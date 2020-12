Maricca, 70, harrastaa burleskia ja hassuttelee nuoremman miehensä kanssa – dokumentti rakkaudesta kypsässä iässä

Anu Kuivalaisen dokumenttielokuva kertoo rakkaudesta kypsässä iässä kuuden ihmisen kautta.

Rakkaus kuuluu kaikille.

Sen osoittaa Anu Kuivalaisen dokumenttielokuva Lauluja rakkaudesta. Elämänmakuinen ohjelma kertoo rakkaudesta kypsässä iässä, kuuden ihmisen kautta.

Henkilöt on hyvin valittu.

On Ahti ja Paavo, jotka tutustuivat lehti-ilmoituksen perusteella 30 vuotta sitten. Toinen on kokenut kauheita, mutta sillä ei mässäillä. Vähäeleinen kerronta koskettaa.

Ahti ja Paavo tutustuivat lehti-ilmoituksen perusteella 30 vuotta sitten.­

Elämän kauneus näkyy Ahdin ja Paavon elämässä arkisissa asioissa, läheisyydessä ja luontokävelyillä. Heidän tarinassaan olisi ollut aineksia enempäänkin. Pariskunnasta haluaisi tietää lisää.

Muutaman vuoden naimisissa olleet Sirkka ja Yki laulavat karaokea ja käyvät mökillä. Ykillä on sydänvaivoja, mutta se ei estä läheisyyttä.

Muutaman vuoden naimisissa olleet Yki ja Sirkka nauttivat toistensa läheisyydestä.­

Tavallinen elämä on mukavaa katsottavaa. Pedataan sänkyä, kastellaan kukkia. Joka ihmisellä on oma tarinansa – ja omat kipupisteensä.

Risto on muistisairaan vaimonsa Pirjon omaishoitaja. Dokumentti seuraa Pirjon elämän hiipumista.

Katsoja pysähtyy miettimään, mitä rakkaudelle tapahtuu, kun ihminen vanhenee. Intohimon tilalle tulee hoitosuhde, toisen auttaminen suihkuun. Samalla Risto tietää, ettei yhteistä aikaa ole enää kauan.

Ritva Oksasen esittämät laulut ja runot liimaavat tarinat yhteen. Oksanen on vapaa nainen, joka kertoo dokumentissa, ettei halua suhdetta. Hänen tarinansa tuntuu hieman irralliselta. Tavallisten ihmisten tarinat olisivat toimineet hyvin ilman julkisuuden henkilön mukanaoloa.

Dokumentaristi Anu Kuivalainen osaa kuvata hienosti elämän kauneutta ja kipua. Luonto on vahvasti läsnä. Vanha mies kävelee muistojen rannalle – ja iloitsee siitä, että pääsee vielä järvenrantaan. Vesi virtaa joessa vuolaasti. Elämä menee eteenpäin. Siinä on vertauskuvaa monella tasolla. Mahdottoman vastustaminen on sama kuin vastustaisi aaltoja.

Dokumentissa viisi vuotta sitten leskeksi jäänyt Raija suree miehensä kuolemaa. Enää ei ole kaksi ihmistä vaan yksi. Ystävien tuki auttaa Raijaa pahimman yli. Mukana on myös huumoria.

70-vuotias Maricca elää hyvin erilaista vaihetta kuin dokumentin muut henkilöt. Burleskia harrastava nainen on täynnä elämän nälkää. Puolisonaan on yli 20 vuotta nuorempi Antti, jonka kanssa hassutellaan.

Maricca ja häntä yli 20 vuotta nuorempi Antti harrastavat burleskia.­

Elämän monimuotoisuus on dokumentin vahvuus. Samalla se kuvaa riipaisevasti tyhjyyden tunnetta, jonka jokainen joutuu elämässään joskus kohtaamaan.

Dokumentti ei ole kaikkien aikojen paras. Vähäeleisyydessä on kuitenkin jotakin vavahduttavaa. Aina ei tarvita ”suurta tarinaa”. Tavallinen elämä koskettaa. Jotain on tehty oikein, kun katsojalle tulee dokumentin aikana pala kurkkuun.

Lauluja rakkaudesta tiistaina 22.12. TV1 klo 22.00