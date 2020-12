Peltsi Peltola viettää telttayön Venäjällä karhuja kuhisevalla alueella – kertoo ohjelmassa erikoisesta keinosta, jolla aikoo suojautua petoeläimen hyökkäykseltä

Mikko ”Peltsi” Peltola eräilee uudessa sarjassaan Lapin tuntureilla, itärajalla ja karhujen keskellä Kamtshatkassa, Venäjällä.

Uusi kuusiosainen Peltsin toinen luonto, Mikko ”Peltsi” Peltolan luontoseikkailu, voi koronaeristyksen keskellä riutuvasta katsojasta tuntua todellisuuspaolta erämaan vapauteen. Peltsi laskee Suomen, Ruotsin ja Norjan Lapin vapaita rinteitä, ajaa koiravaljakolla pitkin itärajaa, kalastaa Kamtshatkassa Venäjällä, pohtii luonnonsuojelua Hammastunturilla ja valloittaa Halti-tunturin lihasvoimin.

Osa Mikko ”Peltsi” Peltolan matkailu- ja seikkailuhaaveista toteutuu uudessa sarjassa.­

Itsekin etätöissä lähes koko vuoden ollut Peltsi sanoo, että pakenisi mieluiten koronakaamosta Lapin tuntureille.

– Nyt on taas valtava lumen kaipuu. Täällä Etelä-Suomessa on niin märkää ja pimeää, että kyllä oikeaa talvea kaipaa ihan tosissaan. Murtomaahiihto on suuri intohimoni, ja viime talvi oli aika kamala.

Sarjan kohteista eksoottisin on kolmannen ja neljännen jakson Kamtshatkan niemimaa Venäjän itäosassa, jossa Peltsi kiipeää tulivuoren huipulle. Hienojen kalavesien lomassa vaeltaa valtavasti karhuja, jotka kuvausten aikoihin olivat olleet niin nälkäisiä, että niitä oli tullut kyliin ja kaupunkeihin ruokaa etsimään. Telttaöissä on jännitystä.

– Täällä on karhuja ilmeisesti aika paljon, mutta onneksi on tämmöinen valosuihke, mikä täräytetään sitten karhua päin jos se sille päälle sattuu, Peltsi sanoo ohjelmassa esitellen isoa oranssinväristä putkiloa.

Peltsi korostaa kuitenkin arvostavansa retkiä kotimaassa. Häneen teki erityisen vaikutuksen Haltin valloitus ja Käsivarren erämaan karuus.

– Ei minulla ole sellaista järkyttävää ulkomaanreissujen paloa, vaikka tykkään toki muuallakin käydä. Löydän valtavasti hienoja paikkoja kotimaasta, ihan läheltäkin.

Peltsin, ohjaaja-käsikirjoittaja Mika Nivan ja kuvaaja Juha Korhosen hyvä kemia välittyy katsojalle. Korhosella ja Nivalla on erityinen tehtävä juontajan sparraamisessa.

– Kuvaajan ja ohjaajan pitää osata kaivaa minusta asioita esille. Minun on joskus esimerkiksi vaikea näyttää ärsyyntymistä, elleivät he sitä vähän kaivele ja kutkuttele. He kyllä sitä tekevät, ja se on ihan tietoista. Yleensä muutama minuutti vähän sadatellaan, ja sitten taas hymyillään. Vastavuoroisesti he tietysti tuovat ohjelmaan myös hyvää tunnelmaa, Peltsi kehuu.

– Kyllä me ollaan sitä koulukuntaa, että töissä saa olla kivaa!

Mukana matkassa on aina kokenut matkaopas tai aiheen asiantuntija. Kuvassa Ape Majava, Mikko ”Peltsi” Peltola ja Sami Sarsama.­

Peltsi sanoo sarjan toisen jakson koiravaljakkoretkellä viihtyvänsä nykyään paremmin erämaassa kuin yökerhoissa ja kertoo toivovansa, että kuolee ”88-vuotiaana murtomaahiihtosuksien päälle jonkun tunturin laella”.

– Luontointo on ollut pienestä pitäen, mutta onhan se syventynyt ja vakavoitunut huomattavasti. Se elämä, joka oli parikymppisenä levyjä soittaessa yökerhoissa, on taakse jäänyt asia. Kun on saanut tehdä luonto-ohjelmia tv:ssä, on löytynyt oma henkireikä.

Sarjassa puhutaan myös ihmisen luontosuhteesta ja luonnonsuojelusta, erityisesti viidennessä jaksossa, jossa Peltsi vaeltaa Hammastunturilla ”vanhan liiton luonnonsuojelijan” Vesa Luhdan kanssa.

– Siinä oli ideana miettiä kaupunkilaispojan eli tässä tapauksessa minun luontosuhdetta, että voisiko se olla erilainen ja jos voisi, niin millainen. Huomasin, että olemmehan me Vesan kanssa aika erilaisia luonnon käyttäjiä, mutta silti koemme yhteiseksi huoleksi luonnon hyvinvoinnin.

Peltsin toinen luonto, maanantaina 14.12. alkaen TV2 klo 21.00