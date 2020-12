Jamie Foxx menetti syksyllä siskonsa – uusi elokuva Soul kuvaa näyttelijän tämän hetkisiä tunnelmia: pienetkin asiat ovat tärkeitä

Hollywood-näyttelijä Jamie Foxx menetti syksyllä läheisen siskonsa, joka oli kuollessaan vain 36-vuotias.

Näyttelijä Jamie Foxx huokaa. Koronapandemiavuosi on ollut kaikille raskas ympäri maailmaa, mutta hänelle se on ollut sitä henkilökohtaisesti.

Lokakuun lopussa Foxx kertoi siskonsa DeOndra Dixonin menehtyneen 36-vuotiaana. Nyt hän liikehtii videoyhteyden toisessa päässä hyvin rauhallisesti. Tummansinisen ulkotakin vetoketju on vedetty ylös asti kiinni.

– Siskoni eli kaikki hetket täysillä. Hänellä oli downin oireyhtymä ja hän rakasti musiikkia. Hän muutti luokseni asumaan 18 vuotta sitten, kun hän pääsi lukiosta, Foxx sanoo hiljaa.

Puhe on kääntynyt siskoon ja hänen muistelemiseensa hyvästä syystä. Foxx on lainannut äänensä Pixar-studion uuden animaatioelokuvan jazzpianistille, joka saa opetuksen arjen ja elämän pienten asioiden tärkeydestä.

Foxxin mukaan Soul-elokuvan sanoma on täsmälleen sama kuin se olotila, jota hän käy läpi tällä hetkellä.

– Siskoni oli todellinen downin oireyhtymän sanansaattaja 11 vuoden ajan. Hän oli aina kaikesta innoissaan.

Foxx kuvailee tämänhetkistä olotilaansa katkeransuloiseksi: hän on menettänyt läheisen, mutta saanut tilalle ilon kaikesta siitä, mitä sisko opetti hänelle eläessään.

– Minulla on tapana sanoa, että koko maailma on ollut täällä, mitä... miljardeja vuosia? 70, 80 tai sata vuotta siitä on silmänräpäys. Älä tuhlaa omaa silmänräpäystäsi. Elä oma elämäsi.

Soul-elokuva on Disneyn tämän vuoden näyttävin animaatio, mutta koronavuoden poikkeussyksyn vuoksi se ei saa ensi-iltaansa valkokankailla, vaan suoratoistopalvelussa.

Omaperäinen tarina kertoo pianistista, joka saa elämänsä tilaisuuden ja pääsee kuuluisan jazzlaulajan keikkabändiin.

Juuri ennen ensimmäistä keikkaa Joe kuolee tapaturmaisesti, mutta sinnikäs mies ei päästä irti elämänlangasta, vaan ylipuhuu itsensä keskeneräisen sielun oppaaksi takaisin Maan päälle New Yorkin kotikortteleihin.

– Alussa leikittelimme ajatuksella, että Joe olisi näyttelijä tai tiedemies. Heti kun päädyimme jazzmuusikkoon, se tuntui sopivan epäitsekkäältä ammatilta, ohjaaja Pete Docter kuvailee videopuhelun toisella ruudulla.

– Kukaan ei ala soittaa jazzia tullakseen rikkaaksi ja kuuluisaksi, vai mitä? Jazzia soitetaan, koska soittaja rakastaa sitä. Ja kun näkee jonkun soittavan, se näyttää aivan taikatempulta, Docter sanoo ja virnistää.

Jazzin ansiosta Joesta tuli Pixarin animaatioelokuvien ensimmäinen musta päähenkilö. Tähän asti kaikki pääsankarit Toy Story -elokuvista (1995–2019) Up-seikkailuun (2009) ja Cocosta (2017) alkuvuoden Eteenpäin-elokuvaan ovat olleet ihonväriltään vaaleampia – tai täysin mielikuvituksellisia hahmoja.

– Halusimme, että Joen on tultava samasta kulttuurista, joka synnytti tämän mahtavan amerikkalaisen taidemuodon, jazzin, Docter alleviivaa.

Foxxille jazzmuusikon näytteleminen oli ennestään tuttua: vuonna 2004 ilmestyneessä elämäkertaelokuvassa Ray hän näytteli Ray Charlesia ja voitti Oscarin.

Charles oli Foxxin mielessä myös Soul-elokuvan repliikkejä äänitettäessä.

– Palasin mielessäni aina Ray Charlesin tapaamiseen. Hän tiesi musiikista valtavasti, Foxx muistelee.

– Hahmon pohjana on paljon tuntemattomiakin jazzmuusikoita. Kotikaupungissani on muutama tyyppi, jotka vain soittavat, eivätkä edes tajua, että voisivat tienata sillä rahaakin.

Soul-elokuva seuraa jazzpianisti Joe Gardneria, joka kuolee, mutta palaa takaisin Maan päälle keskenkasvuisen sielun oppaana. Joen äänenä on Jamie Foxx.­

Oppi-isäkseen Foxx nostaa – jos saisi valita kenet tahansa – kuitenkin nyrkkeilijä Muhammad Alin.

– Hän on täydellinen. Ali ehti saavuttaa urallaan paljon, ja oli vielä hyvännäköinen tyyppikin, räikeän komea!

– Hän osasi pitää puoliaan rauhanomaisesti. Hänellä oli taito kääntää häneen kohdistettu viha rakkaudeksi siihen mennessä, kun hän sai sanottua asiansa loppuun, Foxx ylistää.

Soul-elokuvan käsittelemät ajatukset ovat isoja: mistä elämässä on loppujen lopuksi kyse ja mitä kunkin on tarkoitus tehdä omalla elämällään?

Sen ansiosta animaatio ehdittiin valita Cannesin arvostetuille elokuvajuhlillekin. Koronapandemian vuoksi festivaalia ei kuitenkaan tänä vuonna järjestetty.

Toinen ohjaaja ja näytelmäkirjailija Kemp Powers myöntää miettineensä suunnitteluvaiheessa, ovatko he tekemässä liiankin vilpitöntä elokuvaa.

– Muutama vuosi sitten tuntui, että kaikki halusivat tehdä tosi särmikkäitä animaatioita. Me taas halusimme kertoa tarinan, joka tuntuu klassiselta, samalta kuin vaikka elokuvaa Ihmeellinen on elämä (1946) katsoessa.

– Nyt tuntuu, että ensi-illan oli tarkoituskin mennä näin. Soul tuntuu elokuvalta, jonka haluaisin nähdäkin joulupäivänä, 9 kuukautta pandemian alkamisen ja erittäin haastavan vuoden jälkeen, Powers sanoo.

Soul – sielun syövereissä, ensi-ilta Disney+-suoratoistopalvelussa pe 25.12.