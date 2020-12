Muistatko vielä Koulu-tv:n ja Robotti von Rosenbergin tutkimukset? – Koulu-tv:n tekijä muistelee työtään koko Suomen kokoisessa luokkahuoneessa

Yleisradio sivisti ja opetti koululaisia Koulu-tv:llä, jonka yksi hiteistä oli Robotti von Rosenbergin tutkimukset. Yli 35 vuotta Koulu-tv:ssä työskennellyt Kirsti Tulonen on ylpeä aikaansaannoksistaan.

Muistatko, kun opettaja haki luokkahuoneen varastokopista televisiopöydän, työnsi sen luokan eteen ja napsautti Koulu-tv:n päälle?

Yleisradion Koulu-tv:stä on pitkälti kiittäminen Kirsti Tulosta, 74, joka toimitti, käsikirjoitti, ohjasi ja tuotti sitä yli 35 vuotta. Hän on yhä ylpeä Koulu-tv:n tekemästä arvokkaasta työstä.

– Me yritimme jättää jäljen, ja kyllä se jälki jäikin. Koen, että olimme koko Suomen kokoinen luokkahuone, hän kuvailee.

Koulu-tv perustettiin vuonna 1963 Yleisradiossa vaalimaan kansalaisten sivistystehtävää. Tulonen muistelee koulujen keränneen suurella innolla paperia saadakseen television kouluihin. Yleisradiossa sivistävään ja opettavaan Opetusohjelmat-yksikköön kuuluivat Koulu-tv:n ohella kieliohjelmat ja aikuisopetusohjelmat. Koulu-tv teki myös ohjekirjoja, joista opettaja sai kättä pidempää siihen, miten sovittaa ohjelmat opetukseensa.

–Iso harppaus oli, kun ryhdyttiin käyttämään vhs-videoita ohjelmien nauhoituksiin. Se oli edistystä. Onneksi ehdin iloita myös ajasta, jolloin digitaaliset tallenteet ja ohjelmia tukevat internet-sivujen materiaalit mahdollistivat ohjelmien mielekkään käytön.

Ilmiöoppimisesta puhutaan nyt paljon koulumaailmassa, mutta Tulonen muistuttaa heidän soveltaneen sitä jo aikoja sitten. Hän itse ihastui elokuvan keinojen käyttämiseen opetuksessa.

Koulu-tv:lle olisi tehtävää tänäkin päivänä.­

– Oli aihe mikä tahansa, kytkin käsikirjoitustyössäni asioita näytelmälliseen muotoon. Siitä tuli hyvää palautetta, ja silloin vielä saatiin riittävä budjettikin käyttöön.

Yksi Koulu-tv:n menestysohjelmista oli Robotti von Rosenbergin tutkimukset. Sarjassa Robotti von Rosenberg saapui avaruudesta maapallolle tutkimaan elämää.

– Elämäni suloisimpia hetkiä oli, kun pääsin viemään kunniakirjat leirikoululle, jossa kaikki olivat pukeutuneet Robotti von Rosenbergin tutkimusryhmän asuihin ja tehneet sellaiset kaavutkin.

Muita ohjelmia olivat muun muassa Kertomuksia kaatopaikalta, Ajantaju, Avoin tarina ja Kuka minä olen. Koulu-tv:stä uransa aloitti esimerkiksi Marja Hintikka. Hän oli mukana 90-luvulla Koulu-tv:n Taju kankaalla -ohjelmassa, jossa lukioikäiset keskustelivat elokuvaklassikoista.

–Me myös näyttelimme pätkiä uudelleen dramatisoiduista ja suomeksi käännetyistä klassikoista, muun muassa Piukoista paikoista. Se oli ihan huikeaa, Hintikka on muistellut.

Tulonen kertoo 1960- ja 1970-lukujen olleen aikaa, jolloin ruvettiin murtamaan tabuja, kuten seksuaalisuutta. Somehitiksi viime vuosina noussut Lasten ja nuorten toimituksen tuottama Hyrrä-ohjelma valistusmonisteineen kertoo omasta ajastaan.

– Oltiin asiallisia ja puhuttiin asioista ehdottomasti niiden oikeilla nimillä, hyvin vakavasti ja tosissaan. Nyt se jo vähän hymyilyttää.

– Muistan niiltä vuosilta tuottamani ohjelman, johon liittyvässä monisteessa näytettiin alastomat mies ja nainen, jotka ovat yhdynnässä ilman peittoa. Se oli siisti ja kaunis kuva, mikä aiheutti kuitenkin eduskuntakyselyn.

Koulu-tv lopetettiin vuonna 2006. Sille olisi tehtävää tänä päivänä, jolloin lapset ja nuoret ovat audiovisuaalisten ärsykkeiden hukuttamia.

– Kaikki se massa, joka tulee pienen kehittyvän lapsen tai nuoren päälle, on jäsentymätöntä. Sieltä tulee tärkeämmäksi se, joka eniten miellyttää, ja yleensä se menee viihteen puolelle. Kun Koulu-tv:tä katsottiin luokissa, se antoi mallin, että on ok katsoa kuvien ja tarinoiden virtaa ja oppia samalla. Se ohjasi lapsia siihen suuntaan, ettei televisio ole vain hetkellistä viihtymistä varten.