän kirjaimellisesti ruuhkavuosia eli täyttä ja rikasta elämää – tosin olen aina ollutkin sellainen maailmanlopun suorittaja, Marja naurahtaa.

Marja Hintikan uusi ohjelma alkaa joulupäivänä.­

– Lapseni ovat olleet huonoja nukkujia, ja välillä mietin, miten voin mennä levottoman yön jälkeen vetämään suoraa tv-lähetystä. Olen myös istunut paita nurinpäin palavereissa, mutta olen lakannut jo välittämästä.

Lapset eivät ole este työlle, eikä toisinpäin. Tärkeintä on Marjan mukaan se, että tekee sitä, mitä haluaa. Se on hyvä oppi lapsillekin.

Työ ei kuitenkaan määritä Marjan identiteettiä – siitä lapset pitävät huolen.

– Aplodit loppuvat aina kotiovelle, kun lapset sekoilevat ja kirkuvat, että äiti ja isä ovat tyhmiä. Se on se oikea elämä, joka pitää minut maan pinnalla. Onneksi elämässäni on useita maadoittavia tekijöitä.

Kotona odottavat myös ruuanlaitto ja muut arkiset asiat.

– Yhteisistä ruoka-ajoista pidämme tiukasti kiinni, ja pyrimme istumaan aina koko perheen kera yhdessä syömään. Minä teen ne perusruuat, Ile taas tykkää kokkailla luksusreseptejä.

Ile Uusivuori ja Marja Hintikka.­

Pitkään yhdessä ollutta pariskuntaa myös auttaa se, että kumpikin ymmärtää toistensa työtä. Iltapainotteiset työt jakautuvat suhteellisen tasan.

– Jos toinen ei ymmärrä tätä maailmaa, niin se voisi olla ongelma. Silloin voisi tulla mustasukkaisuutta ja muuta, jolta olemme välttyneet.

– Olemme toki molemmat räiskyviä persoonia ja kyllä meilläkin äänentaso nousee välillä ihan huolella, koska emme ole mitään hissuttelijoita. Mutta niin kauan kuin riidat pysyvät turhanpäiväisinä, ne kuuluvat asiaan.

Joulupäivänä Marja aikoo istua tv:n äärellä yhdessä puolisonsa ja kolmen pienen lapsensa kera, aitojen tunteiden keskelle.

– Vietämme joulun omassa, uudessa kodissamme – pienessä perhepiirissä. Rakastan erilaisia joululaatikoita, joten niitä aion tehdä. Ile hoitaa kinkun.

Perheen jouluperinteisiin kuuluvat vierailu Ilen suvun haudoilla Hietalahden hautausmaalla, lounasaikaan tarjoiltava joulupuuro ja joululahjojen avaaminen iltapäivällä ennen ruokaa.

– Tapaninpäivänä pidämme perinteiset piparkakkutalon hajotusbileet, Smash The Gingerbread House Party.

Laulu rakkaudelle -uutuusohjelmassa julkisuudesta tunnetut vieraat yllätetään upeilla, juuri heitä varten räätälöidyillä musiikkiesityksillä. Luvassa on suuria tunteita ja hienoja esityksiä, ja jokaisessa jaksossa kuullaan useita ohjelmanumeroita.

Kiti Kokkonen istahtaa yllätettävien tuolille.­

– On jotenkin todella koskettavaa, kun ne ihmiset, jotka ovat koko elämänsä viihdyttäneet muita ja tarjonneet meille elämyksiä, pääsevätkin nyt itse kokemaan jotain merkityksellistä. Tässä tunteet ovat aidoimmillaan, ja tunneskaala on valtava: luvassa on huutonaurua ja huutoitkua.

Ohjelmassa yllätetään yli kolmekymmentä suomalaista julkisuuden henkilöä, jotka ovat tuttuja urheilukentiltä, näyttämöiltä, keikkalavoilta ja televisiosta. Yllättäjinä on suomalaisia huippuartisteja.

– Olen mukana tunteiden tulkkina ja suodattajana, Marja kuvailee rooliaan.

– Voin kertoa, että todella koskettava hetki on esimerkiksi se, kun Esko Salminen kävelee lavalle yllättämään Vesa-Matti Loirin ja aloittaa sen sanoilla ”rakas ystävä”.

Erityisesti Marja ihailee ihmisten uskallusta, luottamusta ja heittäytymiskykyä. Päähenkilöt lähtivät ohjelmaan mukaan ilman mitään tietoa siitä, mihin he ryhtyivät.

Martti Suosalon oma poika on mukana yllätyksessä.­

– Yllättyessään ihmiset ovat lapsen kaltaisia, onnellisia ja iloisia, Marja pohtii.

– Esimerkiksi avausjaksossa Martti Suosalo on täysin auki ja tunteet pinnassa, sillä Suvi Teräsniskan ohella hänen oma poikansa Iivari Suosalo on mukana yllätyksessä. Hetki on tosi aito. Nämä ihmiset, jotka yleensä osaavat kontrolloida työssään kaikkea, eivät pysty kontrolloimaan tässä ohjelmassa mitään.

Laulu Rakkaudelle: Secret Song Suomi, perjantaina 25.12. alkaen MTV3 klo 20.00

