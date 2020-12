Kohuohjaaja Lars von Trierin kulttisarja saa jatkoa 23 vuoden jälkeen – luvassa väkivaltaa, verta ja huumoria

The Kingdom – Exodus päättää Lars von Trierin toteuttaman Valtakunta-sarjan, jonka aiemmat kaudet valmistuivat 1994 ja 1997.

Ohjaaja Lars von Trierin edellinen elokuva, sarjamurhaajasta kertova The House That Jack Built sai ensi-iltansa toukokuussa 2018 Cannesin elokuvajuhlilla.­

Monesti kohauttanut tanskalainen elokuvaohjaaja Lars von Trier on julkistanut seuraavan työnsä. Kyseessä on jatko-osa hänen 1990-luvun puolivälissä toteuttamalle tv-sarjalleen Valtakunta, joka sijoittui vanhaan kirottuun sairaalaan.

Lars von Trier Cannesin elokuvajuhlilla 2018.­

Nimen The Kingdom – Exodus saanut itsenäinen jatkokausi kertoo von Trierin mukaan hyvän ja pahan taistelusta. Tyyli vaihtelee aavemaisen ja hauskan välillä.

Viaplayn torstaina julkaisemassa tiedotteessa ohjaaja ei varsinaisesti paljasta mitään uudesta kaudesta, mutta vihjailee sarjan sisältävän väkivaltaa. Hänen mukaansa tarina ei ole helppo eikä veretön.

– Se, tarkoittaako Exodus käytännössä meno- vai tulomatkaa, riippuu kulmasta, josta rajaa tarkkaillaan. Mutta sana kuvaa yksinkertaisesti sitä, että suuri määrä yksilöitä ylittää yhdessä lyijykynän piirtämän rajan, von Trier pyörittelee.

– Miksi? Hyvässä ja pahassa on ollut epätasapaino! Raja on saavutettu, ainakin valtakunnassa. En voi todistaa, että se tulee olemaan helppoa ja veretöntä, mutta maailman seitsemän astraalilukkoa tulevat lukittumaan synkronisesti veren kanssa.

Lars von Trierin sarjamurhaajaelokuva The House That Jack Built sai Cannesin elokuvajuhlien gaalayleisön hermostumaan. Sarjamurhaajaa näyttelee Matt Dillon.­

Ohjaajan edellinen elokuva oli sarjamurhaajatrilleri The House That Jack Built, joka sai maailmanensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla toukokuussa 2018 pahennuksen saattelemana.

Osa gaalayleisöstä piti elokuvaa vastenmielisenä ja käveli ulos näytöksestä kesken kaiken. Sarjamurhaajaa elokuvassa näyttelee Matt Dillon.

Tiedotteessa Valtakunta-sarjan kolmatta kautta kuvaillaan sekä aavemaiseksi että hauskaksi. Vanhassa sairaalassa on edelleen kirous, joka saattaa tehdä aiemmin fiktiivisinä pidetyistä asioista realistisia.

Uuden kauden ymmärtäminen ei Viaplayn mukaan edellytä aiempien kausien katsomista. Sen toisena käsikirjoittajana Lars Von Trierin lisäksi on Niels Vørsel, joka oli kirjoittamassa myös kahta ensimmäistä kautta.

Näyttelijöitä ei vielä julkistettu. Viaplayn mukaan uudella kaudella on mukana sekä aiempien kausien hahmoja että uusia henkilöitä. The Kingdom – Exodus saa ensi-iltansa vuoden 2022 aikana suoratoistopalvelu Elisa Viihde Viaplayssa. Sarjan kuvaukset alkavat alkuvuodesta 2021.

Uuden kauden on määrä olla viimeinen Valtakunta-sarja. Sarjan aiemmat kaksi kautta valmistuivat 1994 ja 1997. Niiden restauroidut versiot saavat niin ikään ensi-iltansa Elisa Viihde Viaplayssa.

Viaplayn omistama Nent Group on sarjan toinen tuottaja Tanskan yleisradioyhtiö DR:n rinnalla.

Tanskalaisohjaaja von Trier tunnetaan provokatiivisista elokuvistaan ja lausunnoistaan. Neljä tuntia kestävä Nymphomaniac sisälsi runsaasti pornon tavoin kuvattua seksiä. Elokuvan pääosissa nähtiin muun muassa Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Shia LaBeaouf sekä Uma Thurman.

Suomalaiset elokuvakriitikot äänestivät Nymphomaniacin vuoden 2014 parhaaksi ensi-iltaelokuvaksi.

Charlotte Gainsbourg ja Shia LaBeouf elokuvassa Nymphomaniac.­

Tunnetuksi von Trier tuli romanttisesta draamasta Breaking the Waves (1996), jonka pääosissa nähtiin Stellan Skarsgård ja Emily Watson. Tanskalaisen dogma-elokuvatyylin avannut elokuva Idiootit (1998) kohautti muun muassa aidon seksikohtauksen takia.

Von Trieriä on uransa aikana myös arvosteltu voimakkaasti: muun muassa muusikko Björk on väittänyt von Trierin lähennelleen häntä Dancer in the Dark -elokuvan (2000) kuvauksissa.

Vuonna 2011 ohjaaja sai porttikiellon Cannesin elokuvafestivaaleille, kun hän kohautti Melancholia-elokuvan lehdistötilaisuudessa ymmärtävänsä Hitleriä. Myöhemmin von Trier selitti kyseessä olleen provokaatio ja väärinkäsitys.

Porttikielto kumottiin muutama vuosi myöhemmin.