Helsinkiläinen Tehilah, 34, lähti nakuohjelmaan seksuaalivähemmistöjen asialla – kopista paljastui jotain, mitä hän ei ollut nähnyt koskaan aiemmin

Naked Attraction Suomi -ohjelman viidennessä jaksossa annetaan nakuiluvuoro seksuaalivähemmistöjen edustajille.

Naked Attraction Suomi on yksi syksyn kohutuimmista tv-uutuuksista. Kyseessä ei ole mikä tahansa treffiohjelma, vaan sarjassa sinkut valitsevat kumppaninsa pelkän alastoman vartalon perusteella.

Ohjelman ensimmäisissä jaksoissa miehet ovat etsineet naista tai toisinpäin, mutta viidennen jakson sinkut määrittelevät sukupuolensa kukin miksikin. Kyseessä on siis seksuaalivähemmistöihin keskittyvä jakso.

Jaksossa tavataan 34-vuotias Tehilah Auramo, joka kertoo lähteneensä mukaan ohjelmaan kahdesta syystä: löytääkseen rakkauden ja edistääkseen tasa-arvoa.

– Jos mä voin alastomuudella saada huomiota jollekin tärkeälle asialle, kuten seksuaaliselle monimuotoisuudelle, niin mä teen sen mielelläni, Tehilah toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa.

– Ja sinkku olen, joten toki lähdin aidosti mukaan myös pilke silmäkulmassa ja avoimin mielin, hän jatkaa.

Tehilah etsii elämäänsä sekä kehollista kemiaa että arvopohjaista yhteyttä.

Tehilah kertoo olevansa enimmäkseen hetero, mutta taipuvainen panseksuaaliseen suuntaan. Sillä tarkoitetaan sitä, kun toisen sukupuolella ei ole itselle merkitystä.­

Tehilah innostui uudesta, rohkeammasta tv-formaatista heti.

Hän kertoo suhtautuvansa alastomuuteen kovin neutraalisti. Hän sanoo olevansa yhdeltä seksuaali-identiteetiltään ekoseksuaali, mikä tarkoittaa sitä, että nautintoa saadaan luonnosta.

– Siihen nakuilu kuuluu hyvin tärkeänä osana.

Kun Tehilah astelee seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmin luotsaamalle lavalle, hänen edessään on viisi värikästä lasikoppia. Jokaisen kopin sisällä on ihminen ilkosillaan. Lasikoppien läpikuultavat seinät nousevat ylös pikkuhiljaa, joten ensin paljastuvat paljaat alavartalot, vasta viimeisenä kasvot.

Tehilah kuvailee tilannetta kutkuttavaksi ja kiinnostavaksi.

– Siinäkin mielessä se oli jännittävä tilanne, että jotain juttuja näin ekaa kertaa, kertoo Tehilah, joka ei ollut aiemmin nähnyt transmiehen rintoja livenä.

Oman lisäpaineensa tilanteeseen toi se, että hänen oli pudotettava tuntemattomia ihmisiä pelistä pois pelkän pintaraapaisun perusteella.

– Tilanne on tosi erilainen kuin normaalissa deittailussa, jossa on aikaa reflektoida, miettiä ja tunnustella.

Tehilah tutkailee alastomia vartaloita yhdessä ohjelman juontajan Marja Kihlströmin kanssa.­

Tehilah uskoo, että Naked Attractionin kaltainen deittiohjelma ravistelee hyvällä tavalla suomalaista treffikulttuuria.

– Suomalaisethan ovat tottuneet näkemään alastomuutta saunassa, mutta tämä poikkeaa saunan luonnollisesta alastomuudesta jo siinä, että deittiohjelmassa kehoja väistämättä seksualisoidaan, hän pohtii.

Tehilah on vahvasti sitä mieltä, että jokaisella ihmisellä on oikeus päättää siitä, milloin heidän kehojaan ja alastomuuttaan saa seksualisoida ja milloin ei.

Viime aikoina Tehilah on löytänyt itsestään myös demiseksuaalisen puolen. Demiseksuaali tuntee seksuaalista vetoa ainoastaan niihin, joihin hänellä on vahva tunneside.­

Tehilah pitää äärimmäisen tärkeänä asiana sitä, että seksuaalivähemmistöille omistettiin ohjelmassa oma jaksonsa.

– Näissä asioissa läpinäkyvyys ja erilaisuuden kunnioittaminen on hyvin tärkeää.

Hän veikkaa, että tv-katsojat ottavat jakson vastaan hulluuden ja huumorin kautta, vaikka siinä käsitellään herkkiä asioita. Onhan kyseessä viihdeohjelma.

– Siinä mielessä tämä on sukupolvikysymys, että me teemme tämän valtavan työn nyt, jotta meidän lapsemme voivat nauttia maailmasta, jossa yhdenvertaisuus on normalisoitunut.

Tehilahin mielestä treffikulttuurin suurimpia ongelmia nykyään on tasa-arvon puuttuminen.

– Huomaan paljon laiskaa deittailua, jossa ei tutustuta omasta elämästä ja perinteistä poikkeaviin ilmiöihin, jotta voitaisiin osoittaa aitoa välittämistä ja haastaa omia toimintamalleja. Se oikeastaan syö eniten yhteyttä tuntemattomaan ihmiseen.

Tehilah kertoo kiinnittävänsä ensimmäisenä huomion ihmisen ulkonäössä silmiin ja hymyyn. –Isoa, kaunista nenää en voi vastustaa myöskään.­

Nyt kun kuvaukset ovat takana päin, Tehilah kertoo jatkaneensa tapailua valitsemansa henkilön kanssa, mutta on aikeissa tavata myös muita ohjelmassa nähtyjä sinkkuja. Toistaiseksi vallitseva tilanne on sen estänyt.

Tehilah on iloinen, että tuli lähteneeksi ohjelmaan mukaan, mutta yksi palaute hänellä on ohjelman tekijöille. Tehilahin mukaan on outoa, että valitsijasinkku joutuu valitsemaan vain yhden seuralaisen.

– Kuka sinkkuna tänä päivänä tapaa vain yhtä ihmistä? Ei kukaan!

Naked Attraction Suomi -sarjasta julkaistaan kaksi jaksoa perjantaisin Dplay+ -palvelussa.