Herra Ylppö hämmästyttää Vain elämää -tähtiä jouluisella seksiteorialla – muut epäilevät tarinan todenmukaisuutta

Vain elämää -ohjelma huipentuu joulujaksoon, jossa tähdet laulavat ikimuistoisia joululauluja.

Vain elämää -kauden artistit Arja Koriseva, Mariska, Jannika B, Reino Nordin, Herra Ylppö, Ressu Redford, Stig sekä Vesku Jokinen kokoontuvat perjantaina viimeisen kerran yhteisen pöydän ääreen Satulinnassa. Tunnelma pöydän ympärillä on juhlava ja samalla haikea.

– Nyt on niin harras meininki, että ajattelin pilata sen, Herra Ylppö täräyttää.

Ylpön joululaulu saa ensiesityksensä Vain elämäässä. Ylppö kertoo muille, ettei ole jouluihmisiä.

– Vaikka mä en ole jouluihminen, niin on hienoa, että joku on jouluihminen, ja se haluaa viettää joulun just mun kanssa, hän pohjustaa esitystään.

Ressu Redfordilla on esityksen jälkeen Herra Ylpölle yllätys ja hän ojentaa Ylpölle joululahjan. Ylppö innostu eleestä ja vertaa paketin avaamista seksin harrastamiseen.

– Mä oon kuullut sellaisen stoorin, että miten aikuinen ihminen avaa paketin, niin se on myös se, miten harrastaa seksiä, Ylppö sanoo ja alkaa repiä pakettia auki.

Herra Ylpön kertoma herättää hilpeyttä muissa tähdissä, jotka eivät muista koskaan kuulleensa moista.

– Kuulostaa kyllä vähän keksityltä, Reino Nordin nauraa.

Kauden päätösjaksossa parrasvaloihin astuu myös Satulinnan oma bändi Leri Leskisen johdolla. Leskinen kertoo ohjelmassa bändillä oleva pieni yllätys tähdille.

– Arvoisat artistit, kiitos erittäin värikylläisestä, ihanasta Vain elämää -vuodesta. On ollut suuri ilo ja kunnia paitsi tutustua teihin myös soittaa ihania erilaisia lauluja, Leri Leskinen kiittää artisteja.

Bändiltä kuullaan kuoroversio Vesku Jokisen tutuksi tekemästä erikoisesta äänenavausmetodista, johon kuuluu lauleskelua monelta korkeudelta ja loppuun kova karjaisu. Vesku nauraa esitykselle katketakseen.

– Eikä tässä vielä kaikki! Tämä on notatoitu tauluksi ja luovutamme sen Vesku sinulle. Kiitos tästä äänenavausmanööveristä, joka tulee säilymään sielussamme lopun elämämme, Leskinen sanoo.

Vesku saa bändiltä lahjaksi taulun, johon on kehystetty legendaarisen äänenavauksen nuotit.

Katso bändin esitys alla olevalta videolta:

Vain elämää -ohjelman kauden päätösjakso perjantaina 18.12. kello 20 Nelosella. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.