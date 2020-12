Kaipaatko romanttista katsottavaa joulun pyhiin? Listasimme 15 siirappista jouluelokuvaa, jotka eivät takuulla jätä kylmäksi

Holiday, Love Actually, Jouluprinssi... Suoratoistopalvelut ovat pullollaan mitä romanttisimpia jouluelokuvia.

Tähän aikaan vuodesta suoratoistopalvelut ovat pullollaan jouluisia elokuvia. IS listasi 15 romanttista ja kliseistä jouluelokuvaa, joiden parissa voi viihdyttää itseään pyhien välillä. Näiden parissa aika ei varmasti käy pitkäksi!

Kuninkaallinen vaihtokauppa, Netflix

Leipurina työskentelevä Stacy on onnensa kukkuloilla, kun hän saa kutsun Belgravian kuningaskunnassa järjestettävään vuotuiseen leivontakilpailuun. Matkallaan hän törmää Margaretiin, maan tulevaan prinsessaan.

Vanessa Hudgens tekee kaksoisroolin elokuvassa Kuninkaallinen vaihtokauppa.­

Kaksikko huomaa pian muistuttavansa identtisesti toisiaan ja päättävät vaihtaa roolejaan vuorokaudeksi. Mutta miten käy, kun kuvioon astuu mukaan myös rakkaus? Vanessa Hudgens tekee kaksoisroolin elokuvassa, joka pohjautuu löyhästi tarinaan Prinssi ja kerjäläinen. Elokuvasta ilmestyi tänä vuonna myös jatko-osa.

Joulusafari, Netflix

Manhattanilla asuva Kate (Sinkkuelämää sarjastakin tuttu Kristin Davis) yrittää pelastaa hajoamispisteessä olevan avioliittonsa ja yllättää puolisonsa matkalla Afrikkaan. Kiitosten sijaan mies kuitenkin päätyy jättämään Katen, joka puolestaan pakenee aviokriisiään matkaamalla Afrikkaan yksin. Paikan päällä häntä odottavat sairas norsunpoikanen sekä komea lentäjä. Onko Kate valmis päästämään irti menneestä ja ravistelemaan Manhattanin pölyt jaloistaan lopullisesti seuratakseen sydäntään?

The Holiday, Viaplay, C More, Netflix

Jo peräti 14 vuotta sitten ensi-iltansa saanut Holiday kertoo kahdesta keskenään hyvin erilaisesta naisesta, joiden tiet kohtaavat monien sattumusten seurauksena. Englannissa asuva toimittaja Iris (Kate Winslet) haluaa paeta sydänsurujaan ja vaihtaa tilapäisesti kotiaan hulppeaa elämää Los Angelesissa viettävän Amandan (Cameron Diaz) kanssa.

Cameron Diaz ja Jude Law tähdittävät The Holiday -elokuvaa.­

Kumpikin naisista on vakaasti päättänyt jättää myös deittailun taakseen, mutta kaikki muuttuu Amandan törmätessä Iriksen komeaan isoveljeen (Jude Law). Rakastettua elokuvaa tähdittävät myös Jack Black ja Eli Wallach.

Cinderella Christmas, Viaplay

Löyhästi klassikkosatu Tuhkimoon perustuvassa elokuvassa seurataan orpotyttö Angieta (Emma Rigby), joka on koko elänsä ikänyt pinnallisen serkkunsa varjossa. Tapahtumajärjestäjinä työskentelevä kaksikko saa pian tehtäväkseen suunnitella joulujuhlan Nicholas Karmichaelille – rikkaan suvun pojalle, jonka on mentävä naimisiin saadakseen perintönsä. Kun Angie monen sattuman summana päätyy osallistumaan juhliin, rakastuu Nicholas (Peter Porte) naiseen välittömästi. Mutta voiko pari löytää onnen, kun tiellä ovat erimielisyydet sekä kiero ja rahanahne serkku?

