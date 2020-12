Sika-Harrin elämä muuttui täysin Maajussille morsian -sarjan jälkeen – baarireissu päättyi vanhempainillasta tutun Mervin sänkyyn ja aamulla vastassa oli yllätys

Sika-Harrina koko kansalle tutuksi tulleelle Harri Ojalalle on tapahtunut viime vuosina: hän on mennyt naimisiin, saanut lapsen, eronnut ja aloittanut parisuhteen. Uudella morsiamella on seitsemän lasta ja tallissa 12 hevosta.

IS julkaisee tänä jouluna vuoden suosituimpia juttujaan uudelleen. Artikkeli on julkaistu alun perin 20. kesäkuuta 2020.

Maajussille morsian -ohjelman fanit muistavat ensimmäisen tuotantokauden sekä hurmaavan Sika-Harrin, joka löysi itselleen morsiamen, Susannan, ja kosi tätä kauden viimeisessä jaksossa.

Ohjelmasta, rakastumisesta ja kosinnasta on aikaa jo 14 vuotta. Vuoden 2006 jälkeen on tapahtunut paljon: on menty naimisiin, saatu lapsi, erottu ja aloitettu uusi parisuhde.

Harri Ojala laittoi emakkosikalassaan pillit pussiin ja lähti palkkatyöhön, ensin sähköasentajaksi ja sen jälkeen myyjäksi maatalouskauppaan. Hän asuu edelleen Kauhajoen Ikkeläjärvellä ja viljelee siellä kotitilansa maita.

Sikala on muuttunut 12 hevosen talliksi. Paikka tunnetaan nyt Ala-Rannan Ratsutilana, kiitos nykyisen avopuolison ja kihlatun, Mervi Syrjälän, tunnetaito-ohjaajan ja perheenäidin, joka neljä vuotta sitten muutti seitsemän lapsensa kanssa Harrin luo Ikkeläjärvelle ja laittoi tuulemaan: hän perusti yrityksen ja teki romuvarastoksi muuttuneesta sikalasta hevostallin.

Harrin kotitila on nimeltään Ala-Ranta, ja sen mukaan nimettiin myös ratsutila.

Harri Ojala löysi Maajussille morsian -sarjan jälkeen uuden rakkaan, seitsemän lapsen äidin Mervin.­

Mervin ja Harrin rakkaustarinan alku on hauskalla tavalla vailla vertaa. Mervi muistaa tapahtumat kuin eilisen päivän, ja Harrinkin mieleen on jäänyt jotakin.

He tapasivat syksyllä 2015. Molemmat olivat eronneet edellisenä vuonna.

– Siinä kävi niin, että lähdin viihteelle, ja vanhin lapseni jäi serkkunsa kanssa hoitamaan muita lapsia. Harri oli samassa ravintolassa viettämässä puintikauden päättäjäisiä kavereidensa kanssa, kertoo Mervi, joka ravintolaillan jälkeen tarjosi Ikkeläjärven maajussille yösijaa, ihan järkisyistä.

He olivat jo aiemmin vilkuilleet toisiaan koulun vanhempainillassa, joten aivan ventovieraalle miehelle hän ei yösijaa tarjonnut.

– Sanoin, että hän voi tulla meille nukkumaan, ettei tarvitse ottaa taksia. Menimme kiltisti nukkumaan minun sänkyyni.

Seuraavana aamuna Harri heräsi pää kipeänä sängystä, jonne oli hiipinyt myös pikkuväkeä nukkumaan. Sänky oli lämmin ja kostea, sillä Mervin nuorimmaisella oli vaippa pettänyt.

– Harri totesi vain, että jaa, sille taisi tulla vahinko, Mervi nauraa.

Mies ei kauhistunut vielä siinäkään vaiheessa, kun tajusi, että Mervillä on seitsemän lasta ja lapsista kolme on vielä vaippaiässä.

