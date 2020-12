Masked Singer Suomi -voittaja paljastaa, kuinka salamyhkäisesti ohjelmaa tehtiin – näin kilpailijoiden henkilöllisyys salattiin viimeiseen asti

Masked Singer Suomi -kilpailijoiden henkilöllisyyttä varjeltiin kaikin mahdollisin keinoin.

Masked Singer Suomi -kisan toinen kausi päättyi lauantaina. Finaalissa toisistaan ottivat mittaa Pakkanen, Hiirulainen ja Tohtori.

Finaalijakson päätteeksi oli aika paljastaa, ketkä maskin takana lauloivat.

Pakkanen paljastui juontaja ja näyttelijä Mikko Leppilammeksi, Hiirulaisen maskin takana oli imitaattori Jarkko Tamminen.

Kisan voittanut Tohtori osoittautui laulaja Marko Hietalaksi.

Marko Hietala voitti Masked Singer Suomi -kisan.­

– Tämä oli aivan mahtava kokemus! Formaatti on absurdi ja huvittava, kisan voittajaksi kruunattu Marko Hietala myhäilee Ilta-Sanomille.

Marko Hietala päihitti salamyhkäisellä Tohtori-hahmollaan 11 muuta Masked Singer Suomi - kilpailijaa, ja onnistui myös huijaamaan panelisteja.

Panelistit Maria Veitola, Jenni Kokander, Janne Kataja ja Christoffer Strandberg nimittäin luulivat aivan loppuun asti, että Tohtorin ruttomaskin alla lymyää joko Antti Holma tai Apocalyptica-yhtyeen Eicca Toppinen.

– Vedätys tuntui uppoavan hyvin. Oli ihan mahtavaa, kun panelistit olivat kuutamolla. Mtä enemmän sai vedätettyä, niin sen parempi.

Hietala arvelee, että intohimoiset Nightwish-fanit ovat voineet tunnistaa hänen äänensä.

– Oli erityisen hieno piirre nousta lavalle tuntemattomana, sillä olen kuitenkin monta kymmentä vuotta tehnyt melko näkyvääkin uraa musiikin parissa. Esiintyminen tuntui vapauttavalta, Hietala kuvailee.

Marko Hietala sanoo, ettei nähnyt paljoakaan Tohtorin maskin takaa. –Eipä siinä nähnyt juuri mitään. Oli hikistä puuhaa ja välillä tuntui, ettei happi kulje. Totesin kuitenkin, että pääsin maskissani helpommalla kuin moni muu kilpailija.­

Laulaja sai päättää itse, millainen hahmo haluaa olla ja vain taivas oli rajana. Myös biisit sai päättää itse. Hietala esittikin Masked Singer Suomi -ohjelmassa komean kirjon hyvin erityylisiä kappaleita Coolion Gangsta’s Paradisesta Elton Johnin Googbye Yellow Brick Roadiin.

Finaalissa Tohtori esitti Backstreet Boysien Everybody-hitin.

– Jos mainstream popista pitää valita parhaita yksilöitä, niin Everybody on aika hyvä ehdokas.

Marko Hietala kuvailee Tohtorin olleen erikoinen yhdistelmä frakkipukua, tappajavalasta ja ruttotohtoria. –Siitä syntyi tuollainen kummallinen hahmo, Hietala naurahtaa.­

Pitkän uran musiikin parissa tehnyt Hietala tunnetaan muun muassa Nightwish-yhtyeestä, joka taas on yksi Suomen kaikkien aikojen kansainvälisesti menestyneimmistä yhtyeistä. Hietalan ääni on siis hyvin tuttu niin suomalaisille kuin ulkomaalaisillekin faneille.

– En lähtenyt hirveästi muuttamaan omaa ääntäni kisassa. Pääsin hieman imitoimaan eri laulajia, ettei heti tunnistettaisi.

Näki vasta tv:stä, keitä vastaan kisasi

Ohjelman idea olisi vesittynyt heti, jos maskin takana oleva ihminen olisi paljastunut ennen aikojaan. Salailuun käytettiin aikaa ja vaivaa. Kilpailijat esimerkiksi haettiin kuvauksiin omilla autoilla ja he eivät olleet missään tekemisissä toistensa kanssa ohjelman kulisseissa.

– Olihan tämä hyvin salaista meininkiä. Ketään toista kilpailija ei kohdattu kulisseissa. Ohjeistus oli, että älä puhu kenellekään ja jos joku sattuu puhumaan, niin älä kuuntele, Hietala naurahtaa.

Masked Singer Suomi perustuu Etelä-Koreasta lähtöisin ohjelmaformaattiin, jossa julkisuudesta tutut henkilöt ottavat toisistaan mittaa laulukisassa. Ohjelman jujuna on se, että kilpailijat ovat naamioituneet päästä varpaisiin.­

Kilpailijoiden henkilöllisyys salattiin niin hyvin, ettei Hietalakaan tiennyt ennen lauantai-iltana tv:stä esitettyä finaalia, että ketkä olivat Pakkasen ja Hiirulaisen maskien alla. Finalistit nimittäin joutuivat poistumaan lavalta siksi aikaa, kun he yksi kerrallaan paljastivat kasvonsa.

– On tv-katsojienkin kannalta mahtava juttu, että homma pysyi salassa loppuun asti, Hietala toteaa.

Tohtorin henkilöllisyyden tiesi lopulta vain muutama ihminen.

– Vaimolle ja äidille kerroin. He olivat hyvin huvittuneita, että olen mukana ohjelmassa. En usko, että pojilleni asia on enää yllätys. Olemme vääntäneet asiasta ja he kuitenkin tunnistavat lauluääneni hyvin. Olen todennut heidän epäilyihinsä, etten myönnä mitään, Hietala hymyilee.