Masked Singer Suomen voittaja selvisi! Maskin takaa paljastui todellinen superyllätys – kuittaili heti tuomareille

Masked Singer Suomi -kisan salaisuudet selvisivät, kun finalistit riisuivat maskinsa.

Tänä syksynä tv-katsojat ovat päässeet arvuuttelemaan MTV3-kanavan hittiohjelman Masked Singer Suomen salaperäisten hahmojen henkilöllisyyksiä.

Joka viikko yksi hahmoista on joutunut riisumaan maskinsa ja paljastamaan henkilöllisyytensä. Finaalissa toisistaan ottivat mittaa salamyhkäiset Pakkanen, Hiirulainen ja Tohtori.

Masked Singer Suomi -kisan toisen kauden voittajaksi julistettiin Tohtori, joka oli kisan aikana hämmästyttänyt panelisteja ja tv-katsojia esityksillään. Panelistit panivat heti kisan alussa, että Tohtori on todennäköisesti ammattilaulaja, mutta juuri mitään muuta he eivät hahmosta saaneet selville.

– Siis kuka toi on? Hän laulaa joka kerta eri äänellä! panelisti Jenni Kokander huomautti finaalissa.

– Olet ansainnut mystisen salaisuutesi, sillä suhun ei ole saanut mitään tarttumapintaa. Olen veikannut, että olet Simo Silmu ja Jesse Kaikuranta, Janne Kataja kehui Tohtoria.

Maria Veitola sanoi olevansa aivan varma, että Tohtori on Antti Holma. Tohtorin epäiltiin olevan myös Eicca Toppinen tai Raptori-yhtyeen Jufo. Veitola tosin pisti merkille, että Tohtori oli viimeisessä vihjeessään puhunut joulun raskaudesta. Tämä toi Veitolalle mieleen Raskasta joulua -kiertueen.

Panelistien arvaukset menivät mönkään, sillä Tohtorin maskin takaa paljastui muun muassa Nightwishista tuttu laulaja Marko Hietala.

– Niin lähellä! Strandberg huudahti, sillä oli veikannut Tohtorin olevan Apocalyptica-yhtyeen Eicca Toppinen.

Marko Hietala kruunattiin Masked Singer Suomi -ohjelman toisen kauden voittajaksi.­

Veitola huomautti, että hän oli yhdessä vaiheessa kisaa leikitellyt ajatuksella, että Tohtori olisi Marko Hietala.

– Silti sanoin, että Antti Holma. How stupid of me, hän harmitteli.

Kokander totesi Hietalan onnistuneen hahmossaan täydellisesti, sillä hän oli onnistunut huijaamaan panelisteja täydellisesti.

– Se oli yllätys, Hietala kuittaili huvittuneena panelisteille.

– Lähdin alunperin mukaan, koska koko homma on niin absurdia, kummallista ja huvittavaa. Kun matkan varrella huomasi, kuinka kuutamolla te olette, niin se toi oman kruununsa koko juttuun, Hietala nauroi ja sanoi riemastuneensa erityisesti siitä, että panelistit luulivat hänen olevan Pirkka-Pekka Petelius.

Hietala kuvaili maskin takana esiintymisen olleen erilainen kokemus, sillä hän pääsi Tohtorin hahmossa leikittelemään eri musiikkigenreillä ja lavaesiintymisellään.

– Mahtavinta oli kun pääsi tavallaan puhtaalle pöydälle. Kellään ei ollut mitään ennakkoasenteita. Sai olla kreisi, kummallinen ja tehdä vaikka eleganttia balettimaista liikuskelua, Hietala sanoi.