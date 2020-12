Lost-sarjasta tuli valtava ilmiö, jonka salamyhkäinen päätös suututti fanit – näin sen näyttelijöille kävi: päätähti katosi tyystin julkisuudesta

Kulttimaineessa oleva Lost oli 2000-luvun alun suurin tv-ilmiö. Sarjan tähdistä suurin osa on luonut menestyksekkään uran ohjelman päätyttyä.

Vuonna 2004 alkanut amerikkalainen Lost-sarja on yksi 2000-luvun alun suurimmista ilmiöistä. Yliluonnollisia elementtejä, draamaa ja kutkuttavaa jännitystä yhdistellyt sarja on myös yksi kaikkien aikojen kalleimmista tv-sarjoista.

Sarjan tapahtumat lähtivät liikkeelle trooppisen Tyynenmeren saarelta, jolle Sydneystä Los Angelesiin matkalla ollut Oceanic Airlinesin lento 815 putosi.

Sarjassa seurattiin, kuinka onnettomuudesta selvinneet ihmiset yrittivät selvittää salaperäisen saaren arvoituksia ja samalla päästä takaisin kotiin.

Suosionsa huipulla sarjaa seurasi peräti 16 miljoona silmäparia pelkästään Yhdysvalloissa. Lost-tv-sarja päättyi kuuden tuotantokauden jälkeen 23. toukokuuta 2010. Viimeinen jakso esitettiin Suomessa 10. kesäkuuta 2010.

Lost-saarella tapahtui kummia ja sarjan päähenkilöt joutuivat toinen toistaan erikoisempiin tilanteisiin.­

Sarjan näyttelijöistä tuli hetkessä tv:n tunnetuimpia kasvoja, ja monelle heistä 11 Emmy-patsaalla palkittu ohjelma toimi ponnahduslautana suursuosioon.

Osa sarjan tähdistä on kuitenkin kadonnut tyystin julkisuudesta.

Matthew Fox

Matthew Fox esitti sarjassa lennon 815 selviytyjien johtajaa kirurgi Jack Shephardia. Jackista tulee sarjan edetessä salaperäisen saaren suojelija ja lopulta sen pelastaja.

Fox, 54, oli ennen Lostia tehnyt läpimurtonsa vuosina 1994–2004 esitetyssä Viiden juttu -tv-sarjassa. Lostin jälkeen näyttelijä on kuitenkin kadonnut täysin julkisuudesta.

Fox teki Lostin jälkeen joitakin elokuvarooleja, mutta elokuvat menestyivät varsin vaatimattomasti. Viimeksi hänet on nähty valkokankaalla Kurt Russelin rinnalla lännenelokuvassa Bone Tomahawk vuonna 2015.

Fox on pysynyt vaitonaisena siitä, miksi hän ei enää näyttele. Lostin päättymisen jälkeen vuonna 2011 Fox joutui kohun keskelle, kun bussikuski syytti tähden lyöneen häntä. Naisen mukaan Fox oli pyrkinyt väkisin bussiin ja lyönyt häntä haaroihin.

Matthew Fox näytteli Lostin päähenkilöä Jack Shephardia. Sarjan jälkeen Fox joutui pahoinpitelysyytösten keskelle, eikä häntä valittu enää rooleihin.­

Matthew Fox 2015.­

Vuonna 2012 humalassa ja ilman korttia ajanut tähti päätyi poliisin haaviin. Samana vuonna Foxin työtoveri Dominic Monaghan vihjaili Twitterissä, ettei työskentely Foxin kanssa Lostissa ollut kovinkaan auvoista.

Monaghan syytti Foxia sosiaalisessa mediassa naistenhakkaajaksi ja antoi ymmärtää, että näyttelijä on käyttäytynyt väkivaltaisesti aiemminkin.

– Hän lyö naisia. Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, Monaghan kirjoitti Twitterissä.

Josh Holloway

Hurmaavan huijari Sawyerin roolissa nähty Josh Holloway tuli alun perin tunnetuksi mallina. Ensikosketuksen näyttelemiseen Holloway sai Aerosmithin Cryin’-musiikkivideolla 1993 ja vuosien saatossa hänet nähtiin pienissä rooleissa muun muassa Walker, Teksasista- ja CSI-sarjoissa. Lost teki Hollowaysta kertaheitolla tähden ja samalla monien naisten suuren suosikin.

