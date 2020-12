Syke-elokuvan traileri julki – sairaalaan kohdistuva verkkohyökkäys käynnistää taistelun elämästä ja kuolemasta

Iina Kuustosen ja Riku Niemisen tähdittämä Syke-elokuva saa ensi-iltansa tammikuun lopulla.

Huippusuosittuun Syke-televisiosarjaan perustuva uutuuselokuva Syke-elokuva: Hätätila saa ensi-iltansa 29. tammikuuta. Keskiviikkona elokuvasta saatiin ensimmäiset maistiaiset trailerin muodossa.

Voit katsoa trailerin yllä olevalta videolta.

Elokuvan alussa Iiris (Iina Kuustonen) yrittää toipua vaikeasta erostaan Artturiin (Juha-Tapio Arola) ja tapaa yllättäen kiinnostavan ja lohdutusta tarjoavan Antonin (Riku Nieminen). Suhde ei kuitenkaan pääse etenemään alkua pidemmälle, sillä Iiriksen poika Niilo (Noa Tola) sairastuu yhtäkkiä.

Niilo tarvitsisi vain pienen operaation, mutta pojan päästyä leikkaussaliin sairaala joutuu verkkohyökkäyksen kohteeksi. Sähköt katkeavat, hengityskoneet pysähtyvät ja pääsy potilastietoihin on estetty. Hoitajien on priorisoitava kenen henki on arvokkain. Käynnistyy trilleri, jossa juostaan aikaa ja mahdottomaksi käyviä olosuhteita vastaan.

– Oli hienoa päästä näyttelemään tämä hurja tarina ja palata Iiriksen rooliin kahden vuoden tauon jälkeen. Hahmoni viedään äärirajoilleen ja hän joutuu vastakkain pahimman pelkonsa kanssa. Rakastin tämän elokuvan tuomaa haastetta, pääroolia näyttelevä Iina Kuustonen kertoo Nelosen tiedotteessa.

Toista pääroolia näyttelevä Riku Nieminen kertoi aiemmin syksyllä IS:lle, ettei Syke-sarja ollut hänelle entuudestaan tuttu.­

Kuustosen lisäksi elokuvassa nähdään muutkin Sykkeen alkuperäisen hoitajanelikon jäsenet. Johannan roolissa Leena Pöysti, Lenitana Lena Meriläinen ja Marleenan roolissa Tiina Lymi, joka piipahtaa elokuvassa yllättävällä tavalla. Mukana on myös suuri joukko muita Syke-sarjasta tuttuja hahmoja.

– Halusimme tehdä Syke-sarjasta elokuvan, koska sen maailmassa ja hahmoissa on ainekset isoon elokuvaan. Vaikka tiesin odottaa siltä paljon, elokuva pääsi silti yllättämään minut. On hykerryttävää nähdä Iina Kuustonen, Jarkko Niemi ja Tiina Lymi taas traumapolilla, Hätätila on napakymppi sen jokaista osa-aluetta myöten, kertoo Nelonen Median kotimaisen elokuvan päällikkö Antti Luusuaniemi.

Elokuvan toista pääosaa näyttelevä Riku Nieminen kertoi Ilta-Sanomille elokuussa, ettei ole katsonut ainoatakaan Syke-sarjan jaksoa ja tietää vain, että kyseessä on sairaalasarja. Kokenut näyttelijä kertoi myös olleensa uuden edessä, sillä hän ei ole ennen ollut mukana elokuvassa, joka perustuu sarjaan.

– Elokuvaa voisi kuvailla fanielokuvaksi, sillä Syke-sarjalla on todella laaja ja vahva kannatus, ja fanit varmasti aikovat elokuvan katsoa, Nieminen sanoi IS:lle.

Nelonen Median kotimaisen elokuvan päällikkö Antti Luusuaniemi nähdään elokuvassa myös kameran edessä.­

Elokuva on kuitenkin suunnattu myös heille, joilla sarja ei ole tuttu. Niemisen mukaan kuvaukset olivat toisinaan rankkoja, koska elokuvan teemat ovat painavia ja pysäyttäviä.

– Luin käsikirjoituksen yhdeltä istumalta, joten juoni todella imaisi mukaansa, Nieminen totesi.

Elokuvan ohjaa myös Syke-sarjaa ohjannut Toni Laine. Elokuvan tuottaa Yellow Film & TV ja sen on käsikirjoittanut Syke-sarjan luoja Petja Peltomaa.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.