Marko Hietalan mykistävä huijaus nousi otsikoihin maailmalla – Masked Singer -voittajaa ylistetään vuolaasti

Raskaamman musiikin mestari Marko Hietala voitti lauantaina Masked Singer Suomen. Voitto ei jäänyt pelkästään kotimaan uutiseksi, vaan saavutusta kehuttiin maailmallakin.

Tv-ilmiöksi nousseen Masked Singer Suomi -ohjelman toinen kausi päättyi lauantaina. Finaalissa voittajaksi julistettiin koko kauden ajan panelisteja ja yleisöä hämmentänyt Tohtori. Maskin alta paljastui yllättäen muusikko Marko ”Marco” Hietala.

Hietala tunnetaan maailmalla supersuosiossa olevan suomalaisen Nightwish-yhtyeen basistina ja laulajana. Hietalan voitto Suomen Masked Singerissä nousikin nopeasti kansainväliseksi uutiseksi. Hietalan voitosta uutisoivat muun muassa raskaamman musiikin ystäville suunnattu musiikkisivusto Blabbermouth sekä kanadalainen Brave Words & Bloody Knuckles -lehti.

Blabbermouthissa julistettiin, että Nightwishin Marco Hietala on kruunattu Masked Singerin suomalaisen version voittajaksi. Julkaisut olivat myös upottaneet Masked Singer Suomessa nähtyjä lauluesityksiä juttuunsa. Kansainvälisille lukijoille tarjoiltiinkin Hietalan videoidut versiot hiteistä Autiosaari, Gangsta’s Paradise, Kiss, Goodbye Yellow Brick Road ja Everybody.

Lisäksi molemmat julkaisut olivat jakaneet Hietalan Twitterissä julkaiseman kuvan, jossa hän tuulettaa voittoa pokaalin kanssa.

– Arvatkaa, kuka voitti Masked Singer Suomen tänään? Hietala iloitsi Twitterissä.

Molemmissa julkaisuissa esitellään laajasti Hietalan ansioluetteloa ja saavutuksia. Brave Wordsissa kuvaillaan Hietalan olevan tunnettu uraauurtavasta työstään Nightwish-yhtyeessä, mutta myös hänen toisissa yhtyeissään Tarotissa, Sinergyssä ja Northern Kingsissä.

Myös Raskasta joulua -kiertue tulee mainituksi. Lehti kertoo Hietalan kuuluvan ympäri Suomea kiertävän ”jouluisen heviryhmän vakiokalustoon”.

Hietala kertoi IS:lle Masked Singer -kokemuksestaan heti tuoreeltaan. Hietala arveli, että intohimoiset Nightwish-fanit ovat voineet tunnistaa hänen äänensä.

– Oli erityisen hieno piirre nousta lavalle tuntemattomana, sillä olen kuitenkin monta kymmentä vuotta tehnyt melko näkyvääkin uraa musiikin parissa. Esiintyminen tuntui vapauttavalta, Hietala kuvaili.

Hietalan mukaan kilpailijoiden henkilöllisyys salattiin niin hyvin, ettei Hietalakaan tiennyt ennen lauantai-iltana tv:stä esitettyä finaalia, että ketkä olivat Pakkasen ja Hiirulaisen maskien alla.

Tohtorin henkilöllisyyden tiesi lopulta vain muutama ihminen.

– Vaimolle ja äidille kerroin. He olivat hyvin huvittuneita, että olen mukana ohjelmassa. En usko, että pojilleni asia on enää yllätys. Olemme vääntäneet asiasta ja he kuitenkin tunnistavat lauluääneni hyvin. Olen todennut heidän epäilyihinsä, etten myönnä mitään, Hietala paljasti.