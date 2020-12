Masked Singer Suomi -hahmon henkilöllisyys sai tuomariston silmät selälleen – maskin takaa paljastunut tv-tähti vedätti yleisöä ovelalla tavalla

Masked Singer Suomi -kisassa kolmanneksi sijoittunut hahmo joutui riisumaan maskinsa finalisteista ensimmäisenä.

Kaikki salaisuudet paljastuvat viimeinkin Masked Singer Suomi -ohjelman finaalijaksossa, kun hahmot joutuvat yksitellen riisumaan maskinsa.

Ohjelman voitosta kisasi finaalissa kolme hahmoa, Pakkanen, Tohtori ja Hiirulainen.

Kolmanneksi Masked Singer Suomi -ohjelman toisella kaudella tuli Pakkanen, joka oli finalisteista ensimmäinen, joka riisui maskinsa.

Pakkasen henkilöllisyys tuotti koko kisan ajan päänvaivaa panelisteille. Hahmo puhui viimeisessä vihjevideossaan siitä, kuinka hänen jazz-klubinsa on ryöstetty ja kuinka häntä on häirinnyt kaksipäinen kotka. Oudot vihjeet saivat panelistit vakuuttuneeksi siitä, että kyseessä on näyttelijä.

– Onko nämä viittauksia rooleihin? panelisti Maria Veitola hämmästeli.

Pakkanen puhui englantia koko kisan ajan ja panelistit ja tv-katsojat ovat arvuutelleet, että onko maskin takana joku ulkomaalainen tähti.

Sosiaalisessa mediassa Pakkasen on arveltu olevan Kauniit ja rohkeat -sarjan Ridgena tutuksi tullut Ronn Moss. Panelistit ovat myös pohtineet, voisiko pakkanen olla ruotsalaisnäyttelijä Mikael Persbrandt.

Hahmo paljasti ennen viimeistä esitystään viimeinkin kansallisuutensa. Hahmo julisti olevansa suomalainen, joka vahvisti panelistien ja tv-katsojien epäilykset siitä, että Pakkanen on huijannut olevansa englanninkielinen.

– Me tiedettiin! Janne Kataja hihkui.

Pakkanen esitti finaalijaksossa kappaleen My Heart Will Go On. Kun panelistit saivat vahvistuksen hahmon kansallisuudesta, olivat he kaikki aivan varmoja siitä, että Pakkanen on todellisuudessa näyttelijä ja juontaja Mikko Leppilampi.

Panelistien arvaukset osuivat oikeaan, sillä Pakkasen maskin takaa paljastui Mikko Leppilampi.

– Hienoa, että olen keskustellut hänen kanssaan rallienglantia, juontaja Ile Uusivuori naureskeli.

Janne Kataja kehui Leppilammen vedättäneen tuomareita ja yleisöä viikkokausia puhumalla englantia.

Pakkanen paljastui juontaja Mikko Leppilammeksi.­

Leppilampi kuvaili tilanteen olleen kutkuttava, sillä tällä kertaa hän ei ollutkaan tv:ssä näyttelijänä tai juontajana, vaan hän pystyi esittämään salaperäistä hahmoa ja seuraamaan sivusta muiden työtä.

– Rakkaat ystävät, ajatelkaa, jos teillä olisi mahdollisuus ottaa näkymättömyyspilleri. Tämä oli se, Leppilampi hykerteli.

– Mua kiehtoo hahmoissa se, että hahmoissa on jotain totta. Rakastin pitää tätä maskia joka paikassa koko ajan.

Hän kuvaili Masked Singer Suomen olleen uskomaton kokemus, ja Leppilampi sanoi olevansa erityisen kiitollinen panelisteilta ja yleisöltä saamastaan palautteesta.

– Ihmisillä ei ole ennakkokäsitystä, eikä kukaan torppaa ennen kuin aloittaa, hän sanoi.