Jouluksi kotiin, Netflix

Kuusiosaisessa norjalaissarjassa tutustutaan Johannaan – ikisinkkuun, joka lipsauttaa perheillallisella suustaan kohtalokkaan valkoisen valheen. Johanna (Ida Elise Broch) nimittäin väittää suvulleen, että myös hänellä on poikaystävä, jonka hän aikoo tuoda jouluksi näytille. Sarjassa seurataan Johannan seikkailuja, kun hän yrittää löytää itselleen muutamassa päivässä poikaystävän, jonka viedä jouluksi kotiin. Sarjasta on nyt katsottavissa myös odotettu toinen tuotantokausi.

Last Christmas, Viaplay

Viime vuonna ensi-iltansa saanut Last Christmas vilisee Hollywood-tähtiä. Elokuvan päärooleissa nähdään Emilia Clarke (Game Of Thrones, Me Before You) sekä Henry Goulding (Crazy Rich Asians, Simple Favor). Tonttuna työskentelevällä Katella (Clarke) on vaikeuksia saada elämänsä raiteilleen kunnes hän tapaa mystisen Tomin (Golding). Kaksikon välillä kipinöi välittömästi, mutta Tom kantaa mukanaan suurta salaisuutta. Elokuvaa tähdittävät myös Emma Thompson sekä Patti LuPone.

Jouluprinssi, Netflix

Nuori toimittaja Amber (Rose McIver) saa elämänsä tilaisuuden, kun hän lähtee peiteoperaatioon tehtävänään kirjoittaa artikkeli komeasta prinssistä (Ben Lamb), josta ollaan pian kruunaamassa kuningasta.

Jouluprinssi-elokuvasta on ilmestynyt myös kaksi jatko-osaa.­

Amberin tehtävä kuitenkin vaikeutuu, kun tunteet astuvat peliin ja hän huomaa ihastuneensa prinssiin, jolla ei ole hajuakaan naisen oikeista tarkoitusperistä. Voittaako rakkaus lopulta? Jouluprinssi-trilogian kaksi jatko-osaa ovat myös katsottavissa Netflixistä.

A Winter Princess, Viaplay

Pienen ja monille tuntemattoman maan prinsessa Carly (Natalie Hall) päättää pitää sapattivuoden kuninkaallisista velvollisuuksistaan ja ottaa vastaan työpaikan laskettelukeskuksesta. Hän onnistuu salaamaan todellisen henkilöllisyytensä kaikilta, kunnes hän törmää Jesseen – laskettelukeskuksen omistajan mukavaan ja komeaan veljeen (roolissa Chris McNally). Kun paikalle ilmestyvät myös Carlyn veli, isä sekä häneen ihastunut prinssi, ovat katastrofin ainekset kasassa. Voiko Jessen ja Carlyn orastava romanssi onnistua, kun samaan aikaan kuninkaalliset velvollisuudet kutsuvat?

Joulun perintö, Netflix

Hemmoteltu rikkaan suvun perijätär Ellen haluaa todistaa isälleen olevansa valmis ottamaan isomman roolin perheen yrityksessä. Tämän tehdäkseen hän matkustaa syrjäiseen majataloon toimittamaan omistajalle tärkeän kirjeen. Perillä hän törmää komeaan Jakeen, joka ei alkuun ole lainkaan innoissaan Ellenin saapumisesta. Päivien kuluessa Ellen kuitenkin ymmärtää, että iloa voi saada myös muiden auttamisesta ja myös Jaken tunteet naista kohtaan lämpenevät. Mutta mitä tapahtuu, kun Ellenin sulhanen saapuu yllättäen paikalle? Elokuvaa tähdittävät Eliza Taylor sekä Jake Lacy.

Love Actually, Viaplay, C More, Netflix

Rakkautta vain on jouluklassikoiden klassikko, joka kertoo tarinaa kymmenen päähahmon elämästä joulunpyhien alla. Tarinoista muodostuu palapeli, joka nivoutuu elokuvan edetessä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Love Actually (Rakkautta vain) on yksi joulun rakastetuimpia klassikoita.­

Elokuvan kantava teema on nimensä mukaisesti rakkaus, mutta siinä käsitellään muutakin kuin normatiivista romanttista rakkautta. Brittikomedian päärooleissa nähdään muun muassa Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth ja Keira Knightley.