Moni naiskatsoja iski silmänsä huijari Sawyeria näytelleeseen Josh Hollowayhin.­

Holloway on valittu lukuisia kertoja maailman seksikkäimpien miesten joukkoon, mutta näyttelijä itse suhtautuu seksisymbolin leimaansa vaatimattomasti.

Naiset heittelevät pikkuhousuja eteeni, kuin olisin Elvis. No ei oikeasti, Holloway nauroi Vanity Fairin haastattelussa.

51-vuotias Holloway on viime vuosina nähty scifi-sarja Colonyssa, jota esitettiin vuosina 2016–2018. Hän on mukana Kevin Costnerin Yellowstone-sarjan kolmannella kaudella, joka nähtiin Yhdysvalloissa kesällä.

Josh Holloway 2018.­

Evangeline Lilly

Evangeline Lilly esitti sarjassa lakia pakoilevaa Kate Austenia, joka ajautuu saarella suhteeseen niin Jackin kuin Sawyerinkin kanssa.

Kanadalaiselle Lillylle Lost oli todellinen lottovoitto ja samalla hänen ensimmäinen suuri roolinsa. Ennen Lostia näyttelijä oli nähty lähinnä mainoksissa ja pienissä sivurooleissa.

Sarjan päättymisen jälkeen Lillylla onkin riittänyt kiireitä ja hän on luonut menestyksekästä uraa valkokankaalla.

Evangeline Lilly Lostissa vuonna 2004.­

Lilly, 41, on nähty Peter Jacksonin ohjaamissa Hobitti-elokuvissa ja Marvelin Ant-Man-supersankarielokuvissa.

Lost oli näyttelijän ponnahduslauta tähteyteen, mutta Lilly on on kertonut harkinneensa, että löisi hanskat tiskiin Lostin viimeisen kauden jälkeen.

Lilly paljasti 2018 The Lost Boys -podcastissa, että hänet painostettiin sarjan kuvauksissa alastonkohtaukseen.

– Kolmannella kaudella minut käytännössä pakotettiin kuvaamaan osittainen alastonkohtaus. Minulla ei ollut mielestäni mitään muuta vaihtoehtoa. Olin kauhuissani ja tärisin, kun kohtaus saatiin kuvattua. Itkin hysteerisenä, hän sanoi.

Evangeline Lilly 2019.­

Jorge Garcia

Jorge Garcia esitti sarjassa fanien suurta suosikkia Hugo ”Hurley” Reyesia. Hurley oli ennen lento-onnettomuutta voittanut lotossa ”kirotulla” numerosarjalla 4, 8, 15, 16, 23 ja 42. Sarjan edetessä Jack tekee Hurleysta saaren johtajan.

Hurleyn rooli kirjoitettiin varta vasten Jorge Garcialle, jota oli alunperin ajateltu Sawyerin rooliin.

Ennen Lostia Garcia oli tehnyt pieniä rooleja mainoksissa ja tv:ssä.

Garcia, 47, on jatkanut näyttelemistä ja tehnyt sivurooleja lukuisissa tv-sarjoissa, kuten How I Met Your Mortherissa. Vuosina 2013-2019 hänet nähtiin Havaiji 5-0 -sarjassa.

Garcia on kertonut haastatteluissa olevansa kiinnostunut palaamaan Hurleyn rooliin, jos Lost saisi joskus jatkoa.

– Olemme vain raapaisseet pintaa. En näe syytä, miksi sarja ei voisi jatkua, Garcia on sanonut.

Jorge Garcia Lostin toisella tuotantokaudella.­

Jorge Garcia on jatkanut näyttelijänä myös hittisarjan jälkeen. Kuva vuodelta 2015.­

Terry O’Quinn

Terry O’Quinnin esittämä John Locke oli yksi Lostin salaperäisimmistä hahmoista. Halvaantunut Locke sai mystisesti kävelykykynsä takaisin lentokoneonnettomuuden jälkeen.

70-luvulla näyttelemisen aloittanut O’Quinn oli kokenut konkari moniin muihin sarjan tähtiin verrattuna. Esiintymiset tv-sarjoissa Alias ja West Wing kiinnittivät tuottaja J.J. Abramsin huomion, joka pirautti O’Quinnille, kun Lost-sarjaan ruvettiin etsimään näyttelijöitä.

