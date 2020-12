Syöpään kuollut Black Panther -näyttelijä loisti loppuun asti – nyt tarjolla Chadwick Bosemanin viimeiseksi jäänyt elokuva

Black Pantherin osassa näyttelijä Chadwick Boseman auttoi nostamaan supersankari­seikkailut asemaan, jossa ne saattoivat kilpailla parhaan elokuvan Oscar-palkinnosta. Tähti menehtyi elokuussa 43-vuotiaana.

Näyttelijä Chadwick Bosemanin yllättävä menehtyminen viime elokuun lopussa pysäytti hetkeksi Hollywoodin, ja siinä ohessa ison osan maailmaa.

Hänen viimeiseksi jääneestä elokuvastaan voi nähdä suoraan, miksi.

Trumpetisti Leveen osa musiikkidraamassa Ma Rainey’s Black Bottom on 43-vuotiaana kuolleen Bosemanin parhaita rooleja. Osasta välittyy hänen valovoimaisuutensa ja energiansa.

August Wilsonin 1982 ilmestyneeseen näytelmään perustuva, varsin mehevän nimen saanut elokuva seuraa mustien muusikoiden hikistä iltapäivää 1920-luvun Chicagossa, jossa rotujen erottelu on arkea.

Bändin taiturimaiset soittajat kelpuutetaan kyllä studioon levyttämään hittejä, mutta sisään saa tulla vain takaovesta. Viivästyneen session alkua on helteisenä päivänä odotettava paikan päällä karussa, suljetussa ja riisutussa sivuhuoneessa – kuin vankilassa.

Viola Davis näyttelee elokuvan nimessä mainittua blueslaulajatähteä Gertrude ”Ma” Raineya (1886–1939) loistokkaalla, arvonsa tuntevalla diivailulla.

Bosemanin osa kunnianhimoisena trumpetistina tekee näkyväksi kysymykset rotujännitteistä ja vallasta. Hän tyrkyttää Raineyn hittikappaleesta bändille omaa sovitustaan, joka korostaisi hänen taitojaan – ja mahdollisesti tekisi hänestäkin Raineyn veroisen tähden.

Eloisa osa on Leveenä hauskassa ristiriidassa Bosemanin kuuluisimman roolin kanssa.

Marvelin supersankari­elokuvissa hän näytteli Black Pantheriksi naamioituvaa Wakandan kuningasta T’Challaa huomattavasti hillitymmin, kuninkaallista arvokkuutta ja supersankarin räjähtävyyttä sekoittamalla.

Kun uutinen Bosemanin kuolemasta elokuussa tuli, hänen Twitter-tilillään julkaistu, menehtymisen vahvistanut koskettava twiitti keräsi reilussa vuorokaudessa yli 6,5 miljoonaa tykkäystä.

– Kaikkien aikojen tykätyin twiitti. Kuninkaalle sopiva kunnianosoitus, Twitter-palvelu vahvisti pian.

Voimakasta yleisöreaktiota selittää toisaalta Bosemanin merkitys mustalle yleisölle, toisaalta hänen oma, varmasti voimia vaatinut suhtautuminen omaan sairauteensa.

Bosemanin syöpä diagnosoitiin 2016, mutta siitä eivät tienneet monet hänen kanssaan töitä tehneet kollegatkaan.

Läpimurtonsa Boseman oli tehnyt vuonna 2013 elokuvassa 42, jossa hän näytteli baseball-tähti Jackie Robinsonia. Elämäkertadraamassa Get on Up (2014) hän esitti funkin ja soulin legendaa James Brownia ja elokuvassa Marshall (2017) Yhdysvaltain korkeimman oikeuden ensimmäistä mustaa tuomaria Thurgood Marshallia.

” Black Pantherista tuli ensimmäinen supersankariseikkailu, joka sai parhaan elokuvan Oscar-ehdokkuuden.

Suomalaisille tutuksi tuli myös Spike Leen sotadraama Da 5 Bloods (2020), jonka takaumissa hän näytteli kuvitteellista Vietnamissa taistellutta mustaa sotilasta. Sivuroolissa nähtiin myös Jasper Pääkkönen, mutta kaksikolla ei ollut yhteisiä kohtauksia.

Marvelin Black Panther oli silti Bosemanin vaikutusvaltaisin osa: elokuvasta tuli ensimmäinen supersankariseikkailu, joka sai parhaan elokuvan Oscar-ehdokkuuden.

Ohjaaja Ryan Cooglerin ja Joe Robert Colen käsikirjoittama seikkailu sai arvostusta nivomalla supersankari­fantasian oheen viittauksia mustien historialliseen kansalaisoikeus­taisteluun.

Bosemanin merkitys Marvelille näkyy myös Black Pantherin jatko-osassa, jonka ensi-ilta on tällä hetkellä päivätty heinäkuulle 2022.

– Chadwickin suoritus T’Challana ja Black Pantherina on ikoninen ja nousee hahmon kaikkien muiden tulkintojen yläpuolelle Marvelin historiassa. Siitä syystä emme pestaa rooliin ketään muuta näyttelijää, Marvel-studioiden johtaja Kevin Feige ilmoitti Disneyn sijoittajille suunnatussa tiedotustilaisuudessa joulukuussa.

– Kunnioittaaksemme perintöä, jonka auttamisessa Chad meitä auttoi, jatkamme Wakandan maailman tutkimista ensimmäisessä elokuvassa esiteltyjen muiden monipuolisten hahmojen avulla.