Harri ei säikähtänyt sitä, että Mervillä oli seitsemän lasta, joista osa oli vielä pieniä.­

Mervi oli eronsa jälkeen seurustellut muutamien miesten kanssa, mutta oli tapaillut heitä vain, kun lapset olivat isiensä luona. Miehillä ei ollut tietoakaan, millaista olisi arki seitsemän lapsen äidin kanssa. Harrista Mervi näki heti, että tämä mies on tottunut lapsiin.

– Tuntuihan se melkein ihmeeltä, että joku mies purematta nielee tällaisen porukan!

Harrille lapset ovatkin aina olleet luonnollinen osa elämää. Hänellä itsellään on viisi lasta.

– Silloin edellisessä elämässä asuin täällä kuuden lapsen kanssa, kun oli omat, kummilapset ja silloisen exän lapset. Saattoi siinä olla joillain kaveritkin, mies muistelee.

Mervi ei ollut perillä Harrin Maajussille morsian -menneisyydestä, mutta pari googlausta auttoi pääsemään kärryille.

– En minä mitään telkkariohjelmia ollut ehtinyt seurata. Joka vuosi tai joka toinen vuosi syntyi lapsia, eikä siinä ollut aikaa mitään tv-ohjelmia katsoa. Kaikki totuudet, jutut ja kertomukset naisista ja suhteista löytyivät kyllä netistä.

Seuraavat treffit sovittiin viikon päähän.

– Meillä molemmilla oli samanlainen historia ja kumpaakin pelotti uuden parisuhteen aloittaminen. On selvää, että se pelottaa, jos on ollut naimisissa, eronnut, aloittanut alusta ja taas on tullut ero. Ennen kuin aloittaa kolmannen kerran, pitää tietää, että suhteessa on muutakin kuin kivaa hetken aikaa, Mervi pohtii.

Mervi Syrjälä pitää ratsastustallia Ikkeläjärven hevostilalla Kauhajoella.­

Uusioperheen luotsaaminen ei ole helppoa. Ymmärrystä vaaditaan puolin ja toisin. Mervi ja Harri ovat yhtä mieltä siitä, että puhumista on pakko harrastaa.

– Pitää tietää, miten asiat ovat, eikä vain olettaa. Alusta asti on pidetty selvänä, ettei tehdä turhia riitoja. Elämässä on niin paljon hyviä asioita, ettei tyhjistä kannata tapella, he toteavat.

– Suututaan kyllä, mutta ei riidellä. Jos jotain on ollut, seuraavana päivänä sitä ei enää muisteta, Harri sanoo.

– Kerran kysyin Harrilta, että tykätäänkö me toisistamme tarpeeksi, kun ei riidellä.

– Tärkein juttu, mikä sai meidän rakastumaan toisiimme, oli yhteinen ymmärrys siitä, että rakkaus ei ole helppo laji. Mutta me päätettiin tehdä siitä antoisaa, Mervi hymyilee.

Kaukana Kauhajoen keskustasta sijaitseva Ikkeläjärvi on pieni kylä, jossa kaikki tuntevat toisensa. Mervi kertoo välillä pohtineensa, mitä kyläläiset ajattelivat, kun Harri sai morsiamekseen eläväisen ja puheliaan, seitsemän lapsen äidin.

– Minulla on sellainen tunne, että hänelle olisi toivottu toisenlaista naista.

Mervi ja Harri jakavat tilansa työt tasaisesti ja nauttivat maalaiselämästä.­

On kesäkuinen arkipäivä, kello on 17, ja Harri on juuri tullut töistä. Rutiininomaisesti hän ryhtyy lähes saman tien ruuanlaittoon. Mervillä alkaa illan ensimmäinen ratsastustunti kello 18. Hän on tehnyt tallihommia aamukahdeksasta lähtien ja huolehtinut samalla perheen pienimmistä. Myös Harrin nuorin tytär on kotona.

Mervillä on takanaan pitkä jakso kotiopettajana. Harri on seurannut ihaillen kevään kulkua, sitä miten kihlattu muutti kodin kouluksi ja selviytyi urakasta kunnialla.

– Hattua pitää nostaa. Hän aloitti työt seitsemältä ja homma jatkui iltayhteentoista. Itse olisin kyllä huutanut aikalisää, Harri tuumaa.

