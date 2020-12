Lyhytkasvuisista kertovan Pienten perhe -sarjan kulisseista paljastui karmea syytös – yksi lapsista kertoo tuottajan käyttäneen häntä hyväkseen

Yksi Pienten perhe -ohjelman päähahmoista kertoo sosiaalisessa mediassa joutuneensa lapsena hyväksikäytön kohteeksi. Hyväksikäyttäjä työskenteli ohjelman tuotannossa.

Tätä nykyä DPlaylla pyörivässä Pienten perhe -sarjassa seurataan lyhytkasvuisen Roloffien perheen arkea perheen maatilalla Oregonissa. Sarja nousi yllättäen maailmalla otsikoihin, kun yksi sarjan päähenkilöistä ja perheen lapsista Jacob Roloff, 23, teki suuren ulostulon sosiaalisessa mediassa

Jacob kertoo pitkässä Instagram-kirjoituksessaan, että ohjelman entinen tuottaja Christopher Cardamone käytti häntä lapsena hyväkseen.

Asiasta uutisoivat muun muassa People ja US Magazine.

– On usein helpompaa ajatella asioita kuin puhua niistä, ja siitä syystä tämä julkitulo on viivästynyt, mutta sen viivästyksen kautta olen löytänyt voimaa ja sanoja, Jacob kirjoittaa Instagramissa.

– Lapsena, ja kuten nyt ymmärrän, pitkän kosiskeluprosessin jälkeen, Pienten perheen tuottaja Chris Cardamone käytti minua seksuaalisesti hyväkseen, hän jatkaa.

Jacob toteaa kirjoituksessaan, ettei aio koskaan puida menneitä tapahtumia tämän yksityiskohtaisemmin julkisuudessa, mutta esittää kirjoituksessaan hartaan toiveensa:

– Toivon, ettei häntä päästetä enää koskaan lasten lähelle.

Roloffin lapset sarjan käynnistymisen aikoihin. Jacob (toinen vasemmalta) on nyt 23-vuotias ja naimisissa.­

Pienten perhe, englanniksi Little People, Big World, on pyörinyt Yhdysvalloissa vuodesta 2006 ja sitä on voinut seurata myös Suomessa. Amerikkalaismedioiden mukaan Cardamone työskenteli ohjelman tuottajana vuosina 2007-2010.

Jacob kertoo miettineensä julkituloa jo vuodesta 2015, jolloin Cardamone lähestyi häntä tekstiviestitse. Silloin väitetystä hyväksikäytöstä oli kulunut jo vuosia.

– Päätin viedä tämän asian loppuu nyt, koska se on minulle yhä traumaattinen muisto, joka täytyy käsitellä, jottei se vie enää yhtään enempää voimia kehitykseltäni, Jacob kirjoittaa.

Hän kertoo myös, että rankan menneisyytensä ansiosta hän ymmärtää paremmin tosi-tv:n negatiivisia sivuvaikutuksia ja sen todellista hintaa. Jacob poistui sarjasta vuonna 2019.

– Tämä olkoon myös muistutus siitä, että seksuaalisen hyväksikäytön eri muotoja voi tapahtua kelle tahansa milloin tahansa, ja se on huomattavasti vallitsevampaa todellisuutta, kuin mitä nykyinen sosiaalinen stigma antaa meidän sanoa ääneen.

Jacobin avoin Instagram-julkaisu on saanut runsaasti huomiota osakseen. Myös Jacobin äiti, tv-ohjelman päähahmo Amy kommentoi poikansa julkaisua sydäntä särkevästi:

– Rakastan sinua aina ja ikuisesti. Olen ylpeä sinusta. Nyt sinun ei tarvitse enää tuntea olevasi yksin ja kantaa tätä taakkaa enää, Amy kirjoittaa.

People ei saanut Cardamonea kommentoimaan syytöksiä, mutta ohjelmaa esittänyt tv-kanava TLC kertoi olevansa tietoinen tapauksesta.

– TLC sai juuri tiedon väitetystä hyväksikäytöstä, joka sijoittuu vuosien taakse, ja johon liittyy kolmas osapuoli Pienten perhe -ohjelman tuotannosta. Olemme erittäin murheissamme ja huolissamme tästä äärimmäisen vakavasta syytöksestä ja TLC aikoo työskennellä yhteistyössä viranomaisten kanssa asian selvittämiseksi. Meidän pääfokuksemme on tukea Roloffin perhettä tänä vaikeana aikana, tv-kanava sanoo lausunnossaan Peoplen mukaan.

Voit lukea Jacob Roloffin kirjoituksen kokonaisuudessaan englanniksi tästä.