Merry Kissmass, Viaplay

Kayla (Karissa Lee Staples) on kihloissa maailmankuulun koreografin kanssa. Unelmaliitto alkaa kuitenkin rakoilla ja pian Kayla huomaa olevansa sulhaselleen enemmän assistentti kuin puoliso. Kun Kayla törmää sattumalta hississä komeaan Dustiniin (Brant Daugherty), kipinöi kaksikon välillä välittömästi ja he vaihtavat intohimoisen suudelman mistelinoksan alla. Mutta uskaltaako Kayla lähteä onnettomasta suhteestaan ja kuunnella sydäntään?

Jouluyön ritari, Netflix

Joulun taika lähettää keskiaikaisen ritarin tulevaisuuteen ja 2000-luvun Ohioon, jossa hänet ottaa siipiensä suojaan paikallinen opettaja Brooke. Pian Brooke (Vanessa Hudgens) huomaa ihastuneensa mystiseen ja erikoiseen Sir Coleen (Josh Whitehouse), mutta edellisissä suhteissa koetut pettymykset vaivaavat häntä. Voiko nykyaikaisen opettajan ja keskiaikaisen ritarin orastava suhde kehittyä, vaikka he ovat kirjaimellisesti eri maailmoista? Entä pystyykö Sir Cole sopeutumaan vuoteen 2019 vai palaako hän sittenkin takaisin omaan aikaansa?

Operaatio joululahja, Netflix

Poliittisena avustajana Washingtonissa työskentelevä Erica (Kat Graham) lähetetään työmatkalle Guamiin, jossa hänen on määrä katkaista siivet paikallisen armeijatukikohdan ”Operaatio joululahja ”-hankkeelta. Hankkeen tarkoituksena on auttaa saaren vähävaraisia perheitä, mutta piinkovaa Ericaa se ei hetkauta.

Operaatio joululahja on yksi Netflixin tämän joulun uutuuksista.­

Hanketta johtava kapteeni Andrew (Alexander Ludwig) saa kuitenkin Erican vakuutettua hankkeen tarkoitusperistä ja myös romanttiset tunteet alkavat heräillä. Mutta valitseeko Erica lopulta uran vai rakkauden?

Tuhkimotarina: Joulutoive, Netflix

Jos pidät musikaaleista ja tuhkimotarinoista, on tämä elokuva kuin sinulle tehty. Elokuva kertoo orpotyttö Katista (Disney-tähti Laura Marano), jonka suurin unelma on olla kuuluisa laulaja. Säästääkseen rahaa yliopistoa varten hän työskentelee tonttuna paikallisessa joulumaassa, jossa hän törmää paikan omistajan rikkaaseen poikaan Dominiciin (Gregg Sulkin). Kaksikko huomaa heti viihtyvänsä yhdessä, mutta Kat ei uskalla kertoa pojalle todellista henkilöllisyyttään. Kapuloita rattaisiin heittävät myös ilkeä äitipuoli ja kaksi sisarpuolta.

Joulu Kaliforniassa, Netflix

Liikemies Joseph matkustaa Kaliforniaan tavoitteenaan vakuuttaa paikallisen maitotilan omistajat siitä, että hei2dän kannattaisi myydä tiluksensa isolle teollisuusyritykselle. Paikan päällä hän törmää rahahuolien kanssa painiskelevaan Callieen, joka erehtyy luulemaan miestä tilan uudeksi työntekijäksi eikä Joseph kiirehdi korjaamaan väärinkäsitystä. Ei aikaakaan, kun rakkaus astuu peliin ja katastrofi on valmis. Onnistuuko Joseph salaamaan todellisuuden henkilöllisyytensä Callielta loppuun asti? Elokuvan päärooleissa nähdään tosielämän aviopari Lauren ja Josh Swickard.

Katso myös nämä:

Dash & Lily (Netflix)

Christmas By The Book (Viaplay)

Elf (Viaplay, C More)

12 Gifts Of Christmas (Netflix, Viaplay, C More)

Joulu vuorimaisemissa (Netflix)

Jouluhäät (Netflix)

Joulukalenteri (Netflix)

Midnight At Magnolia (Netflix)

Broadcasting Christmas (C More)

The Family Man (C More)