Koulun loputtua kannettiin kasa hyviä todistuksia, esimerkiksi yläastetta käyvän Edvinin keskiarvo hipoi kymppiä.

Työnjaosta kahden aikuisen välillä ei tarvitse riidellä, sillä molemmat osallistuvat täysillä arjen pyörittämiseen. Harrin erikoisosaamista ovat peltotyöt, ja Mervi kantaa vastuun hevostallista ja ratsastuskoulusta. Harri toteaa olevansa tilalla yleismies jantunen. Kylvötöissä hän saa yleensä apua kahdelta pojaltaan, mutta molemmat asuvat muualla, eivätkä tänä keväänä ehtineet apuun.

Suhteessa on ollut rankkojakin vaiheita. Pari muistelee kauhulla aikaa, jolloin Mervi teki kolmivuorotyötä hoitajana paikallisessa terveyskuntayhtymässä.

– Se oli ehdottomasti tämän suhteen kovin testiaika. Olin ajatellut, etten ota velkaa, kun aloitin tallin laittoa ja hommasin hevosia. Päätin tehdä paljon töitä ja maksella hiljalleen. Siinä oli kolmivuorotyö ja tallityöt. En harkinnut asiaa loppuun asti, ja se oli liian kova rasti meille molemmille, kertoo Mervi.

Myös Harri muistelee kauhulla kyseistä vuotta 2018. Hän murehti Mervin jaksamista. Mervi puolestaan kantoi huolta Harrin jaksamisesta lapsilauman ja kaiken muun kanssa.

– Lohdutin Merviä, että aikansa se vain kestää, sanoo Harri.

– Me sovittiin, ettei väsähdetä yhtä aikaa. Kun näkee, että toinen alkaa uupua, toisen on vielä jaksettava jotenkuten, Mervi jatkaa.

Kun vuosi oli ohi, koko perhe huokaisi helpotuksesta. Jälkeenpäin Mervi on yrittänyt antaa aikaa takaisin sekä Harrille että lapsilleen. Hän myöntää miettineensä, miten oikein selvisi hengissä.

– Kun tulee tiukka paikka, voi muistella menneitä ja todeta, että silloinkin selvittiin hengissä, kaksikko toteaa.

Mervi ei ollut perillä Harrin Maajussille morsian -menneisyydestä, mutta pääsi pian kärryille.­

Lapset osallistuvat tilan ja tallin töihin kukin omalla tavallaan: Lyyti, Liina, Selim ja Lennart ovat innostunut äitinsä tavoin esteratsastuksesta. Mervi on kisannut esteratsastuksessa jo pitkään, ja hän treenaa tavoitteellisesti edelleen.

– Lapsena en haaveillut isosta perheestä, vaan esteratsastajan elämästä. Sillekin tuli lopulta aikansa. Lapset ovat kaikki olleet toivottuja ja odotettuja, ja olen äiti-ihminen, kertoo itsekin isossa perheessä kasvanut Mervi.

Hänellä on ollut aiemminkin ratsastustalli, Seinäjoella, mutta eron ja muuton myötä harrastus jäi odottamaan uutta tulemista. Harrille hevoset ovat täysin uusi, mutta mieluinen tuttavuus.

Yrittäminen maatilalla on elämäntapa, jossa ei haaveilla lomista ja jossa tehdään työt vaikka jalka paketissa.

– Kyllä me välillä otetaan myös vapaahetkiä. Ja ainahan elämä vähän helpottaa, kun lapset kasvavat.

Hääpäivää ei toistaiseksi ole päätetty, mutta yksi asia on varmaa: lapsikiintiö perheessä on täysi.

– Koetamme kasvattaa nämä lapset niin, että he luottavat itseensä ja oppivat arvostamaan muita ihmisiä, kaksikko toteaa.

Harri ei kadu sitä, että lähti aikoinaan mukaan tosi-tv-ohjelmaan.

– Kokemus oli mielenkiintoinen, mutta en lähtisi uudestaan. Elämä on muutenkin ihan riittävää seikkailua.