John Locke oli yksi Lostin mystisimmistä hahmoista.­

Abrams oli niin vakuuttunut O’Quinnin lahjakkuudesta, ettei näyttelijän tarvinnut käydä lainkaan koekuvauksissa Locken roolia varten.

68-vuotias tähti on jatkanut näyttelemistä tv:ssä, mutta toistaiseksi hänet muistetaan edelleen parhaiten Lost-sarjan John Lockena.

– Ihmiset pysäyttävät minut vieläkin kadulla ja haluavat keskustella Lostista. He kutsuvat minua Johniksi, eikä se haittaa. Ymmärrän, miten iso juttu Lost oli ja olen kiitollinen kaikesta, O’Quinn on kertonut Entertainment Weeklylle.

Terry O’Quinn 2019.­

Naveen Andrews

Irakilaissotilas Sayidia esittänyt brittiläisen Naveen Andrewsin elämä ei ole ollut ruusuilla tanssimista. Hän on puhunut haastatteluissa avoimesti päihderiippuvuudestaan ja vaikeasta nuoruudestaan.

Andrews aloitti näyttelemisen 90-luvulla, mutta ponnahti tähteyteen vasta muutettuaan Los Angelesiin ja saatuaan roolin Lostista. Andrews on yksi niistä näyttelijöistä, jotka ovat kritisoineet Lostia julkisuudessa.

Naveen Andrews näytteli hittisarjassa irakilaissotilasta.­

Andrewsin mukaan sarja laahasi ja juonikuviot kävivät yhä hullummiksi.

– Minusta sarjaa olisi pitänyt tehdä vain yksi kausi. Jos katsotaan kymmenen vuotta taaksepäin, niin mikään ei vetänyt vertoja Lostille. Ensimmäinen kausi oli aivan ainutlaatuinen, Andrews on sanonut.

Lostin jälkeen Naveen Andrews, 51, esitti prinsessa Dianan rakastajaa Hasnat Khania parjatussa ja flopanneessa Diana-elokuvassa (2013). Sen jälkeen häntä ei valkokankaalla ole nähty, vaan Andrews on keskittynyt tv-töihin. Näyttelijän viimeisimpiin töihin lukeutuvat roolit Super8- ja Instinct-sarjoissa.

Naveen Andrews 2013.­

Yunjin Kim

Korealainen Yunjin Kim oli ehdolla Katen rooliin, mutta kun Evangeline Lilly valittiin Kateksi, kirjoitettiin Kimille miljonäärin tyttären Sunin rooli.

Kim, 47, tuli suurelle yleisölle tutuksi elokuvasta Shiri (1999) joka oli aikanaan Etelä-Korean kaikkien aikojen menestynein elokuva. Lostin jälkeen Kim tähditti Suomessakin esitettyä Mistresses-sarjaa, kunnes palasi takaisin kotimaahansa näyttelemään 19 vuoden tauon jälkeen.

Hän esittää pääosaa korealaisessa Ms. Ma, Nemesis -sarjassa, joka perustuu löyhästi Agatha Christien Neiti Marpleen. Sarjassa Kim esittää amatöörietsivää, joka selvittää erilaisia rikoksia älyään ja havainnointikykyään käyttäen.

– Minua harmitti, ettei ollut korealaista tv-sarjaa, johon minut voitaisi heti yhdistää. Niinpä toivon tämän sarjan olevan se, johon minut yhdistetään, Kim on sanonut korealaismedialle.

Yunin Kim Lostissa.­

Yunjin Kim 2015.­

Daniel Dae Kim

Daniel Dae Kim oli luonut nimeä Hollywoodissa tv-näyttelijänä jo ennen Lostia. Jinin rooli oli kuitenkin näyttelijän suuri läpimurto.

Viime vuosina Kim, 52, on nähty pääosassa Havaiji 5-0-sarjassa. Kim on kertonut haastatteluissa Lostin olevan kuitenkin edelleen se sarja, josta hänet parhaiten tunnetaan.

– Olin hyvin huolissani kun kuvasimme sarjan pilottia. Minulla oli jo kokemusta tv-sarjoista ja pahin pelkoni oli, että sarja tyssää ensimmäiseen jaksoon, emmekä näe miten Jinin hahmo kehittyy, hän kertoi GQ-lehdelle.

