Näyttelijälegenda Meryl Streep kisaa jo itseäänkin vastaan: kaksi elokuvaa peräkkäisinä päivinä – toisessa hän on narsistinen diivojen diiva

71-vuotias Meryl Streep näyttelee HBO Nordicilla menestyskirjailijaa, Netflixillä taas Broadway-diivaa, joka haluaa muuttaa maailmaa yksi lesbo kerrallaan.

Näyttelijä Meryl Streepillä on hallussaan ylittämätön ennätys: uransa aikana hän on saanut 21 Oscar-ehdokkuutta – enemmän kuin yksikään muu näyttelijä. Oscar-gaalassa häntä vastaan kilpailemisesta on tullut jo käsite.

Tällä viikolla Streep pistää vielä paremmaksi. Nyt hän kilpailee jo itseäänkin vastaan. Ei toki vielä Oscar-ehdokkuuksissa, vaan elokuvarooleissa.

Torstaina Streep nähdään menestyskirjailijana: HBO Nordic tuo ensi-iltaan Steven Soderberghin ohjaaman kepeän draaman Let Them All Talk, jossa hänen näyttelemänsä kirjailijalegenda Alice pakenee luomisen paineita valtamerilaivalle.

Mukaan lähtee aikuinen sukulaispoika ja kaksi vanhaa yliopistoystävätärtä (Dianne Wiest ja Candice Bergen), joiden kanssa Alice ei ole yhteydessä vuosikymmeniin.

Heti perään perjantaina Streep muuntautuu todelliseksi näyttelijädiivaksi, kun Netflixille tulee Ryan Murphyn ohjaama sovitus leikillisestä Broadway-musikaalista The Prom.

Siinä Streep, James Corden ja Nicole Kidman näyttelevät elämää suurempia näyttämölegendoja, jotka uralleen osuneen flopin jälkeen yrittävät auttaa indianalaisen pikkukaupungin teinityttöä, jota on kielletty viemästä lukion päättäjäistansseihin tyttöystäväänsä.

– On aikamme muuttaa maailmaa yksi lesbo kerrallaan! kolmikko laulaa täysin rinnoin jo musikaalin alkuhetkillä.

The Prom -musikaalissa flopin kokeneet Broadway-näyttelijät (Andrew Rannells, James Cordon, Meryl Streep ja Nicole Kidman) haluavat auttaa teinityttöä, jota syrjitään lesboutensa takia.­

Elokuvien tyylilaji on kummassakin kevyt, mutta Streepistä ne näyttävät kaksi hieman erilaista puolta.

Draamassa Let Them All Talk hän pääsee kanavoimaan menestyneen naisen turhautumista häneen kohdistuneisiin jättimäisiin odotuksiin.

Heti alussa nähdään klassinen taiteilijakertomusten tilanne, jossa Alice kieltäytyy kertomasta kustannustoimittajalleen yhtään mitään tekeillä olevasta romaanistaan – ja rivien välissä sättii tätä tunkeilemisesta ja luovuuden häiritsemisestä.

Katsoessa ei voi välttyä ajatukselta, onko pingottunut Alice oikeasti saanut kirjoitettua pitkään aikaan yhtään mitään.

The Prom esittelee puolestaan narsistisen ja ekstrovertin tähtien tähden, joka tuskin muuten välittäisi pikkukaupungin lesbokiistoista, ellei se auttaisi häntä pönkittämään omaa uraansa.

Streep pääsee räiskymään, sädehtimään ja laulamaan pääroolissa sydämensä kyllyydestä.

Let Them All Talk -elokuvassa Meryl Streep esittää menestyskirjailijaa. Hän ottaa sukulaispoikansa (Lucas Hedges) mukaan laivamatkalle, jossa on tarkoitus ratkoa menneitä ristiriitoja.­

Kaksoisensi-illasta tekee sitäkin erikoisemman se, että kumpikin elokuva on suoratoistopalvelujensa omaa tuotantoa, ja kuuluvat HBO Nordicin ja Netflixin tämän joulun nimekkäisiin kärkipanostuksiin.

Elokuvien ohjaajatkin ovat kovia nimiä. Steven Soderbergh tunnetaan Hollywood-hiteistään, muun muassa Ocean’s Eleven -trilogiasta (2001–2007) ja miesstripparidraamasta Magic Mike (2012).

Ryan Murphy taas on todellinen tv-sarjojen konkari, jonka ansioluetteloon mahtuu Gleen (2009–2015) ja American Horror Storyn (2011–) ohella muun muassa Netflixin uutuuksia: viimeksi Yksi lensi yli käenpesän -elokuvan tarinaa jatkava jännitys­draamasarja Ratched (2020–).

71-vuotias Meryl Streep pääsee esittämään The Prom -elokuvassa narsistista diivojen diivaa.­

71-vuotias Streep antaa molemmille elokuville tähtiloistoa sekä lupauksen kiinnostavasta näyttelemisestä.

Ero roolien välillä on kuitenkin selvä.

Let Them All Talkin Alice tuo mieleen Paholainen pukeutuu Pradaan -elokuvan (2006) aikakauslehtipomon Miranda Priestleyn.

The Promin Dee Dee Allen taas on ehta sekoitus Florencen (2016) diivaa Florence Foster Jenkinsiä sekä Mamma Mia! -musikaalien (2008 & 2018) äitiä.

Uusista rooleista kumpikin on joka tapauksessa sataprosenttista Streepiä.

Let Them All Talk -elokuvassa Meryl Streepin vastanäyttelijöinä on kaksi muuta näyttelijälegendaa: Dianne Wiest ja Candice Bergen.­

Let Them All Talk, torstaista 10.12. alkaen suoratoistopalvelu HBO Nordic. The Prom, perjantaista 11.12. alkaen suoratoistopalvelu Netflix.