– Kuuden kauden aikana Jin oli hahmoista se, joka kehittyi kaikista eniten. Sen takia hahmon esittäminen oli hyvin palkitsevaa.

Daniel Dae Kim Lostin kuvauksissa.­

Daniel Dae Kim 2019.­

Dominic Monaghan

Taru sormusten herrasta -elokuvat olivat tehneet brittinäyttelijä Dominic Monaghanista jo suuren tähden ennen Lostia. Rooli huumeriippuvaisena rocktähtenä Lostissa oli kuitenkin aivan toisenlainen rooli, missä Monaghan oli totuttu näkemään.

Lostin jälkeen Monaghan, 43, on valinnut roolinsa tarkoin ja tehnyt rooleja pääasiassa elokuvissa. Hänet on edellisen kerran nähty valkokankaalla Star Wars: The Rise of Skywalker -elokuvassa (2019).

Monet tv-katsojat muistavat Monaghanin myös luontodokumenttisarjasta Dominic Monaghan ja villi luonto, jossa tähti tutustuu otuksiin, joita ihmiset pelkäävät eniten.

Dominic Monaghanin hahmo oli huumeriippuvainen muusikko.­

Dominic Monaghan 2019 Star Wars -elokuvan ensi-illassa.­

Emilie de Ravin

Australialainen Emilie de Ravin, 38, esitti sarjassa Clairea, joka oli raskaana lento-onnettomuuden aikaan. De Ravin teki läpimurtonsa 2000-luvun alussa teinisarjassa Roswell.

Pian Lostin päättymisen jälkeen de Ravin sai yhden päärooleista Olipa kerra -sarjassa, jossa hän esitti Kaunottaresta ja hirviöstä tuttua Belleä.

Suomalaiset muistavat australialaisnäyttelijän myös Samuli Valkaman ohjaamasta elokuvasta Hulluna Saraan (2012), jossa de Ravin esitti kahden suomalaismiehen päät pyörälle saavaa amerikkalaisnaista.

Emilie De Ravin Lostissa 2004.­

Emilie de Ravin helmikuussa 2020.­

Viimeinen jakso suututti fanit

Lostin päätösjakson tapahtumat ovat vaivanneet faneja vielä 10 sarjan päättymisen jälkeenkin. Sarja tarjosi kuuden kauden ajan yliluonnollisia tapahtumia ja mysteereitä, mutta vain vähän varsinaisia vastauksia. Kun sarja tuli vihdoin päätökseensä, odottivat fanit saavansa vastauksen kaikkiin kysymyksiinsä.

Tyhjentäviä vastauksia ei kuitenkaan tullut. Tv-sarjan päätti kohtaus, joka antoi ymmärtää, että ainakin osa sarjan hahmoista oli todellisuudessa kuollut lentoturmassa ja saari oli jonkinlainen kiirastuli, johon he olivat joutuneet.

Sarjan tekijät Carlton Cuse ja Damon Lindeloft ovat kiistäneet tämän ja todenneet, että sarjan päätösjakson voi tulkita hyvin monella tavalla.

– Hahmot todellakin selviytyivät lento-onnettomuudesta, ja olivat saarella. Sarjan viimeinen kohtaus? Jep, he olivat kaikki kuolleita, kun he tapasivat toisensa kirkossa viimeisessä kohtauksessa, Cuse paljasti 2014 fanitapahtumassa.

Mistä loppukohtauksessa sitten oli kyse?

– Vaikka olimme jo alussa päättäneet, että Lost kertoo saarelle haaksirikkoutuneista ihmisistä, se kertoi myös ihmisistä, jotka ovat eksyksissä, ja etsivät elämänsä tarkoitusta ja suuntaa, Cuse selitti.

– Ja sen takia ajattelimme, että loppuratkaisun tulee olla hyvin henkinen. Sellainen, joka kertoo kohtalosta. Keskustelimme pitkään sarjamme luonteesta, ja päätimme Lostin tarvitsevan jotain, mikä kertoo siitä, että olemme täällä auttamassa toisiamme.

– Katsojat tulkitsivat, että saarelle haaksirikkoutuneet olivat joutuneet kadotukseen, ja me väitimme aina vastaan. Sarjassa olikin paljon mysteerejä. Me yritimme kuitenkin vastata maailman suurimpaan mysteeriin: mikä on elämän tarkoitus, ja mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän kuolee, Damon Lindelof kertoi.